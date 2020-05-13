Ввиду ситуации с шахтами горожане ругают власти, Зеленского больше других. Случай заболевания коронавирусом в городе всего один. Так что на первом месте не вирус! На первом месте то, что горожане без работы. Учительница географии Людмила Корнеева рассказала изданию Украина.ру о ситуации в Краматорске

- Людмила, что происходит с карантином в вашем городе? Действительно ли открылась часть предприятий? Общественный транспорт работает?

— Увы, краматорские предприятия стоят — не работают. Шахты, принадлежащие ДТЭК Рината Ахметова, тоже не работают. Правда, их обещают открыть с 1 июня. Но простой и открытие никак не связаны с карантином. Ахметов, как говорят у нас в Краматорске, просто торгуется с властью.

С 12 мая открыли магазины и предприятия сферы обслуживания.

А вот раньше все было закрыто, кроме супермаркетов. Одни патрули полиции на улице. Рынок не работал. Из личных наблюдений: в городе было практически пусто, людей мало. Сама выходила на улицу один раз в неделю.

- Что местные власти говорят о карантине? Соглашаются ли с указаниями Киева? Стал ли этот вопрос политическим, как, например, в Черкассах?

— Никаких противостояний местных властей с Киевом нет, все указания центральной власти выполняются.

- Как местные жители реагируют на выход из карантина? Что думают по этому поводу?

— Местные жители положительно реагируют на выход из карантина. В скверах, на спортивных площадках, в парке гуляют люди, раньше было пусто или почти пусто.

- Как в вашем городе население оценивает действия центральной украинской власти, Зеленского и его команды, во время карантина?

— Ввиду сложившейся ситуации с шахтами ругают всех, Зеленского больше других. Случай (подтвержденный) заболевания коронавирусом в городе всего один! Так что на первом месте не вирус! Пока. На первом месте то, что горожане без работы.