Глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру прокомментировал основные итоги недели: назначение на пост генпрокурора Ирины Венедиктовой, ситуацию с коронавирусом и последствия экономического кризиса

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк - Андрей Владимирович, последуют ли со сменой генпрокурора крупные посадки? Хватит ли на это у Зеленского политической воли?

— Если говорить о Венедиктовой, то это человек не из системы прокуратуры. До этого она занималась преподавательской деятельностью. Да, она выглядит более подготовленной, чем господин Рябошапка, который был юристом без буквы «Ю». Его диплом Соломонова университета обо всем исчерпывающе говорит, это одна из контор с не очень хорошей репутацией в юридических кругах.

Поэтому у Венедиктовой этот бэкграунд образования получше, но, как и в случае Рябошапкой, ее минус в том, что она не из прокурорской среды. Прокурорская среда достаточно консервативна, и, несмотря на то, что Рябошапка занимался институциональным уничтожением Генпрокуратуры, в системе кое-что осталось, а от этого кое-что президент требует результатов.

Что впечатляет, так это вой «порохоботов» относительно назначения Венедиктовой. В их представлениях о зле страшнее был бы только Портнов. Это куда более подготовленный персонаж, цепкий, хваткий, но политически это, увы, нереально. Но реакция весьма показательна.

С другой стороны, она пользуется доверием президента. Она пришла в его команду на этапе избирательной кампании. Соответственно президент понимает, что в ближайшие несколько месяцев не будет тем, на которых он мог бы заработать очки (он только их будет терять), и он требует от Венедиктовой того, что он обещал ("весна придет — посадки будут").

Но прошло лето, осень, зима, посадок нет. И учитывая то состояние, в котором находится генпрокуратура, маловероятно, что будут.

То есть неприятности Порошенко доставят, но не более того. Рябошапка (с какой целью — неясно), но все же Генпрокуратуре зубы выбил. Поэтому для Венедиктовой задача №1 — восстановить дееспособность прокуратуры и разгрести завалы, оставленные этим агентом внешнего влияния, коим был Рябошапка. Андрей Золотарев. Биографическая справка © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

- Возможно ли, что Запад будет соблюдать в этом вопросе нейтралитет, и Порошенко будет ждать судьба Тимошенко или Саакашвили в Грузии?

— Возможно, ситуация загонит Зеленского в угол, и ему придется идти напролом. В обществе очень велик запрос на наказание тех, кто поставил себя выше закона и откровенно глумится над простолюдинами. Толпа жаждет крови худых бояр. Вам это знакомо из отечественной истории.

Неудовлетворение этого запроса на справедливость приведет к тому, что негатив ударит по самому первому лицу. Это уже было с Порошенко, который просто обилетил представителей «попередников».

Это прекрасно понимает Зеленский. Он тоньше чувствует аудиторию. Поэтому в ближайшие несколько месяцев мы можем получить много занимательных и интригующих сюжетов.

- Украина ввела жесткие меры из-за коронавируса. Насколько они своевременны, уместны и эффективны?

— Спорить не буду, есть все основания для проведения карантинных мероприятий. Но какое государство, такой и карантин. Не было сделано главное. Во-первых, слишком поздно появились тестовые системы. Уже сейчас ряд медиков говорит о том, что смертность от пневмонии выше обычной для зимы-весны. То есть возможно вирус уже давно в Украине.

Плюс сейчас в страну повалил вал заробитчан из Европы, которые остались без куска хлеба. Но многие из них как раз являются носителями этого вируса. Поскольку не осуществляется карантин и изоляция этих людей, самое неприятное Украину ждет не до 3 апреля, а скорее после. Остается надеяться только на то, что апрель будет теплым, это может немножечко эпидемию сбить.

В любом случае государство с разваленной системой здравоохранения, уничтоженной системой санитарно-эпидемиологического контроля, с очень слабым чиновничьим и полицейским аппаратом объективно очень уязвимо.

Все, что делает Зеленский, все правильно, но запоздало и неэффективно. Господин президент прекрасно понимает ситуацию, но у него не хватает инструментов. Все это надо было делать раньше, без лишнего шума и пиара еще месяца 1,5 назад, закупить тесты и маски. Ситуация позволяла подготовиться. Этот момент был упущен. Надеялись, что все останется в Ухани.

- Сейчас возникла политическая пауза. Как ей воспользуются украинские власти?

— Проблема в другом. Карантинные мероприятия сегодня — это фактически стоп-кран экономики. Учитывая то, что и так ситуация весьма плачевная, складываются условия для идеального шторма. Это может привести к коллапсу украинской экономики со всеми вытекающими отсюда протестами и социальными бунтами.

Что дальше? Попытка закрутить гайки в украинских условиях обычно заканчивается срывом резьбы.

- Есть ли у правительства и президента план спасения экономики? А то есть пессимистические прогнозы о том, что вернувшиеся заробитчане вступят в ожесточенный конфликт за рабочие места с остальными гражданами.

— Боюсь, что нет. На Украине и рабочих мест нет. Сейчас власти как раз и надо проявить себя либертарианцами. Абсолютное освобождение от налогов для самозанятых и тех, кто может создать себе и еще нескольким людям рабочие места. Ввести на три года налоговые каникулы. Делать все, лишь бы они не стояли в очереди к государству за бесплатной похлебкой.

Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Отказаться от идиотских проектов, которыми занимается Минкульт или Институт нацпамяти. Максимальный режим экономии. Статьи найти можно. СБУ, например, хочет закупить два десятка автомобилей Toyota Camry. Для чего? Чтобы комфортно удирать по трассе «Киев-Чоп» в сторону польской границы? Эти расходы можно существенно урезать. Социальные расходы и так придется урезать.

- Насколько в этих условиях вероятен дефолт?

— Весьма вероятен. Я не хочу выступать в роли персонажа мультфильма Каркуши, но украинские дефолтные свопы вышли за 800 долларов. В преддефолтной ситуации 2016 года они составляли тысячу. То есть они резко пошли вверх. Это обо всем говорит.

Принесет ли дефолт очищение? Я боюсь, что в украинских условиях он пойдет по аргентинскому сценарию — с разгромленными магазинами, хаосом и анархией на улицах.