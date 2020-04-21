- Александр, накануне сотни самозанятых устроили акцию протеста в Иерусалиме против ограничений правительства в связи с коронавирусом. Что именно вызвало недовольство людей, ведь меры карантина смягчаются?
— Хочу начать с того, что Израиль уже месяц живет в состоянии карантина. Более миллиона людей сидят без работы. Если раньше безработица в Израиле составляла 4%, то сейчас более 25% населения зарегистрированы в службе трудоустройства. Мне кажется, руководство страны в основном справилось с проблемой эпидемии, количество заболевших уменьшается, а число выздоравливающих, наоборот, увеличивается.
Поэтому правительство и пошло на ослабление режима карантина. Этого требовали, в первую очередь, Министерство финансов и министерства, связанные с экономикой страны. Понятно, что экономика терпит большие убытки, множество бизнесов на грани банкротства, а в Израиле мелкий и средний бизнес составляет едва ли не половину всех финансовых поступлений.
Владельцы этих предприятий уже потеряли много, потому что дотаций от правительства, ссуд на выгодных условиях и отмены налогов в ближайшие месяцы, предложенных правительством, явно недостаточно. Можно с уверенностью сказать, что часть таких предприятий, потеряв свою клиентуру, уже не сможет восстановиться.
Но пока мы все были в одной лодке и с пониманием относились к режиму жесткого карантина, которое ввело правительство, все с пониманием реагировали на принимаемые правительством решения. Но после того, как произошло смягчение условий карантина, получилось, что часть бизнеса возвращается к работе, а часть — нет. У многих это вызвало раздражение и непонимание. Например, почему строительные магазины могут открываться, а магазины одежды и обуви — нет? Или почему не могут открываться парикмахерские?
Вот представители бизнеса, который не попал в первую очередь ослабления режима, и выразили свой протест. Люди вышли на демонстрацию не только в Иерусалиме, это произошло и в Тель-Авиве, и в Хайфе, и в некоторых других городах.
Очень красивый и правильный лозунг был у работников культуры — "Нас закрыли первыми, о нас вспомнят последними". Действительно, по плану правительства сфера культуры, театры и филармонии вернутся к работе последними. И они не понимают, как им существовать все это время. Раз экономика начинает работать, почему бы и для них не придумать какие-то способы возврата к их деятельности?
- Насколько серьезны эти протесты?
— Скорее, это был эмоциональный выброс. До этого все терпели и четко выполняли требования карантина, пока эти требования были всеобщими. Но когда люди начали чувствовать послабления, то каждый стал надеяться, что и его сфера деятельности начнет оживать. Думаю, правительство обратит свое внимание на прошедшие протесты и внесет соответствующие коррективы, ведь изменения условий карантина у нас происходят часто, по мере изменения ситуации в стране.
Надеемся, что как в Европе, так и в Израиле, все отрасли постепенно начнут оживать. Хотя если говорить о туризме и об авиаперелетах, думаю, что они не скоро начнут приходить в себя, что не только для Израиля является существенной проблемой.
- Велика ли доля репатриантов из бывшего СССР среди частных предпринимателей в Израиле?
— Доля частных предпринимателей среди новых репатриантов все-таки меньше, чем в других областях.
Во-первых, среди совершивших алию (исход, возвращение евреев на историческую родину. — Ред.) было много пожилых, которые не стали заниматься бизнесом. Часть специалистов продолжили свою работу по профессии, другим пришлось переквалифицироваться. Очень много молодых ребят, получив высшее образование уже в Израиле, ушли в hi-tech и работают в разных фирмах.
Однако много репатриантов встречаешь и в частном бизнесе, особенно в розничной торговле и сфере обслуживания населения. Причем порой встречаешь таких бизнесменов даже в тех сферах, где должны быть коренные израильтяне, например в ресторанах, которые готовят восточную еду. Некоторые репатрианты освоили и такой бизнес. Но если говорить в целом, доля репатриантов из бывшего СССР среди частных предпринимателей меньше процентного соотношению всех репатриантов к общему населению Израиля.
- Александр, в Израиле продолжается внутриполитический кризис после недавних выборов в Кнессет. На какой стадии сейчас находятся переговоры между Биньямином Нетаньяху и Бени Ганцем о создании правительства национального единения?
— К сожалению, последняя встреча Нетаньяху и Ганца завершилась безрезультатно. В результате обсуждения они не пришли к единому мнению о работе комиссии по назначению судей. В настоящий момент в Кнессете начинается заседание секретариата, на котором может быть принято решение о продвижении законопроектов, направленных персонально против Биньямина Нетаньяху. Речь идет о законопроекте, согласно которому политик, обвиняемый в уголовных правонарушениях, не может быть кандидатом на пост премьер-министра.
Если это произойдет, коалиционные переговоры будут немедленно прерваны, как об этом ранее заявляли представители партии «Ликуд». Срок избрания коалиционного правительства заканчивается через три недели. Если правительство не будет сформировано, то, Израиль, к сожалению, пойдет на четвертые выборы.
Биньямин Нетаньяху и глава блока "Кахоль Лаван" Бени Ганц 20 апреля подписали соглашение о создании правительства национального единения. В соответствии с достигнутым соглашением первые полтора года главой правительства будет Нетаньяху, а затем его сменит Ганц.