Издание Украина.ру поговорило с экспертом в энергетической отрасли, главным редактором сайта Геоэнергетика.ru. Борисом Марцинкевичем о будущем нефтяной отрасли на фоне кризиса

- Борис, сделка ОПЕК+ все-таки состоялась. Каковы ее первые итоги? В эти дни прошел ряд совещаний по итогам. К чему пришли?

— Нефть — это некий общий индикатор состояния экономики. Все, что происходит с нефтью, с неизбежностью будет происходить со всей глобальной экономикой, так уж она устроена.

Что успели сделать? Прошли две экстренные встречи участников ОПЕК+. На первой присутствовало больше пяти наблюдателей, которые не подписывали документы, но были свидетелями этих переговоров. Прошла встреча министров энергетики G-20, которая должна была быть посвящена ситуации на рынке энергоносителей, но на ней рассматривалось все, что угодно, только не это. Это, видимо, связано с тем, что среди G-20 в основном не производители, а потребители нефти и нефтепродуктов, импортеры. У них свой взгляд на происходящее.

- Чего удалось добиться по итогам?

— Предварительно была договоренность о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки, но после отказа Мексики, которую не удалось уговорить ни ОПЕК, ни ОПЕК+, ни G-20, на май-июнь сокращение 9,7 млн баррелей в сутки. Затем до конца 2020 года — 8 млн баррелей, и с 1 января 2021 года до конца первого квартала 2022 года — 6 млн баррелей в сутки. Ожидания, что присоединятся страны, которые тоже заинтересованы в стабилизации на рынке нефти, не сбылись: официально эту позицию никто не поддержал. Практически сразу, в воскресенье (12 апреля — прим. Ред.) прошло второе заседание. Около 2:00 ночи по Москве появился официальный документ на сайте ОПЕК. Нефть ушла в минус: Трамп может спасти США только с помощью России и Саудовской Аравии © РИА Новости, Алексей Агарышев | Перейти в фотобанк

В понедельник (13 апреля — прим. Ред.) со своей стороны выступила африканская организация производителей нефти. Про нее мало кто слышал, но организация существует с 1987 года. В нее входят 18 государств континента. Они сначала выразили полную поддержку ОПЕК+ и пообещали, что присоединятся к сокращению. На 18 этих стран приходится 7,5 млн баррелей в сутки добычи. По последней информации, они на 500 тыс баррелей в сутки тоже сокращают. Квоты они пока не публиковали. Это не самый большой вклад, но тем не менее.

Кроме того, было заявление Норвегии о том, что если ОПЕК+ сумеет прийти к новому соглашению, то Норвегия присоединится в одностороннем порядке, но новых заявлений со стороны Норвегии пока не последовало. Также появилось сообщение о том, что полностью прекратил экспорт Эквадор. Но у них проблема с экспортным магистральным нефтепроводом. Будут они его ремонтировать быстро или не будут торопиться — сказать сложно. Вчера американская ConocoPhillips заявила, что она в одностороннем порядке сокращает добычу на 225 тысяч баррелей в сутки. Одна компания, но более чем достаточный вклад — половина Африки, так скажем.

14 апреля прошло совещание нефтяных компаний Техаса при Техасской железнодорожной комиссии. Название историческое, но не более того. Появилась эта комиссия в те времена, когда все поставки нефти осуществлялись по железной дороге, то есть во времена Standard Oil, Джона Рокфеллера и т.д. Это регулятор, но не в пределах страны, а в пределах штата. Совещание, естественно, не пришло сразу к соглашению. Небольшие компании, которые имеют несколько участков и занимаются сланцевой добычей, выступали за то, что необходимо присоединяться к ОПЕК и сокращать хотя бы на 1 млн баррелей. Этого пока не произошло. Окончательное решение будет принято 24 апреля. Также состоялось выступление руководителей Техасской железнодорожной комиссии. Они склоняются к тому, что сокращение с их стороны будет, потому что в противном случае будет совсем тяжело: физически заканчиваются резервуары, нефть перестает быть фондовым товаром.

Ждем, чем закончится заседание в Техасе. Ждем, будет ли продолжение заявлений со стороны Норвегии. Кроме того, в Канаде анонсировано совещание. США и Канада свое неприсоединение к сделке ОПЕК+ мотивировали тем, что их антимонопольное законодательство не позволяет их правительствам участвовать в каких бы то ни было картельных соглашениях. Но то, чего нет у центрального правительства, есть у руководства отдельных провинций или, как у США, — штатов.

В Штатах нефть добывается на территории трех провинций. Они тоже собираются организовывать совещания с нефтедобывающими компаниями. По предварительным данным добыча в Канаде упала на 200 тысяч баррелей в сутки. Когда представители ОПЕК говорят, что страны, не входящие в ОПЕК+, вероятнее всего, сократят добычу на 5 миллионов баррелей в сутки, вероятнее всего, они правы. Оценка изнутри отрасли совпадает с тем, что мы видим. При этом ОПЕК, Международное энергетическое агентство и наше министерство энергетики дают одинаковую оценку. Спрос упал на 20%, т.е. на 20 миллионов баррелей в сутки. Поэтому то соглашение, которое сумели выработать на заседании ОПЕК+, никакой роли не сыграло. Рынок не отреагировал.

- Чем может грозить обвал котировок?

— Если в начале этой недели (13-19 апреля — прим. Ред.) они были такими же, какими были на прошлой, до заседания, то сейчас они значительно снизились. Такого разового падения объема спроса не было никогда. Те колебания, которые были даже в 70-е годы, это расхождение на единицы процентов — дисбаланс. Сейчас счет идет на десятки процентов. Это та ситуация, в которой выиграть никто не мог. Вопрос только в том, как бы не очень сильно проиграть. По оценкам МЭА, резервуаров на этой планете без снижения добычи оставалось на 45 суток. Снижение, которое произойдет с мая, возможно, эту дату оттянет. Соглашения, которые выработаны ОПЕК+ — этот график трехступенчатый, — надо рассматривать, на мой взгляд, как пожелание медикам, потому что судьба нефтяной отрасли находится в руках медиков, которые борются с пандемией. Рынок глобален, и если москвичи будут вести себя дисциплинированно, выполнять распоряжения мэрии, они спасут компанию BP от краха, а если американцы будут вести себя корректно, тогда все хорошо будет у компании Лукойл. По данным ВОЗ, на день сегодняшний под теми или иными карантинными ограничениями находится половина населения планеты: четыре миллиарда человек. Такого в истории еще не было. Мы наблюдаем то, что не имеет аналогов.

- Вот вы и ответили на вопрос, насколько повлияла пандемия на рынок нефти.

— Влияние еще не окончено. Никто не понимает, как бороться с вирусом, сколько это продлится. Отменены майские праздники, потому что понятно, что большие скопления людей сейчас невозможны. С какой скоростью, какие страны будет выходить из карантина? Пока это удалось сделать только Китаю. Но хотя бы им удалось. Значит, другие подтянутся рано или поздно.

- Как снижение добычи повлияет на экономику нефтедобывающих стран? Насколько ухудшится положение России?

— Если цена останется на том уровне, на котором она есть сейчас (оценку уже дали), государственный бюджет России получит до конца года порядка одного триллиона рублей. В предыдущем году было получено почти семь. Такое падение ожидается, если цена не пойдет вверх. Но это зависит только от того, как пойдут дела у медиков. Временный нефтяной компромисс © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Понятно, что происходящее на рынке нефти это просто индикатор. Приблизительно то же самое происходит во многих отраслях промышленности: стоят заводы, с какой скоростью удастся их запускать, когда все эти карантинные меры закончатся, пока мы можем только гадать.

На дисциплинированный Китай сложно ориентироваться. Там вышло постановление ЦК о том, что пандемия закончилась. Второе постановление — о том, что нужно возвращаться на заводы. Через неделю «Жэньминь жибао» сообщила о том, что промышленность восстановилась на 95% и намеревается наверстывать упущенное, поднимать ВВП, потому что потому Китай зафиксировал по результатам первого квартала падение в 6,8% (у них такого не было с 1992 года). Сейчас они будут прилагать максимум усилий, чтобы не допустить ухудшения экономики у себя.

Что касается Штатов, то уровень безработицы там, думаю, всем уже известен. Там счет давно идет на миллионы. На заседании Техасской железнодорожной комиссии ее руководитель сказал, что в том случае, если произойдет катастрофа у всей сланцевой отрасли, это будет означать, что в Техасе появится порядка миллиона безработных, не считая смежных отраслей. Ведь помимо нефтяников пострадают все, кто с ними связан.

- Этот кризис может значительно превысить масштабы 2008 года?

— Да. Во всем мире стоят заводы, фабрики. Если количество авиарейсов сократилось на 80%, начисто можно вычеркнуть туристическую отрасль. Даже если она будет восстанавливаться, вероятнее всего это будет не международный туризм, а внутренний. Для России это хорошо с нашими расстояниями. Однако отсутствие туризма в Европе — катастрофа. Так что наступают не самые простые времена.

- Каково будущее «Северного» и «Турецкого» потоков? Россия заявляет, что их достроит. Насколько это реально в текущих условиях?

— Турецкий поток уже достроен, поэтому причин волноваться нет. По той информации вице-премьера Борисова, Болгария, несмотря на все проблемы с пандемией, продолжает достраивать свою часть от границы с Турцией, до границы с Сербией. Сербский участок уже готов. Венгрия многократно заявляла о том, что она со своей задачей справится. Тут причин сомневаться нет. Участок на территории Венгрии 87 километров. Конечно, они справятся. Остается Словения. Это еще порядка 120 километров. Австрия — конечная точка Турецкого потока, также, как для Северного потока-2 это Баумгартен, Австрия. Так что с Турецким потоком все более или менее понятно.

Непонятно, что происходит с Северным потоком-2. Газпром и Nord Stream 2 AG заявили, что будут сообщать о новостях компании только по факту их свершения, потому что на очередной анонс может появиться очередная санкция. Будет ли принимать участие «Академик Черский» в строительстве Северного потока-2 сказать сложно, потому что еще в январе были поданы соответствующие документы в ДЭА (Датское энергетическое агентство — прим.ред.). Существует пояснительная записка, в которой говорится, что оставшуюся часть могут достраивать еще два судна, которые есть в распоряжении Газпрома. Однако это самоходные баржи с якорным позиционированием. Они работают чуть медленнее, но даже с учетом того, что в августе будет нерест какой-то невероятно ценной рыбы и работу придется прервать, они вдвоем тоже успевают.

Как сейчас выглядит отношение США к Северному потоку, сказать сложно, потому что в Twitter Дональда Трампа Северный поток исчез давно. С учетом того, что происходит в Штатах, это более-менее понятно. Так что причин сомневаться в том, что Северный поток-2 до конца 2020 года будет достроен, пока не видно. Если будут задействованы вот эти две самоходные баржи, там ситуация выглядит следующим образом: время рассмотрения документов ДЭА 2,5 месяца. Они заканчиваются в первых числах мая. Это как раз то время, когда на Балтике прекращаются зимние ветра и волны. Сложатся погодные условия, в которых эти баржи смогут работать на 100% мощности. Так что остается ждать. ДЭА относится ко всему происходящему с пониманием. История задержки со стороны Дании связана соспециальным постановлением парламента этой страны о том, что все, что касается Северного потока, изымается из ведения Датского энергетического агентства и передается в руки МИДа. Задержка длилась ровно до той поры, пока парламент не вернул полномочия обратно ДЭА. ДЭА строго в указанный срок со всем справилось, потому что отношения с Датским энергетическим агентством у нас конструктивные. Датское энергетическое агентство помогало и с проектированием Северного потока первого и Северного потока второго. Там нет политики, там есть газ.

- Затронет ли мировой кризис угольную отрасль?

— Уголь — второй по значимости энергетический ресурс после нефти. С углем тоже ничего веселого нет. В прошлом году спрос на уголь в Европе упал на 20% и уровень цен, которые есть сейчас, уже достаточно серьезно отразился на угольной отрасли России, где как известно, государственных компаний нет, только частные. Там, вне зависимости от пандемии, к сожалению, происходят сокращения. Одна шахта уже подала на банкротство еще в прошлом году. В 2018 году цена тонны энергетического угля была порядка 100-120 долларов, а в минувшем году — 95. Т.е. тридцатипроцентное падение состоялось без коронавируса. А что будет сейчас? Все идет по цепочке: подешевела нефть, подешевеет газ. Соответственно, углю придется либо дешеветь, либо быть менее востребованным. Газ экологически чище, поэтому симпатий к нему больше. В прошлом году угольная генерация в Европе сократилась на 12%. Так что и здесь ничего позитивного нет.