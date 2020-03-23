Пойдут ли народные депутаты Украины на то, чтобы ввести чрезвычайное положение на Украине, и какие выводы из этого может извлечь глава МВД Арсен Аваков? Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Якубин

Накануне спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что внеочередное заседание по вопросам борьбы с эпидемией коронавируса все же состоится.

- Алексей, сейчас ходят слухи о введении в Украине чрезвычайного положения. Как вы считаете, проголосует ли за это Верховная Рада?

— На самом деле повестка внеочередного заседания пока открытый вопрос. Сейчас барражирует много слухов, что там будет рассматриваться вопрос не только с чрезвычайным положением. Могут рассматриваться вопросы, связанные с экономическими нюансами: изменения в бюджет в связи с введением в некоторых областях Украины чрезвычайной ситуации, внесение правок в контексте местных налогов, там может быть и другая повестка.

Любителям конспирологии не понравится: ученые выяснили, откуда взялся новый коронавирус © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

- На ваш взгляд, кому выгодно введение режима ЧП? Кто из политиков выиграет от этого?

— Что решит вопрос чрезвычайного положения с точки зрения мер по борьбе с коронавирусом? Мне кажется, что это глобально ничего не добавит к карантинному режиму, кроме того, что усилится силовой блок и тот же Аваков.

Мне кажется, что у президента к этому вопросу относятся очень сдержанно. Мы видим, что Аваков в последнее время начал резкую активность, он пишет об экономических планах и о том, что будут введены режимы в отношении городов. Хотя это все не в компетенции министра внутренних дел. Явно заметно желание Авакова использовать эту всю историю для усиления собственного влияния. Часть ключевых игроков это также понимает.

О дивный новый мир. Как мы будем жить после коронавируса © REUTERS, Toby Melville/File Photo | REUTERS, Toby Melville/File Photo | Перейти в фотобанк

Если смотреть в законе профильном по этому вопросу, там эпидемия может выступать причиной чрезвычайного положения, но во время эпидемии государство не вправе ограничивать свободу прессы или свободу политических партий и так далее.

Потому что, если мы вспомним, как Порошенко вводил похожий режим в позапрошлом году, то там парламенту удалось отстоять [часть свобод], и конкретный набор мер не ограничивал работу СМИ и политическую деятельность.

В рамках действующего профильного закона эпидемия не является основанием, чтобы останавливать политическую жизнь в стране, работу СМИ и так далее.

Если говорить по поводу голосов в парламенте, то мы видим, что расширяется круг депутатов, которые заболели или у которых подозревают коронавирус. Соберется ли значительная часть Рады — это, кстати, тоже открытый вопрос.

- Насколько законным будет дистанционное голосование народных избранников в ситуации, когда под запретом оказались массовые собрания?

— Идея ввести какие-то дистанционные голосования не отвечает Конституции Украины, потому что есть решение Конституционного суда по поводу того, что в Верховной Раде депутаты голосуют лично и они должны для этого находиться в одном месте.

Это может быть не зал Рады, а какой-нибудь стадион, но в любом случае депутатам понадобится личное присутствие.

Личная выгода от общей беды. Кто, как и сколько зарабатывает в Украине на коронавирусе © AP, Efrem Lukatsky | AP, Efrem Lukatsky | Перейти в фотобанк

Если и проголосуют, то в таком очень лайтовом варианте, потому что чрезвычайное положение в полном варианте показывало бы очень сильное увеличение роли силового блока. И я не уверен, что президенту Зеленскому это нужно в данной ситуации, и что это нужно обществу. Общественное мнение здесь очень насторожено.

На фоне новостей из разных стран, например из Болгарии, где президент (Румен Радев. — Ред.) наложил вето на закон о чрезвычайном положении, мотивируя это тем, что голод — это сильнейший страх. И чрезвычайное положение в такой стране, как Болгария, может привести к экономическому краху и усилению военных.