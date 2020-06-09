В Европе идут сложные экономические процессы, и население этих стран на себе чувствует последствия экономического спада, считает израильский политолог Александр Цинкер

- Александр, ослабление карантина в некоторых странах совпало с началом массовых протестов, поводом для которых послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда. Как вы считаете, можно ли такое совпадение назвать случайным?

— В жизни ничего не происходит случайно. Говоря о начавшихся протестах в США, можно отметить сразу несколько причин.

Во-первых, афроамериканцы уже десятки лет жалуются на несправедливое отношение со стороны правоохранительных органов США. Существующее расовое и этническое неравенство приводит к тому, что человека могут задержать на основании цвета его кожи, национальности или религии. Поэтому бунты и вспышки насилия, связанные с расовой дискриминацией, в США не новость, они имели место еще в ХХ веке.

Мацейчук: Рано или поздно белым на Западе выставят кровавый счет © из личного архива Томаша Мацейчука

И в-третьих, нельзя забывать, что в этом году в США пройдут выборы президента. А значит, существуют силы, которые готовы политизировать любой процесс, который может повлиять на будущее голосование. Если посмотреть на перечень штатов, охваченных волнениями, то чаще всего протесты происходят там, где губернаторы — демократы. И это, я думаю, не случайно.

До выборов еще полгода, но массовые протесты поделили Америку на два лагеря. С одной стороны, это средний класс, белые работающие американцы, которые в большинстве своем будут голосовать за Трампа, с другой — слабые слои населения, афроамериканцы или выходцы из испаноязычных стран, многие из которых сидят на социальных программах. Они будут голосовать за Байдена, который практически обеспечил себе выдвижение в кандидаты от Демократической партии на выборы президента США.

Все это может служить основанием для протестов, поводом которых стала гибель Джорджа Флойда.

- А что стало основанием для протестов в Европе?

— Европа тоже имеет свои проблемы. Ведущие страны Европы — Франция, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Бельгия — лидируют по заболеваемости и по смертности от коронавируса. Кроме того, не стоит забывать, что именно эти страны в последние годы приняли на себя основную волну беженцев. Именно туда стремились попасть сотни тысяч выходцев из Северной Африки.

Как известно, проект мультикультурализма при приеме беженцев не сработал. Они в своем большинстве остаются пока чужими в этих европейских странах. А значит, тем же самым слабым звеном, которым являются афроамериканцы в США. Сейчас идут сложные экономические процессы в большинстве стран Европы, и население этих стран на себе чувствует последствия экономического спада. В первую очередь это коснулось беднейших слоев населения. Вот почему мы увидели тех же беженцев, вышедших с протестами на улицы европейских городов.

Богатые страны Европы в свое время открыли двери и впустили к себе беженцев, не имея четкой программы, как обустроить этих людей. Европейцы пожинают плоды своих ошибок.

- В Израиле ожидается, что к началу 2021 года количество людей, которые потеряли работу из-за кризиса, вызванного пандемией, достигнет 400 тысяч человек. Не слишком ли это пессимистичный прогноз?

— Когда началась эпидемия и было закрыто большинство предприятий, безработица в Израиле подскочила с 4% до 27%, т.е. в стране появилось порядка 1 млн 200 тысяч безработных. По оценкам экспертов, вернуться к докризисным величинам можно будет только к концу 2021 года.

Что касается конца этого года, то Банк Израиля прогнозирует снижение безработицы до 8-9%. То есть безработица по сравнению с началом 2020 года будет в два раза больше. Это может составить около 400 тысяч безработных.

Выход из экономического кризиса будет сложным, а для некоторых бизнесов — критическим. Часть бизнесов просто обанкротятся, какие-то начнут работать в урезанном видоизмененном режиме. Широко будет использоваться подход к созданию удаленных рабочих мест. На днях Ассоциация строительных подрядчиков уже предложила новые проекты квартир, в которых будет предусмотрен рабочий кабинет.

Политолог Цинкер: После пандемии Израиль будет жить судебным процессом над Нетаньяху © Facebook, Александр Цинкер

Возвращение будет проходить сложно, и эти цифры, около 400 тысяч безработных, вполне реальны.

- Но этот показатель не нанесет смертельный удар по экономике?

— Хочется надеяться, что не нанесет. Правительством была принята программа поддержки бизнесов в объеме 82 миллиардов шекелей, это более 20 миллиардов евро, которые сейчас вкладываются в экономику. Не все идет гладко, и есть множество претензий у владельцев бизнесов. Но следует понимать, что мы впервые находимся в такой ситуации и готовых рецептов выхода из нее нет ни у кого. Следует анализировать, принимать решения и опять анализировать последствия принятых решений.

Вчера, 8 июня, состоялось заседание кабинета министров Израиля по борьбе с коронавирусом, на котором было принято решение действовать в двух направлениях: постепенно "открывать" экономику, параллельно строго следя за соблюдением карантинных норм.

Минздрав провел опрос, согласно которому 79% респондентов поддерживают или положительно воспринимают необходимость полицейского и административного надзора за соблюдением инструкций по предотвращению распространения эпидемии коронавируса.

Большинство населения Израиля спокойно реагирует на ограничение свобод, связанных с соблюдением карантинных мер.