Коронавирус, который бодро шагает по планете, вызывает у населения всех стран и городов различные страхи и опасения. Особенно заметно беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне в связи с тем, что почти повсеместно многие не работают. Вот, что говорят в Киеве о сегодняшней ситуации и об опасениях о завтрашнем дне

Светлана, работник системы санитарного надзора, Киев

- Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?

— Карантин жёсткий, ничего не работает. Транспорт только по спецпропускам, и его мало. Утром и вечером нереально уехать. Приходится ехать очень рано утром и поздно вечером. На работе есть развозка, но мне совсем неудобны маршруты. Чаще договариваемся с коллегами и берём такси.

Народ без масок в общественные места не пускают. На улицах где-то 50 процентов в масках.

— Какова эмоциональная атмосфера? Чего люди больше боятся, чем недовольны?

— Особо с народом не общаюсь. Все на два лагеря поделились: одни боятся коронавируса, другие — кризиса.

Ругают карантин, но в принципе тихо. В транспорте, в магазинах, на улице народ шарахается друг от друга. Сегодня утром спросила на остановке, давно ли был автобус, и никто не ответил.

- Как обстоят дела с работой и зарплатой?

— У нас всё как всегда — и работа, и зарплата. Часть сотрудников, особенно у кого маленькие дети, ушли в отпуск. Несколько человек работает удалённо, но по профилю деятельности у нас малореально работать удалённо.

Нагрузка на оставшихся возросла. И вообще работы стало больше. Почти все, кто мог делать дезсредства, начинают перепрофилировать производства. Мы готовим разрешительные документы в срочном порядке.

- Заметен ли рост цен?

— Мне сложно сравнивать, так как я покупаю продуктов сразу много и в разных магазинах. Точно заметила, что гречка подорожала.