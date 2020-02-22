Генеральный продюсер казахстанского телеканала КТК Наталья Фазылжанова в интервью изданию Украина.ру рассказала о телесериале «Кудалар», который является адаптацией полюбившихся и в России, и на Украине «Сватов» студии «95 квартал»

«Сваты»: Тайна воскрешения дедушки Юры, страхи Зеленского и заговор молчания © svati.tv - Наталья, кому вообще принадлежит идея адаптировать именно этот сериал?

— Руководству канала, которые смотрели «Сватов». Они видели, что этот проект успешен, и им в голову пришла идея перевести сериал на казахский язык.

Взаимоотношения между сватами (по-казахски сваты — "кудалар") — это тоже часть казахских традиций. Это важная часть жизни, когда молодые люди женятся, а родителям с огромной массой родственников с обеих сторон приходится как-то дружить и родниться.

- Как прошли переговоры с представителями от «95 квартала»?

— Особых трудностей не было. Они были рады передать нам этот формат для адаптации. Ребята, в общем, были уверены в том, что это пойдет и получится. Так что это были какие-то обычные процедуры. Сам Зеленский в переговорах участия не принимал, но я понимаю, что с ним что-то согласовывали.

- Вы вносили какие-то изменения в сериал?

— Нет, мы ничего не меняли. Это же была адаптация под наш местный национальный менталитет. Поэтому форма в виде двух людей, которые связали своих жизни, их родителей и девочки, вокруг которой все как-то крутятся, осталась неизменной. Это была адаптация на основе оригинального формата.

- Как же вы адаптировали российско-украинскую деревню к казахстанским реалиям?

— Нет, дело не в этом. Понимаете, никто не пытался скопировать российско-украинскую глубинку и город. Это все спорадично. Просто есть город и село с их двумя разными мировоззрениями и тем, как ведут себя городские жители — и как сельские. В Казахстане все приблизительно так же. Этот конфликт и есть основа самого формата.

- Как восприняли сериал зрители и как оцениваете его вы?

— Точные показатели я сейчас предоставить не могу, но восприняли его хорошо, и отзывы были хорошими. Так что проект получился успешным.

- Есть ли еще какие-то российско-украинские проекты, которые могут быть адаптированы для казахстанского телевидения?

— Мы уже успешно отработали с украинским каналом «1+1» проект «Барышня-крестьянка». Мы сделали его на казахском языке. Это был лицензионный договор, мы его по лицензии реализовали, и он тоже очень хорошо и успешно прошел.

Если говорить об истории казахстанского телевидения в целом, то украинские форматы у нас очень хорошо адаптируются. К примеру, наши коллеги с «31 канала» адаптировали проект (хотя не буду утверждать, российский он или украинский), название которого дословно переводится как «Битва невест».