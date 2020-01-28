- Александр, какова сейчас обстановка в Пекине в плане формальных запретов? Работает ли транспорт, открыты ли достопримечательности для посещения?

— Понятно, что в каждом городе есть визитные карточки. На площади Тяньаньмэнь или в деловом районе Гуамао — одна ситуация. Я живу, например, на юге, в не очень престижном районе, где полно старых домов.

Считается, что иногда паника приходит с окраин. Но я смотрю на обстановку и вижу тех же стариков, играющих в китайские шахматы, с которыми я здороваюсь по пути к метро. Это гуляющие пары с детьми, с собаками (хотя вообще важно понять, передается ли этот вирус животным или от них).

Абсолютно никаких изменений я не вижу, кроме одного — большинство людей ходят в масках. Но они ходят в них и в смог. В бюджет крупных организаций входят маски, которые они раздают своим работникам в смог, есть они и у всех у нас дома.

Поэтому если бы я после месячного отсутствия прилетел в Пекин, не зная о вирусе, я бы просто подумал, что плохой день и люди ходят в масках. То есть я первым делом полез бы в телефон и узнал о загрязнении (был бы он очень небольшой, я бы вообще ничего не понял).

«Вирус пройдет, а стыд останется» — живущий в Китае блогер Копысов о попытках хайпа на событиях в Китае
«Вирус пройдет, а стыд останется» — живущий в Китае блогер Копысов о попытках хайпа на событиях в Китае
© Facebook, Александр Копысов | Перейти в фотобанк

Когда начинается паника, есть три фактора, которые бросаются в глаза: затишье на улицах, закрытые кафе и магазины, дефицит или подорожание товаров. Ничего этого нет.

Да, китайцы любят покупать все блоками, и поэтому наблюдается нехватка масок. Но китайские мелкие фабрики активно реагируют на ситуацию, и если бы не новогодние праздники, они бы выпустили все в достаточном количестве. Как только люди выйдут на работу, все придет в нужную колею.

- Какие способы профилактики здесь приняты?

Есть банальные советы, которые нужно соблюдать при любой вспышке гриппа: носить маску не более двух часов (когда пришли домой, положить маску в полиэтиленовый пакет, плотно завязать, выкинуть), мыть руки под проточной водой не менее 20 секунд, промывать нос, не брать сырую рыбу или мясо, только в вакуумной упаковке. А если другой нет, то иметь отдельные приборы для приготовления и употребления в пищу.

Раньше говорили, что вирус якобы остается на слизистой. Информация не подтвердилась, и более того, китайский премьер посетил одну из клиник в Ухани, и никаких специальных очков на нем не было, как и на медиках.

В Пекине ситуация абсолютно спокойная. Закрыты некоторые туристические музеи, но автобусы и метро работают. А если кому-то хочется показать ужасы, то можно пойти в любую пекинскую больницу, показать там очередь или взять кадры с прошлых праздников весны, когда люди стояли в очереди за подарками.

Да, люди напряжены, пытаются получать новую информацию. Но никто из моих знакомых даже не задавался вопросом об эвакуации. А ведь от паники можно уничтожить гораздо больше людей, чем от вируса. И это отсутствие паники связано не с замалчиванием, а с максимальной открытостью. Если бы в 2003 году было больше соцсетей, эту информацию донести удалось бы быстрее.

Коронавирус в цифрах
Коронавирус в цифрах
© РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Сейчас мы ожидаем, что количество зарегистрированных случаев будет расти, но также будет расти количество поправляющихся. В статистике есть три прямоугольника, за которыми мы следим: розовый — зараженные, темно-серый — умершие, и зеленый — выздоровевшие. Для нас важно, чтобы зеленый цвет превалировал над остальными.

Я родился в авиационной семье, и у нас говорили, что все правила по безопасности написаны кровью. Здесь то же самое: опыт лечения СПИДа, эболы, атипичной пневмонии и других трагедий может спасти множество жизней.

- Насколько настроения "наших" людей (россиян, украинцев, казахов) отличаются от настроения местных жителей? 

Пекин в хорошем смысле интернациональный город. Среди моих друзей много украинцев и казахов. Да, у нас есть негласные правила (не обсуждать политику, религию и футбол), но это не мешает нам играть в игры вроде КВН, я в свободное время играю на саксофоне в рок-группе с ребятами из Украины, с казахами играю футбол.

Мы исходим из того, что мы оказались в центре очень большой проблемы. И лучше соблюдать правила, находясь в центре, чем пытаться прорывать периметр и что-то еще подхватить. Настроения абсолютно нормальные, мы делимся информацией.

У нас есть национальный мессенджер V-Chat, и там есть масса групп: «Активный Пекин», группа соотечественников, группа туристического клуба. Там абсолютно нет разницы, кто ты по национальности. Там есть ребята из Узбекистана, которые плохо говорят по-русски, но ничего страшного.

Мы, жители стран СНГ, помогаем друг другу. Беспокойства больше сейчас у тех ребят, кто собрался на традиционные китайские каникулы. У них есть тревога: есть купленные билеты, есть оплаченное проживание, и они задаются вопросом, что со всем этим делать. Кто-то вообще боится, что Пекин закроют на время.

Наши на Хайнане. Что происходит на китайском острове, где началась эпидемия коронавируса
Наши на Хайнане. Что происходит на китайском острове, где началась эпидемия коронавируса
© РИА Новости, Александр Юрьев | Перейти в фотобанк

Те люди, которые находятся за пределами Китая, они встревожены. Непонятно, что делать в ближайшие месяцы. Но это бытовые моменты, но никакой паники нет. Более того, в этих группах есть и российские медики, которые живут в разных городах, консультируют.

Очень помогают врачи посольства РФ. Они очень быстро дают информацию, корректируют ее. Но никаких слухов об эвакуации нет. Хотя китайское посольство — это три девятиэтижки в Пекине.

Я бывал в разных ситуациях, когда требовали эвакуации. Например, в 1999 году я как журналист помогал эвакуировать посольство РФ в Белграде, когда там началась заварушка, устроенная американцами.

Эвакуировать можно было только через Венгрию, потому что взлетная полоса в Белграде была уже разбомблена. Вот это было действительно страшно. А сейчас другое время. Многие фирмы с иностранцами вообще могут предложить своим сотрудникам домашний режим.

Плюс многие крупные фирмы оплачивают и страховку в иностранных отделениях китайских больниц. Не могу сказать, что они чем-то отличаются от простых китайских больниц, но там меньше очереди. Эта проблема сейчас будет решаться. Китай не боится ставить эти проблемы.

Они обсуждают туалетную реформу (что важно, учитывая социально-эпидемиологическую ситуацию), и эти проблемы постепенно решаются. Медленно, но они становятся лучше. Быстро их не решить в такой стране с таким большим населением.

«Сохраняйте спокойствие». ВОЗ не рекомендует эвакуировать иностранцев из Китая
«Сохраняйте спокойствие». ВОЗ не рекомендует эвакуировать иностранцев из Китая
© РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Поэтому я не буду говорить, что здесь все замечательно и что все чушь, что говорят. Но одно дело серьезность ситуации, а другое — последствия этой ситуации. Когда нам говорят, что вы сейчас помрете, что у вас все замертво падают, — этого нет.

И дальше если ситуация будет ухудшаться, мы, жители СНГ, в последнюю очередь вспомним, кто мы по национальности, и будем помогать друг другу. Мы тут правда живем как большая интернациональная семья.

- Может ли что-то в этой ситуации сделать Россия?

— Я бы попросил братьев-россиян не нагнетать ажиотаж, причем довольно оскорбительный для китайцев. Когда у страны возникает какая-то проблема, ей надо помогать. Представьте себе гражданина Китая, у которого в Москве бизнес.

Он может прилететь из провинции, где вообще нет этого вируса. Но когда он видит, что от него шарахаются, не заселяют в отели, то это неуважение. Причем это неуважение возникает просто от незнания, потому что людей накручивают.

В будущем Москва может что-то попросить у Пекина. Если Китай сейчас разработают систему экспресс-тестов, в Россию они должны поступить в расчете на объем туристов. В любом случае вирус пройдет, стыд останется.

Общественное мнение Китая уже осудило тех людей, которые отказывали заселять людей или отказывались пропускать машины с номерами из зараженной провинции. Есть ценности, которые должны объединять. Тем более Россия — это крупный партнер Китая.