В Киеве борьба за кресло столичного градоначальника выходит на новый виток. Почему Виталию Кличко, несмотря на организованную против него кампанию, удалось сохранить за собой пост мэра Киева и какую стратегию изберут «слуги народа» на местных выборах, изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Якубин

Накануне окружной админсуд Киева отложил до 26 февраля рассмотрение дела по иску мэра Кличко к премьеру Гончаруку и Кабинету министров. Мэр в суде требует признать противоправными действия Кабмина по его увольнению.

- Алексей, после победы на президентских и парламентских выборах «Слуги народа» ходили упорные слухи, что команда Зеленского будет всячески пытаться убрать Кличко с поста мэра. Но он по-прежнему занимает свой пост. Как вы считаете, новая власть не смогла продавить это или договорилась с Кличко?

— Действительно, можно вспомнить, что после победы Владимира Зеленского, после парламентских выборов была некая эйфория, что вот сейчас можно быстро перезагрузить и все вертикали власти, в том числе местную власть. Что можно, используя Верховную Раду, объявить о проведении досрочных выборов в городах-миллионниках и вообще местные выборы организовать, пока рейтинг власти высокий.

«Электрическое кресло мэра»: Кличко показал свой рабочий кабинет © Facebook, Віталій Кличко | Перейти в фотобанк

Не секрет, что есть условная группа Дубинского, ориентированная на Коломойского, которая в этой борьбе ставила на Ткаченко. Но у Зеленского так не считали. Ведь если представить, что Ткаченко стал бы главой КГГА, то это привело бы к усилению позиций Коломойского. Внутри Офиса президента начались по этому поводу интриги и борьба против такого сценария.

Тут еще Кличко попытался активизировать все лоббистские связи, которые он имел, в том числе и иностранные. Можно вспомнить его фотографию с экс-мэром Нью-Йорка Джулиани. Это тоже сыграло свою роль.

Плюс Кличко, я думаю, согласился пойти на некий компромисс с Офисом президента. Там, видимо, посчитали, что быстро организовать и провести выборы мэра Киева вряд ли удастся. К тому же если назначить своего человека на место мэра, то это кончится тем, что Кличко будет спихивать на него весь негатив.

Поэтому стороны договорились, и Кличко пошел на определенные решения в интересах Офиса президента, в том числе не исключаю, что там были и кадровые решения. Взамен сохранился статус-кво.

«Я подпишу»: Зеленский пообещал уволить Кличко © kyivcity.gov.ua

- У киевлян накопилось много претензий к мэру. Это и состояние инфраструктуры, и пробки, и «замершие» долгострои… На ваш взгляд, может ли центральная власть использовать это как повод для вынесения недоверия Кличко и, возможно, для досрочных выборов мэра?

— По поводу недовольства, конечно, оно присутствует. Это и непонятная политика с общественным транспортом, и нюансы с застройками, и с бюджетами Киева, и с переименованием улиц. Киевской власти это не добавляет плюсов.

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Другой нюанс — не факт, что это недовольство удастся канализировать в позитивное отношение к кандидату от власти. В Киеве достаточно сложная электоральная ситуация. И Киев выступает своеобразным барометром на смену отношения к власти в целом по стране.

- Есть ли у «Слуги народа» потенциальный кандидат, который мог бы победить Кличко на выборах?

— Я думаю, что там есть несколько вариантов. Рассматривался вариант с Ткаченко. Не исключаю, что появится еще какой-то кандидат от другой группы влияния. Достаточно много может быть кандидатов, на которых власть может поставить, которые не будут официально идти с плашкой «Слуга народа». То есть это могут быть кандидаты, с которыми договорится одна из групп влияния.