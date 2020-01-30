Накануне окружной админсуд Киева отложил до 26 февраля рассмотрение дела по иску мэра Кличко к премьеру Гончаруку и Кабинету министров. Мэр в суде требует признать противоправными действия Кабмина по его увольнению.

- Алексей, после победы на президентских и парламентских выборах «Слуги народа» ходили упорные слухи, что команда Зеленского будет всячески пытаться убрать Кличко с поста мэра. Но он по-прежнему занимает свой пост. Как вы считаете, новая власть не смогла продавить это или договорилась с Кличко?

— Действительно, можно вспомнить, что после победы Владимира Зеленского, после парламентских выборов была некая эйфория, что вот сейчас можно быстро перезагрузить и все вертикали власти, в том числе местную власть. Что можно, используя Верховную Раду, объявить о проведении досрочных выборов в городах-миллионниках и вообще местные выборы организовать, пока рейтинг власти высокий.

«Электрическое кресло мэра»: Кличко показал свой рабочий кабинет
«Электрическое кресло мэра»: Кличко показал свой рабочий кабинет
© Facebook, Віталій Кличко | Перейти в фотобанк
Но по ходу реализации власть столкнулась с некоторыми трудностями. Во-первых, партия власти в регионах до конца не сформирована. Это касается и Киева, и всей Украины. Второй нюанс, если говорить о самом Киеве, то внутри самой власти началась борьба за то, кто будет главным кандидатом на досрочных выборах.

Не секрет, что есть условная группа Дубинского, ориентированная на Коломойского, которая в этой борьбе ставила на Ткаченко. Но у Зеленского так не считали. Ведь если представить, что Ткаченко стал бы главой КГГА, то это привело бы к усилению позиций Коломойского. Внутри Офиса президента начались по этому поводу интриги и борьба против такого сценария.

Тут еще Кличко попытался активизировать все лоббистские связи, которые он имел, в том числе и иностранные. Можно вспомнить его фотографию с экс-мэром Нью-Йорка Джулиани. Это тоже сыграло свою роль.

Плюс Кличко, я думаю, согласился пойти на некий компромисс с Офисом президента. Там, видимо, посчитали, что быстро организовать и провести выборы мэра Киева вряд ли удастся. К тому же если назначить своего человека на место мэра, то это кончится тем, что Кличко будет спихивать на него весь негатив.

Поэтому стороны договорились, и Кличко пошел на определенные решения в интересах Офиса президента, в том числе не исключаю, что там были и кадровые решения. Взамен сохранился статус-кво.

«Я подпишу»: Зеленский пообещал уволить Кличко
«Я подпишу»: Зеленский пообещал уволить Кличко
© kyivcity.gov.ua
Сейчас  история меняется. Зеленский заявил, что готов подписать отставку главы КГГА. Это говорит о том, что началась новая борьба в окружении президента за Киев. Если говорить о Кличко, то он уже начинает работать над своим собственным киевским проектом, завести в Киевсовет своих депутатов и организовать свое переизбрание на должность мэра.

- У киевлян накопилось много претензий к мэру. Это и состояние инфраструктуры, и пробки, и «замершие» долгострои… На ваш взгляд, может ли центральная власть использовать это как повод для вынесения недоверия Кличко и, возможно, для досрочных выборов мэра?

— По поводу недовольства, конечно, оно присутствует. Это и непонятная политика с общественным транспортом, и нюансы с застройками, и с бюджетами Киева, и с переименованием улиц. Киевской власти это не добавляет плюсов.

Композитор Быстряков рассказал о вселенском пофигизме и мазохизме киевлян по отношению к Кличко
Композитор Быстряков рассказал о вселенском пофигизме и мазохизме киевлян по отношению к Кличко
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Власть может использовать это как повод для снятия Кличко. Тут возникает интересный трюк. Власть может назначить нового главу КГГА, но Кличко тогда, возможно, будет проще участвовать в выборах. Тогда он сможет перебрасывать многие негативы, которые есть в городе, на нового главу.

Другой нюанс — не факт, что это недовольство удастся канализировать в позитивное отношение к кандидату от власти. В Киеве достаточно сложная электоральная ситуация. И Киев выступает своеобразным барометром на смену отношения к власти в целом по стране.

- Есть ли у «Слуги народа» потенциальный кандидат, который мог бы победить Кличко на выборах?

— Я думаю, что там есть несколько вариантов. Рассматривался вариант с Ткаченко. Не исключаю, что появится еще какой-то кандидат от другой группы влияния. Достаточно много может быть кандидатов, на которых власть может поставить, которые не будут официально идти с плашкой «Слуга народа». То есть это могут быть кандидаты, с которыми договорится одна из групп влияния.

 

 