О том, какие кадровые изменения в украинском Кабмине стоит ожидать в ближайшее время и какие группы оказывают наибольшее влияние на формирование политической повестки на Украине, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко

- Владимир, в различных СМИ и соцсетях появилась информация, что Офис президента Владимира Зеленского проводит собеседования с кандидатами на должность новых министров и вице-премьеров. На ваш взгляд, под какими нынешними министрами и вице-премьерами качаются кресла? Кого могут заменить в первую очередь?

— Я думаю, речь идет несколько о другом. Да, очень много спекуляций о возможных кадровых перестановках, но все они весьма далеки от истинного положения дел, поэтому и нет никакой подтвержденной информации по этому поводу. Скорее речь идет о назначении тех новых министров и вице-премьеров, которые появятся в результате разделения министерств. То есть речь идет о появлении вакансий в результате структурной реорганизации Кабмина.

К примеру, могут разделить Министерство ветеранов и по делам оккупированных территорий, и в результате вместо одного министра появятся два. Возможно, еще одна вакансия появится в результате отпочкования нового ведомства от Министерства экономики. Правда, окончательного решения пока нет, идут активные консультации. По пути Порошенко: почему падает доверие к Зеленскому © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Еще планируется появление одного или двух новых вице-премьеров. Обсуждается возможность, чтобы один вновь назначенный вице-премьер курировал вопросы реинтеграции Донбасса и Крыма. Скорее всего, второй вице-премьер будет заниматься экономическим направлением.

Одним словом, нужно ожидать не появления новых министров вместо кого-то, а замещение новых вакансий в Кабмине.

- Как вы считаете, после истории с неотставкой Гончарука нынешний премьер обеспечил себе неприкасаемость и поддержку Зеленского? Стоит ли ему беспокоиться за свою должность?

— Знаете, беспокоиться нужно всем чиновникам, кроме узкого круга лично близких к Владимиру Зеленскому людей. Я имею в виду Баканова и еще пару-тройку людей. В правительстве никому ничего не гарантировано.

Что касается Алексея Гончарука, то юридически он застрахован от увольнения парламентом до конца августа — начала сентября текущего года. Но не исключен вариант его увольнения по требованию Зеленского, если он будет недоволен результатами работы премьера. В таком случае Гончаруку предложат уйти с должности по собственному желанию.

Но пока те события, которые произошли в середине января, показали, что у президента сохраняется определенное доверие к действующему главе правительства. Но в то же время очевидно, что отношение к Гончаруку со стороны Зеленского стало более критичным. «Страна летит в пропасть». О чём спорили на согласительном совете в Верховной Раде Украины © Facebook, Верховна Рада України

Однако в данном контексте нужно иметь в виду, что его заменить особенно некем. Потенциальные кандидаты есть, но пока Гончарук устраивает президента прежде всего как надежный и лояльный исполнитель, а также ввиду отсутствия у него политических амбиций.

Все остальные претенденты на кресло премьера либо связаны с определенными группами влияния, как внутренними, так и внешними, а кроме того, хотели бы играть самостоятельную роль в украинской политике.

- До сих пор Зеленский набирал кадры из нескольких условных групп: «Квартала 95», окружения олигархов Коломойского и Пинчука и прозападных групп влияния. Изменилась ли ситуация сейчас? Если да, почему?

— Мне видится, что такое представление о кадровой политике украинского президента очень примитивно. Давайте разберемся. Из окружения Игоря Коломойского в подобных рассуждениях фигурирует имя только одного человека — Богдана. Тут нужно учитывать еще один фактор, который крайне редко берется во внимание даже в Киеве, — так сказать, окружение Коломойского сейчас очень невелико. Думаю, что у самого Зеленского оно куда обширнее.

Следует помнить, что Коломойский часть своего окружения, достаточно сильных игроков и эффективных исполнителей, давно растерял. Здесь можно говорить о нынешнем мэре Днепра Филатове и Корбане, которые выстраивают свои отношения с президентом независимо от бывшего шефа.

А что касается Виктора Пинчука, то тут вообще не применим термин «окружение». Пинчук действует по-другому — он поддерживает контакты со всеми — и с Тимошенко, и с Порошенко. В команде Зеленского нет людей, тесно связанных с Пинчуком, чего, кстати, нельзя было сказать о прошлом правительстве, где один из вице-премьеров был близок к Пинчуку. С другой стороны, у него ровные и хорошие связи в целом с командой и самим президентом Зеленским.

Но вы правы, говоря о группе прозападных политиков — так называемых «соросят». Хотя в этом вопросе тоже очень много мифологии даже у нас, не говоря уже о Москве. Безусловно, людей, разным образом связанных с международными структурами, имеющих там обширные связи, очень условно можно назвать прозападным пулом в украинской политике и экспертной среде.

Их довольно много, и это, кстати, является их преимуществом перед критиками. Кроме того, это люди, обладающие статусной компетенцией. И обратите внимание на парадоксальную вещь — их все время критикуют, но при всех президентах они были очень востребованы, особенно в экономическом блоке. Почему так происходит — ответ очевиден, потому что другой альтернативы нет.

Критики так называемых «соросят» преподносят свои доводы очень красиво, весьма эмоционально, но не предлагают никакой альтернативы, поскольку у них нет соответствующих квалифицированных кадров.

С другой стороны, весь этот прозападный пул не структурированный и весьма далек от тех черт, которые ему часто приписывают. Наверное, я разочарую ваших читателей, но сообщу, что 99% из них никогда не видели Сороса и не общались с ним. Более того, те немногие, кто с ним все-таки контактировал, больше связаны с нынешними критиками Сороса.

Вся эта прозападная среда в Украине очень большая, неоднородная, но она весьма влиятельна во всех сферах. Поэтому они всегда при власти, если хотите, «при деле», но не имеют единой структурированной организации. Поэтому их скорее можно назвать не группой влияния, а неформальной средой влияния.