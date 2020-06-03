В Соединенных Штатах Америки в последние недели ширятся беспорядки, охватившие существенную часть страны после смерти чернокожего американца Джорджа Флойда в результате насилия полицейских. Политолог Ростислав Ищенко объяснил подоплеку этих протестов

- Ростислав, как вы считаете, это просто стихийное выступление или все-таки организованные действия масс, которыми манипулируют или просто направляют?

— Стихийным выступлением это было бы, если бы захватило один-два города, но когда это охватывает все Соединенные Штаты, с протестующими фотографируется Джо Байден, их поддерживают конгрессмены от Демократической партии, то понятно, что если начало протестов и носило стихийный характер, то сейчас их умышленно раздувают представители Демократической партии или, если говорить шире, оппоненты Дональда Трампа.

- Почему протесты начались именно сейчас, за полгода до выборов? Если это предвыборная технология, то не слишком ли она убийственна для самих США?

— Им особенно выбирать не приходится, потому что если они проиграют эти выборы, то это будет убийственно для глобалистов, в том числе для верхушки Демократической партии.

Протесты в США: ситуация стала непредсказуемой © REUTERS, Alyson McClaran

Второе — Трамп ведь тоже применяет аналогичные технологии. Он совсем недавно, пару недель назад, призвал своих сторонников с оружием в руках блокировать Капитолии в тех штатах, губернаторы которых ему не понравились, —в основном это были губернаторы-демократы.

Это абсолютно аналогичная майданная технология. И одна, и другая сторона выходят за пределы американской конституции, стараются надавить друг на друга силовым путем.

- Получается, что происходит то же, что и на Украине, где смена власти в 2014 году произошла в результате организованных уличных протестов?

— О том, что судьба этих выборов будет решаться на улице, американские эксперты говорили в начале текущего и даже в конце предыдущего года.

Они говорили, что уровень противостояния между частями расколотой элиты достиг такой непримиримости, что вряд ли проигравшая сторона согласится с результатами выборов.

Соответственно, результат выборов придется отстаивать на улице. И вот мы сейчас видим, что выборы еще не начались, а уличные выступления уже готовы.

Это происходит в том числе и потому, что и те, и другие рассчитывают мобилизовать свой электорат и подорвать позиции противника.

Вы видите, что сейчас, когда раздуваются эти выступления, демократы совершенно отчетливо пытаются придать им расовый характер. А мы знаем, что все «цветные» в большинстве своем голосуют в США за демократов, — это их электорат.

Далее, они выдвигают понятный американцам лозунг: правительство начало наступление на ваши права.

Полицейское насилие, полиция подавляет протесты, ограничивает ваше право на свободный протест. На этот посыл, понятный американцам, могут откликнуться и часть избирателей Трампа.

- Весь мир постоянно облетают кадры вандализма протестующих в США. А кто больше всего страдает от действий толпы?

— Если протесты невозможно подавить, а на улицах вандализм, уничтожаются магазины, это в основном удар по малому и среднему бизнесу.

Крупные сети переживут, если у них разнесут пару бутиков, а вот если у вас одна бакалейная лавочка, то вы это уже не переживете.

Этот вандализм продолжается неделями, а может быть, его попробуют растянуть на месяцы, и если правительство не в состоянии подавить выступления, то правительство слабое, а Трамп — слабый президент — зачем за него голосовать?

Часть электората Трампа не поймет такое развитие событий — как же, мы за него голосовали как за сильного лидера, а он не может какие-то беспорядки подавить.

Ну и наконец, Трамп обещал ввести в города армию, Национальную гвардию, и если военные начнут стрелять, то это негативно скажется на поддержке Трампа. То есть во всех случаях демократы должны получить какой-то «пряник».

Аналогичным образом действует Трамп. Он пытается показать, что демократы — это мятежники, что они пытаются развязать в Соединенных Штатах гражданскую войну, а он — единственный, кто готов стабилизировать ситуацию в стране любой ценой.

А дальше вопрос в том, кто лучше сможет мобилизовать общество. И в таком случае действительно судьба выборов может решиться еще до выборов.

- Что вы можете сказать о последних действиях и заявлениях президента США Трампа? Он действительно готов начать «холодную войну» с Китаем, или это тоже предвыборная технология?

А он ее уже давно начал. Более того, Трамп еще на этапе своей предвыборной кампании 2016 года занимал позицию переноса центра тяжести усилий американской внешней политики с России на Китай.

Западные СМИ: Чего ждут на Западе от Трампа, Китая и России © REUTERS, Lucas Jackson

И у него были аргументы, потому что Россия продемонстрировала, что у нее самодостаточная экономика, и плевать она хотела на все американские и европейские санкции: они ее задевают, но критический урон нанести не могут.

Воевать с Россией Соединенные Штаты не могут, потому что ядерные арсеналы никто не отменял. У них исчерпались возможности давления.

С другой стороны, у Китая ядерный арсенал существенно поменьше, хотя и может нанести США невосполнимый или неприемлемый ущерб. Но у Штатов есть рычаги финансово-экономического давления на Китай.

Китайское производство ориентировано в основном на китайский и европейский рынки, и эти рынки Китаю пока нечем заменить.

Если США вводят ограничительные меры, то китайская промышленность теряет возможность поставлять туда свою продукцию, из-за чего в Китае возникают кризисные явления.

Это именно то, чем Трамп пытается бороться с Китаем: введение ограничительных мер, выдвижение параллельно политических требований. Если какие-то политические требования удовлетворяются, то ограничительные экономические меры снимаются.

И, как мы видим, с Китаем идет такая борьба на равных. У Соединенных Штатов есть какой-то шанс.

Так что Трамп давно начал эту «холодную войну» с Китаем и будет ее продолжать, безусловно.

- Как вы расцениваете заявление Трампа о расширении состава G7 до G11? Для чего Трамп ищет пути сближения с Россией?

— Я бы рассматривал это не как некое сближение с Россией, а просто как провокационное заявление для того, чтобы посеять рознь и недоверие среди потенциальных оппонентов Соединенных Штатов.

США нужно, чтобы их потенциальные противники собачились между собой. Воевать сейчас, как в Первую или Вторую мировые войны, они не могут, и они ведут «холодную войну», экономическую войну.

Соединенным Штатам надо постоять в стороне, а потом на заключительном этапе прийти и продиктовать свои условия выдохшемуся в этой войне противнику.

Поэтому они и пытаются все время выйти за рамки действующей мировой системы, оставив остальных разбираться, кто кому Рабинович в рамках этой системы.

Видя, что драка не начинается, они пытаются ее спровоцировать, подталкивая своих европейских союзников к антироссийским шагам, забрасывая провокационные сообщения о том, что якобы Россия уже договорилась с Соединенными Штатами о том, чтобы вместе выступать против Китая, что предлагается создать какой-то блок из всех, кроме Китая. Это все одного поля ягоды.

- Как вы думаете, в чем секрет действий Трампа, при котором санкции в отношении России при нем были ужесточены, финансирование армии Украины увеличено, действия по реализации Минских соглашений сателлитом США Украиной не предпринимались, США были разорваны соглашения с РФ по ряду важных международных вопросов, связанных с вооружениями, но при этом он все время заверяет мировую общественность в своей искренней симпатии к Путину и России?

— Ну и что? Трамп вполне искренне может испытывать симпатию к России, однако действовать в рамках возможного. Совершенно очевидно, что Соединенным Штатам мешает энергетическая зависимость Евросоюза от России.

Мешает в двух планах. Во-первых, в политическом — ведь совершенно очевидно, у кого ты покупаешь серьезную долю, а там уже речь идет как минимум о половине рынка энергоносителей, с тем ты вынужден считаться.

«Северный поток – 2»: вокруг газопровода кипят страсти, США грозят санкциями «Газпрому» © РИА Новости, Михаил Голенков | Перейти в фотобанк

Именно поэтому США выступают против «Северного потока-2» и вводят против него и будут вводить санкции для того, чтобы заставить ЕС отказаться от российского газа, либо для того, чтобы повысить издержки для всех акционеров этого газопровода.

Это повысит стоимость российского газа и сделает более конкурентноспособным американский СПГ.

США проигрывают эту борьбу, но они все равно будут ее вести. Если Трамп откажется поддерживать интересы американского энергетического сектора, то он не переизберется на пост президента.

— Подводя итог, можете сказать свое мнение: Трамп — эпатажный фрик или хитрый политик?

— С моей точки зрения, Трамп очень нестандартный для политика, однако весьма эффективный президент Соединенных Штатов.

Несмотря на то что он пытается проводить политику достаточно авантюрную, для США это один из немногих способов преодолеть нынешний кризис и сохранить себя в роли если не сверхдержавы, то одной из великих держав.

Все остальные возможности Штаты уже упустили, они остались в прошлом, и у Трампа не такой богатый инструментарий. Тем не менее он пока что достаточно эффективно борется.

Хотя, подчеркиваю, его действия авантюрны, и его выигрыш может быть серьезным, но проигрыш может быть сокрушительным.