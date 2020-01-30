Накануне окружной админсуд Киева отложил до 26 февраля рассмотрение дела по иску мэра Кличко к премьеру Гончаруку и Кабинету министров. Мэр в суде требует признать противоправными действия Кабмина по его увольнению.
- Алексей, после победы на президентских и парламентских выборах «Слуги народа» ходили упорные слухи, что команда Зеленского будет всячески пытаться убрать Кличко с поста мэра. Но он по-прежнему занимает свой пост. Как вы считаете, новая власть не смогла продавить это или договорилась с Кличко?
— Действительно, можно вспомнить, что после победы Владимира Зеленского, после парламентских выборов была некая эйфория, что вот сейчас можно быстро перезагрузить и все вертикали власти, в том числе местную власть. Что можно, используя Верховную Раду, объявить о проведении досрочных выборов в городах-миллионниках и вообще местные выборы организовать, пока рейтинг власти высокий.
Но по ходу реализации власть столкнулась с некоторыми трудностями. Во-первых, партия власти в регионах до конца не сформирована. Это касается и Киева, и всей Украины. Второй нюанс, если говорить о самом Киеве, то внутри самой власти началась борьба за то, кто будет главным кандидатом на досрочных выборах.
Не секрет, что есть условная группа Дубинского, ориентированная на Коломойского, которая в этой борьбе ставила на Ткаченко. Но у Зеленского так не считали. Ведь если представить, что Ткаченко стал бы главой КГГА, то это привело бы к усилению позиций Коломойского. Внутри Офиса президента начались по этому поводу интриги и борьба против такого сценария.
Тут еще Кличко попытался активизировать все лоббистские связи, которые он имел, в том числе и иностранные. Можно вспомнить его фотографию с экс-мэром Нью-Йорка Джулиани. Это тоже сыграло свою роль.
Плюс Кличко, я думаю, согласился пойти на некий компромисс с Офисом президента. Там, видимо, посчитали, что быстро организовать и провести выборы мэра Киева вряд ли удастся. К тому же если назначить своего человека на место мэра, то это кончится тем, что Кличко будет спихивать на него весь негатив.
Поэтому стороны договорились, и Кличко пошел на определенные решения в интересах Офиса президента, в том числе не исключаю, что там были и кадровые решения. Взамен сохранился статус-кво.
Сейчас история меняется. Зеленский заявил, что готов подписать отставку главы КГГА. Это говорит о том, что началась новая борьба в окружении президента за Киев. Если говорить о Кличко, то он уже начинает работать над своим собственным киевским проектом, завести в Киевсовет своих депутатов и организовать свое переизбрание на должность мэра.
- У киевлян накопилось много претензий к мэру. Это и состояние инфраструктуры, и пробки, и «замершие» долгострои… На ваш взгляд, может ли центральная власть использовать это как повод для вынесения недоверия Кличко и, возможно, для досрочных выборов мэра?
— По поводу недовольства, конечно, оно присутствует. Это и непонятная политика с общественным транспортом, и нюансы с застройками, и с бюджетами Киева, и с переименованием улиц. Киевской власти это не добавляет плюсов.
Власть может использовать это как повод для снятия Кличко. Тут возникает интересный трюк. Власть может назначить нового главу КГГА, но Кличко тогда, возможно, будет проще участвовать в выборах. Тогда он сможет перебрасывать многие негативы, которые есть в городе, на нового главу.
Другой нюанс — не факт, что это недовольство удастся канализировать в позитивное отношение к кандидату от власти. В Киеве достаточно сложная электоральная ситуация. И Киев выступает своеобразным барометром на смену отношения к власти в целом по стране.
- Есть ли у «Слуги народа» потенциальный кандидат, который мог бы победить Кличко на выборах?
— Я думаю, что там есть несколько вариантов. Рассматривался вариант с Ткаченко. Не исключаю, что появится еще какой-то кандидат от другой группы влияния. Достаточно много может быть кандидатов, на которых власть может поставить, которые не будут официально идти с плашкой «Слуга народа». То есть это могут быть кандидаты, с которыми договорится одна из групп влияния.