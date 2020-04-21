Власти Израиля с 19 апреля начали смягчать условия карантина, введенного из-за роста числа случаев коронавируса. Однако введенные послабления вызвали раздражение у некоторых представителей мелкого и среднего бизнеса. О причинах недовольства граждан страны изданию Украина.ру рассказал израильский политолог Александр Цинкер

- Александр, накануне сотни самозанятых устроили акцию протеста в Иерусалиме против ограничений правительства в связи с коронавирусом. Что именно вызвало недовольство людей, ведь меры карантина смягчаются?

— Хочу начать с того, что Израиль уже месяц живет в состоянии карантина. Более миллиона людей сидят без работы. Если раньше безработица в Израиле составляла 4%, то сейчас более 25% населения зарегистрированы в службе трудоустройства. Мне кажется, руководство страны в основном справилось с проблемой эпидемии, количество заболевших уменьшается, а число выздоравливающих, наоборот, увеличивается.

Политолог Александр Цинкер о том, как Израиль встречает Песах: У нас никогда не было таких проблем © Facebook, Александр Цинкер

Владельцы этих предприятий уже потеряли много, потому что дотаций от правительства, ссуд на выгодных условиях и отмены налогов в ближайшие месяцы, предложенных правительством, явно недостаточно. Можно с уверенностью сказать, что часть таких предприятий, потеряв свою клиентуру, уже не сможет восстановиться.

Но пока мы все были в одной лодке и с пониманием относились к режиму жесткого карантина, которое ввело правительство, все с пониманием реагировали на принимаемые правительством решения. Но после того, как произошло смягчение условий карантина, получилось, что часть бизнеса возвращается к работе, а часть — нет. У многих это вызвало раздражение и непонимание. Например, почему строительные магазины могут открываться, а магазины одежды и обуви — нет? Или почему не могут открываться парикмахерские?

Вот представители бизнеса, который не попал в первую очередь ослабления режима, и выразили свой протест. Люди вышли на демонстрацию не только в Иерусалиме, это произошло и в Тель-Авиве, и в Хайфе, и в некоторых других городах.

Очень красивый и правильный лозунг был у работников культуры — "Нас закрыли первыми, о нас вспомнят последними". Действительно, по плану правительства сфера культуры, театры и филармонии вернутся к работе последними. И они не понимают, как им существовать все это время. Раз экономика начинает работать, почему бы и для них не придумать какие-то способы возврата к их деятельности?

- Насколько серьезны эти протесты?

— Скорее, это был эмоциональный выброс. До этого все терпели и четко выполняли требования карантина, пока эти требования были всеобщими. Но когда люди начали чувствовать послабления, то каждый стал надеяться, что и его сфера деятельности начнет оживать. Думаю, правительство обратит свое внимание на прошедшие протесты и внесет соответствующие коррективы, ведь изменения условий карантина у нас происходят часто, по мере изменения ситуации в стране.

Манн: Израиль начинает осторожно выходить из внутреннего карантина © Facebook, Solomon Mann

- Велика ли доля репатриантов из бывшего СССР среди частных предпринимателей в Израиле?

— Доля частных предпринимателей среди новых репатриантов все-таки меньше, чем в других областях.

Во-первых, среди совершивших алию (исход, возвращение евреев на историческую родину. — Ред.) было много пожилых, которые не стали заниматься бизнесом. Часть специалистов продолжили свою работу по профессии, другим пришлось переквалифицироваться. Очень много молодых ребят, получив высшее образование уже в Израиле, ушли в hi-tech и работают в разных фирмах.

«Харизматичная фигура». Политолог Цинкер назвал сильные стороны премьера Нетаньяху © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

- Александр, в Израиле продолжается внутриполитический кризис после недавних выборов в Кнессет. На какой стадии сейчас находятся переговоры между Биньямином Нетаньяху и Бени Ганцем о создании правительства национального единения?

— К сожалению, последняя встреча Нетаньяху и Ганца завершилась безрезультатно. В результате обсуждения они не пришли к единому мнению о работе комиссии по назначению судей. В настоящий момент в Кнессете начинается заседание секретариата, на котором может быть принято решение о продвижении законопроектов, направленных персонально против Биньямина Нетаньяху. Речь идет о законопроекте, согласно которому политик, обвиняемый в уголовных правонарушениях, не может быть кандидатом на пост премьер-министра.

Если это произойдет, коалиционные переговоры будут немедленно прерваны, как об этом ранее заявляли представители партии «Ликуд». Срок избрания коалиционного правительства заканчивается через три недели. Если правительство не будет сформировано, то, Израиль, к сожалению, пойдет на четвертые выборы.

Биньямин Нетаньяху и глава блока "Кахоль Лаван" Бени Ганц 20 апреля подписали соглашение о создании правительства национального единения. В соответствии с достигнутым соглашением первые полтора года главой правительства будет Нетаньяху, а затем его сменит Ганц.