Светлана, работник системы санитарного надзора, Киев
- Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?
— Карантин жёсткий, ничего не работает. Транспорт только по спецпропускам, и его мало. Утром и вечером нереально уехать. Приходится ехать очень рано утром и поздно вечером. На работе есть развозка, но мне совсем неудобны маршруты. Чаще договариваемся с коллегами и берём такси.
Народ без масок в общественные места не пускают. На улицах где-то 50 процентов в масках.
— Какова эмоциональная атмосфера? Чего люди больше боятся, чем недовольны?
— Особо с народом не общаюсь. Все на два лагеря поделились: одни боятся коронавируса, другие — кризиса.
Ругают карантин, но в принципе тихо. В транспорте, в магазинах, на улице народ шарахается друг от друга. Сегодня утром спросила на остановке, давно ли был автобус, и никто не ответил.
- Как обстоят дела с работой и зарплатой?
— У нас всё как всегда — и работа, и зарплата. Часть сотрудников, особенно у кого маленькие дети, ушли в отпуск. Несколько человек работает удалённо, но по профилю деятельности у нас малореально работать удалённо.
Нагрузка на оставшихся возросла. И вообще работы стало больше. Почти все, кто мог делать дезсредства, начинают перепрофилировать производства. Мы готовим разрешительные документы в срочном порядке.
- Заметен ли рост цен?
— Мне сложно сравнивать, так как я покупаю продуктов сразу много и в разных магазинах. Точно заметила, что гречка подорожала.