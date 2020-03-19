Политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру рассказал, как коронавирус и экономический кризис повлияет на положение Украины в мире, а также на урегулирование конфликта в Донбассе

Новый формат по Донбассу, националисты против примирения, вирус и кризис. Главное на неделе с 6 по 13.03 от экспертов © Страна.ua - Руслан, как вы полагаете, приведет ли пандемия и коронавирус к глобальным изменениям в мире? Насколько это поменяет отношение к стране на Западе?

— Начнем с отношения к Украине в мире. Кредитов МВФ в ближайшее время не будет. МВФ поставит кредит на паузу, а под каким соусом они это подадут, пока непонятно. Какой-то особой помощи в борьбе с коронавирусом я пока тоже не наблюдаю. В Европе сейчас действует простой принцип — «Каждый сам за себя».

Единственная помощь, которая может прийти, — это определенная финансовая помощь со стороны США. Но она будет связана с определенными политическими решениями. Пойдет ли наша власть на эти политические решения, пока непонятно. Поэтому фактически Украине стоит рассчитывать только на себя.

Что будет с нашим бюджетом? Неизбежен его секвестр, неизбежно его перераспределение. Сырьевая модель экономики уязвима к любым кризисам. Тем более к таким кризисам, когда, как объявили вчера рейтинговые агентства, рост ВВП США в лучшем случае составит 0,8%. В нашей ситуации экономисты уже прогнозируют падение ВВП порядка 70% по итогам 2020 года.

Соответственно кризис экономический выльется в кризис политический, очередной виток которого мы будем наблюдать летом. Ключевая интрига состоит в том, сможет ли Кабмин Шмыгаля справиться с этими вызовами, которые уже сейчас в полный рост стоят перед страной. Я в этом вопросе осторожный пессимист.

- Могут ли Москва и Киев сблизиться из-за ситуации с коронавирусом? Просто экс-министр транспорта Червоненко высказывал мнение, что Запад от Украины отвернулся, а Россия в трудную минуту поможет.

— Что значит «Россия поможет» или «Россия не поможет»? У России сейчас куча своих проблем. У вас не сегодня-завтра Москва может превратиться в один большой карантинный город. Чем может помочь Россия? Разве что медпрепаратами.

Понимаете, уход из эпохи перемирия в эпоху мира очень косвенно связан с коронавирусом и мировым экономическим кризисом. Проблема российско-украинских отношений лежит в политической плоскости.

Как только Украина вернет себе суверенитет и окончательно сбросит внешнее управление (а кризис и коронавирус дает для этого идеальную возможность), можно будет говорить о перезагрузке отношений России и Украины.

Но вы же должны понимать, что танго танцуют вдвоем. Насколько нынешнее руководство России после всех ваших пертурбаций готово сесть за стол переговоров и слышать и слушать оппонента. Компромисс подразумевает под собой диалог и взаимные уступки. Если стороны пойдут на взаимные уступки, ситуация не будет настолько острой.

Скажу так: то, что не смогли сделать ни международные наблюдатели, ни Россия, ни Украина, сделал коронавирус. Фактически коронавирус сейчас остановит войну.

- Может, решение вопроса лекарств или оказание помощи застрявшим по обе стороны границы гражданам как раз подтолкнет к решению политической части?

— Это два параллельных процесса: есть гуманитарная составляющая, есть политическая составляющая. Не всегда эти прямые пересекаются. Хотя они, конечно же, взаимосвязаны. Насколько я понимаю, из-за всех этих кризисов и коронавирусов все контакты будут ограничены.

Для того чтобы что-то решить, надо что-то делать. Как в том анекдоте «Ты билет-то купи». Вся специфика украинско-российских отношений будет перенесена ближе к лету после встречи нормандской четверки, которая пройдет теперь уже неизвестно когда.

Очень многое будет зависеть от того, какие будут происходить процессы внутри украинского общества, как оно будет смотреть на всю эту ситуацию. Насколько Зеленскому все же удастся реализовать ту концепцию, с которой он выиграл президентские выборы, — концепцию мира. На данный момент все хотят мира, но все его видят по-разному: и в России, и в Украине.

- А как вы в связи с пандемией видите ситуацию в Донбассе? Все переговоры будут заморожены?

— Во-первых, насколько я понимаю, в России еще не сформировалась новая команда Козака. А Россия это страна-инструкция. То есть у вас должна быть сформирована команда, четко прописан алгоритм действий, и после этого уже начинаются переговоры. На мой взгляд, все пока идет в процессе формирования.

То, что пишут российские СМИ, то, что у вас выкидывается в Telegram, и все, что происходит (политиков судят не по тому, что они говорят, а по тому, что они делают), свидетельствует о том, что, к сожалению, сейчас этот процесс будет приостановлен по объективным причинам.

Это как в договорах, где есть такой пункт о «форс-мажоре». Коронавирус и кризис — это те форс-мажоры, которые процесс затормозят, но не остановят его полностью. Но на какие-то концептуальные решения стороны выйдут к встрече в нормандском формате.

- То есть на формат «Ермак-Козак» пока рассчитывать не приходится?

— Для того чтобы реализовать ряд проектов, необходимы определенные юридические решения: законопроекты, решения Кабинета министров, решения СНБО и так далее. Насколько быстро они будут приниматься, сейчас сказать сложно. Не знаю, как дела обстоят в Москве, но у нас политический кейс сейчас на карантине.

Тем более у вас, насколько я понимаю, на апрель запланирован целый ряд внутренних мероприятий. Думаю, что эта повестка дня сейчас будет в России доминировать. У вас референдум, у вас разборки с Саудовской Аравией по нефти, у вас транзит власти.

То есть о серьезных подвижках мы можем говорить только ближе к лету. Посмотрим еще, как у нас отменят карантин. Потому что, по моей информации, карантин отменят не раньше, чем в конце апреля.

- Вопрос к вам как к жителю Черкасс. Не могли бы вы кратко описать ситуацию, которая складывается в городе из-за карантина?

— Сегодня закрыли рынок, в ключевые супермаркеты пускают только по 10 человек, сфера услуг вся закрыта, система образования закрыта. Банки пока работают в более-менее штатном режиме, людей на улице немного. Люди понимают, что это проблема, и стараются находиться большую часть времени дома.

В области, в отличие от ряда других регионов, официально не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Поэтому я думаю, что центральная Украина должна спокойно пережить этот момент.

С другой стороны, сейчас идет возврат гастарбайтеров из Европы. Чем это закончится, сказать тяжело. Но режима чрезвычайной ситуации, аналогичного тому, который действует в Киевской области, пока нет.

Я сегодня возвращаюсь в Киев, посмотрим, что там сейчас. Потому что когда я уезжал, то впервые доехал до центра города без пробок.