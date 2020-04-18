Петербуржцы почти не боятся самого вируса, но боятся финансовых трудностей. Всё их недовольство сосредоточено вокруг мер поддержки от государства и состояния наших больниц, где зачастую есть далеко не всё необходимое для борьбы с вирусом. Так описал психологическую ситуацию в родном городе Алексей Ларкин, автор подкаста "Русские Вперёд"

- Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?

— Я не замечаю особой жесткости карантина в Петербурге, об этом говорят, но вживую с проверками или ограничениями я не столкнулся. Все зависит от района: центр как-будто совсем вымер, а вот в моих окраинах работают практически все заведения.

Думаю, что это связано с высокой дисциплиной у петербуржцев: сказали сидеть дома — все по возможности сидят, на улицах вижу в основном тех, кому явно нужно выйти по веской причине.

- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди боятся больше всего? Чем недовольны?

— Атмосфера нормальная, люди переживают эпидемию как необходимую трудность, паники я не замечаю совсем. Друзья-бизнесмены волнуются больше всех по понятным экономическим причинам. А обычные люди из числа моих знакомых без труда находят, чем занять себя дома, устраивают разные творческие флешмобы и так далее.

Я заметил, что люди почти не боятся самого вируса, но очень боятся финансовых трудностей. И разумеется, всё их недовольство сосредоточено вокруг мер поддержки от государства (они не работают, на всеобщий взгляд) и состояния наших больниц, где зачастую есть далеко не всё необходимое для борьбы с вирусом.

- Как обстоят дела с зарплатой и работой?

— Лично у меня с основной работой всё стабильно, отчасти перешел на удаленку, но спокойно езжу на съемки в город, когда это нужно. Отчасти меня и коллег теперь кормят интернет-проекты, которые резко превратились из хобби в полноценный заработок.

В моем кругу общения почти никто не потерял работу, но мы понимаем, что это субъективное исключение. По большей части люди резко обеднели, возле метро молодые русские ребята стали просить мелочь на проезд — меня это, конечно, шокировало, но ситуация понятна.

- Заметен ли рост цен?

— Рост цен на продукты я пока не заметил, отчасти потому, что еще в начале карантина закупился на 2 месяца вперед. Проезд постепенно дорожает, а большинство заведений вымерли, поэтому судить о ценах я не могу. Думаю, мы все столкнемся с этим чуть позже.