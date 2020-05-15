О главных событиях политической жизни Украины с 11 по 15 мая

- Алексей, в среду Верховная Рада всё же проголосовала за закон о запрете возврата банков прежним владельцам, как требовал МВФ. На ваш взгляд, какие последствия это будет иметь — для страны в целом и для внутриполитической ситуации в частности (например, для отношений Зеленского с олигархами)?

— По большому счету, история вокруг этого закона только начинается. Во-первых, часть положений этого закона неясна с точки зрения конституционности. Там есть пункты, согласно которым банковская система выводится из-под юрисдикции украинских судов. То есть нельзя через суд оспорить решения по национализации банков. Это входит в противоречие с Конституцией Украины, которая говорит, что любое решение власти может быть оспорено в суде.

Якубин: Миф про Зеленского как марионетку Коломойского рушится на глазах © пресс-служба президента Украины/РИА Новости

Есть еще интересный нюанс, как это повлияет на отношения президента и части олигархов. Мне кажется, что принятие закона разбивает возможность критикам Зеленского говорить о том, что он марионетка Коломойского.

Такую идею теперь будет сложнее использовать, учитывая, насколько Коломойский и часть ориентированных на него депутатов были против этого закона.

Принятие закона означает, что формируется новая диспозиция отношений Зеленского и олигархов. То есть это не отношения, где Коломойский главный олигарх, а где он уже, скорее, один из группы олигархов, с которыми президенту нужно выстраивать новую диспозицию отношений.

Возникает еще вопрос, насколько этот закон послужит прецедентом. Для суверенной страны вывод банков из-под юрисдикции судов выглядит немного странно. Потому что собственники многих банков теперь могут подумать, что есть смысл регистрировать банки за границей и использовать судебную систему тех стран. Получается, что на Украине судебная система не может быть использована для защиты собственных интересов.

Политолог Якубин: Девальвация Дня Победы означает девальвацию самой Украины © Facebook, Алексей Якубин

По моему мнению, это беспрецедентный нюанс, когда целая сфера выводится из-под юрисдикции судов. Плюс это будет вызывать определенные политические трения внутри «Слуги народа», потому что «слуги народа» не дали 226 голосов и закон был принят во многом голосами других партий — партии Порошенко, «Голоса» и «Довиры».

- На неделе замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак летал в Берлин на переговоры с германской стороной по урегулированию конфликта в Донбассе. А в четверг прошло видеозаседание гуманитарной подгруппы обновлённой Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Как вы считаете, стоит ли ожидать если не прорыва, то хотя бы подвижек в переговорах по Донбассу? И какими они могут быть?

— Это первое заседание, когда Украина повысила собственный статус участия в Минской контактной группе. Я имею в виду креативную идею со стороны Ермака по поводу того, чтобы включить в Контактную группу вице-премьера (министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея) Резникова и представителей парламента. Это первое заседание, которое прошло в таком формате.

Такой формат со стороны Киева показывает понимание того, что должно быть ускорено выполнение коммюнике, принятого на первой встрече в нормандском формате для того, чтобы была вторая встреча в Берлине.

Теперь из-за того, что там присутствуют представители правительства, парламентарии облегчается процесс коммуникации. Насколько это приведет к заметным результатам, я думаю, покажут дальнейшие шаги Минской контактной группы в таком усиленном формате, и то какими будут решения на уровне парламента и Кабинета министров.

Сейчас один из важных вопросов — это работа пунктов пропуска на линии разграничения, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса и усиление мониторинговых возможностей миссии ОБСЕ.

Посмотрим, как сработает это усиленное представительство. В целом это креативный шаг со стороны Офиса президента, как и идея о Консультативном совете. Это интересные шаги, которые, могут привести к реальным подвижкам по выполнению первого коммюнике встречи в нормандском формате.

- Украина постепенно выходит из карантина, и этот вопрос стал отчасти политическим. Ряд мэров открыто выступили против инициатив Киева, возникают конфликты. Плюс на неделе обострились проблемы Зеленского в Одессе — сообщается, что губернатора Максима Куцего могут отправить в отставку. Можно ли говорить о системных проблемах центральных властей с регионами? И чем это грозит Киеву?

— Я бы увидел это в другом ракурсе. За регионы идет борьба части олигархов. В особенности за пограничные регионы, которые ресурсно интересны олигархам. Одесский регион сюда относится, так же как и Закарпатский.

Не стоит забывать, что когда начиналась ситуация с карантином, Зеленский собрал часть олигархов и разделил между ними регионы, чтобы они там работали. Некоторые олигархи посчитали, что это ярлык на управление.

Пока Аваков кажется незыблемым, но среди спецслужб Украины начинается соперничество — Якубин © Facebook Алексея Якубина

Эту ситуацию следует рассматривать и в связи с приближающимися местными выборами. Во многом от того, как будет складываться взаимодействие руководителей на местах, президента с мэрами городов-миллионников, много будет зависеть и для партии власти.

Сейчас региональные элиты в ситуации с коронавирусом пытаются по-новому выстраивать отношения с центральной властью. В свою очередь, центральная власть ищет модель взаимодействия с региональными группами на фоне ситуации с коронавирусом, с другой стороны — желанием удержать управляемость.

В третьих, в регионах есть популярные мэры, и накануне местных выборов «Слуга народа» пытается найти кандидатов, которые бы позволили сформировать партийную вертикаль власти на местах.