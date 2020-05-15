- Алексей, в среду Верховная Рада всё же проголосовала за закон о запрете возврата банков прежним владельцам, как требовал МВФ. На ваш взгляд, какие последствия это будет иметь — для страны в целом и для внутриполитической ситуации в частности (например, для отношений Зеленского с олигархами)?
— По большому счету, история вокруг этого закона только начинается. Во-первых, часть положений этого закона неясна с точки зрения конституционности. Там есть пункты, согласно которым банковская система выводится из-под юрисдикции украинских судов. То есть нельзя через суд оспорить решения по национализации банков. Это входит в противоречие с Конституцией Украины, которая говорит, что любое решение власти может быть оспорено в суде.
По сути, этот закон создает слепое пятно для украинской судебной системы. Думаю, Конституционный суд может в будущем принять решение о пересмотре этого закона.
Есть еще интересный нюанс, как это повлияет на отношения президента и части олигархов. Мне кажется, что принятие закона разбивает возможность критикам Зеленского говорить о том, что он марионетка Коломойского.
Такую идею теперь будет сложнее использовать, учитывая, насколько Коломойский и часть ориентированных на него депутатов были против этого закона.
Принятие закона означает, что формируется новая диспозиция отношений Зеленского и олигархов. То есть это не отношения, где Коломойский главный олигарх, а где он уже, скорее, один из группы олигархов, с которыми президенту нужно выстраивать новую диспозицию отношений.
Возникает еще вопрос, насколько этот закон послужит прецедентом. Для суверенной страны вывод банков из-под юрисдикции судов выглядит немного странно. Потому что собственники многих банков теперь могут подумать, что есть смысл регистрировать банки за границей и использовать судебную систему тех стран. Получается, что на Украине судебная система не может быть использована для защиты собственных интересов.
Для многих собственников закон о банках оставляет возможность компенсации, хотя она и усложненная. А вот рядовые граждане не могут оспаривать в судах решения в сфере Минфина и Национального банка.
По моему мнению, это беспрецедентный нюанс, когда целая сфера выводится из-под юрисдикции судов. Плюс это будет вызывать определенные политические трения внутри «Слуги народа», потому что «слуги народа» не дали 226 голосов и закон был принят во многом голосами других партий — партии Порошенко, «Голоса» и «Довиры».
- На неделе замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак летал в Берлин на переговоры с германской стороной по урегулированию конфликта в Донбассе. А в четверг прошло видеозаседание гуманитарной подгруппы обновлённой Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Как вы считаете, стоит ли ожидать если не прорыва, то хотя бы подвижек в переговорах по Донбассу? И какими они могут быть?
— Это первое заседание, когда Украина повысила собственный статус участия в Минской контактной группе. Я имею в виду креативную идею со стороны Ермака по поводу того, чтобы включить в Контактную группу вице-премьера (министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея) Резникова и представителей парламента. Это первое заседание, которое прошло в таком формате.
Такой формат со стороны Киева показывает понимание того, что должно быть ускорено выполнение коммюнике, принятого на первой встрече в нормандском формате для того, чтобы была вторая встреча в Берлине.
Теперь из-за того, что там присутствуют представители правительства, парламентарии облегчается процесс коммуникации. Насколько это приведет к заметным результатам, я думаю, покажут дальнейшие шаги Минской контактной группы в таком усиленном формате, и то какими будут решения на уровне парламента и Кабинета министров.
Сейчас один из важных вопросов — это работа пунктов пропуска на линии разграничения, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса и усиление мониторинговых возможностей миссии ОБСЕ.
Посмотрим, как сработает это усиленное представительство. В целом это креативный шаг со стороны Офиса президента, как и идея о Консультативном совете. Это интересные шаги, которые, могут привести к реальным подвижкам по выполнению первого коммюнике встречи в нормандском формате.
- Украина постепенно выходит из карантина, и этот вопрос стал отчасти политическим. Ряд мэров открыто выступили против инициатив Киева, возникают конфликты. Плюс на неделе обострились проблемы Зеленского в Одессе — сообщается, что губернатора Максима Куцего могут отправить в отставку. Можно ли говорить о системных проблемах центральных властей с регионами? И чем это грозит Киеву?
— Я бы увидел это в другом ракурсе. За регионы идет борьба части олигархов. В особенности за пограничные регионы, которые ресурсно интересны олигархам. Одесский регион сюда относится, так же как и Закарпатский.
Не стоит забывать, что когда начиналась ситуация с карантином, Зеленский собрал часть олигархов и разделил между ними регионы, чтобы они там работали. Некоторые олигархи посчитали, что это ярлык на управление.
Что касается Одесской области, понятно, что поведение губернатора было очень странным, когда он вызвал Нацгвардию. Он политическая фигура и обязан отвечать на вопросы СМИ. С другой стороны раскрутка того скандала имеет своих интересантов. Насколько я понимаю, тут есть интерес Коломойского — усилить свое влияние в Одесском регионе.
Эту ситуацию следует рассматривать и в связи с приближающимися местными выборами. Во многом от того, как будет складываться взаимодействие руководителей на местах, президента с мэрами городов-миллионников, много будет зависеть и для партии власти.
Сейчас региональные элиты в ситуации с коронавирусом пытаются по-новому выстраивать отношения с центральной властью. В свою очередь, центральная власть ищет модель взаимодействия с региональными группами на фоне ситуации с коронавирусом, с другой стороны — желанием удержать управляемость.
В третьих, в регионах есть популярные мэры, и накануне местных выборов «Слуга народа» пытается найти кандидатов, которые бы позволили сформировать партийную вертикаль власти на местах.