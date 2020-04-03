Коронавирус, который бодро шагает по планете, вызывает у населения всех стран и городов различные страхи и опасения. Особенно заметно беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне в связи с тем, что почти повсеместно многие не работают. И беспокоятся, что же будет завтра? Вот, что говорят в Украине о сегодняшней ситуации и завтрашних страхах

Всем участникам нашего опроса мы задаем четыре вопроса:

1. Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе (населенном пункте)?

2. Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди больше боятся, чем недовольны?

3. Как обстоят дела с работой и зарплатой?

4. Заметен ли рост цен?

Александр, маркетолог, Днепропетровск

1. Карантинный режим достаточно жёсткий. Закрыты школы, детские сады, внешкольные учреждения. Остановлена розничная торговля кроме продуктов питания и бытовой химии. Продуктовые магазины работают даже маленькие, вплоть до киосков «Моря пива», и, понятно, работают аптеки. Работает «Новая почта». Госслужбы не функционируют. Бизнес формально на карантине, но кто может, продолжает торговать со складов.

Ходят сухи о проверках офисов на предмет соблюдения карантина, сам не сталкивался. Однако знакомая, у которой детский центр для аутистов, сначала пыталась работать, а потом испугалась и закрылась.

Транспорт остановили. В смысле он ходит, но возит только по спецпропускам + маска и перчатки. Юмор ситуации в том, что сначала остановили транспорт, а только потом стали утверждать списки и печатать пропуска.

Медицина вне коронавируса тоже в анабиозе, к врачу-специалисту не попадешь. Лабораторию перевили на трехдневную неделю — люди перестали сдавать анализы.

Вчера (1 апреля. — Ред.) мэрия «порадовала» очередной мерой — закрыли для посещения парки и другие зоны отдыха и запретили ходить по улице без намордника (простите, без масок), обещают штрафовать — такса 17 000 гривен (47 тысяч рублей — Ред.).

2. Эмоционально люди реагируют по-разному. Часть людей откровенно запугана или считает, надо же что-то делать… Другая часть, скажем прямо, удивлена идиотизмом происходящего и находится в состоянии «когда же этот бред кончится?!». Соотношение, на мой взгляд, 2/1 в пользу испуганных. Боятся, понятно, заболеть и действительно боятся за стариков (сами старики зачастую гуляют). В целом особого страха нет, кроме самых внушаемых. Часто отношение к карантину — проекция лояльности или собственного представления о «законопослушности».

Кстати, я подумал, все-таки большая часть негатива от ситуации уйдет на Киев и, возможно, на Зе. Все-таки факт, что в Руине не работает нормально ни один институт государства, увидели все.

3. Вот по поводу работ и зарплат тут всё грустно. Пока многие надеются, что «как-нибудь пронесёт», но деньги кончаются. Особенно у мелких бизнесменов. В этом смысле просвета особо не видят. Это, кстати, будет большой проблемой после «чумы» — спрос есть, а денег нет.

То, что под шумок сняли налоги с олигархов, заметили, что не принято никаких мер по поддержке тех, кто, например, платит арендную плату за пустой ресторан или маникюрный салон, тоже заметили: кто останется виноватым в глазах общественного мнения — вопрос.

В целом настроение подавленное, но не агрессивное, люди готовятся к худшему, причём все, как бы к собственно карантину не относились.

4. Рост цен заметен. Средний чек из супермаркета подрос процентов на 10. Сильно подросли в цене «карантинные» товары вроде гречки. Лимоны сначала подскочили в цене в два раза, а потом совсем исчезли. С точки зрения роста цен пока больше беспокоит не сам рост, а ожидания — доллар идет вверх, что чревато, люди нервничают. На мой взгляд, цены в супермаркетах росли бы сильнее, но денег у народа реально мало…