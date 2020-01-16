В украинской политике разразился новый скандал после того, как на Youtube-канале «Как обмануть президента?» появились аудиозаписи совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с высшими должностными лицами страны

На совещании человек с голосом премьера признает собственную некомпетентность и критикует президента Владимира Зеленского, который, по его словам, ничего не смыслит в экономике. Как рассказала депутат Ирина Верещук, фракция "Слуга народа" уже провела сигнальное голосование за отставку Алексея Гончарука.

Несмотря на это, глава Кабмина сохранит свой пост, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

— Руслан, как вы считаете, насколько реальна отставка премьера?

— Пока что маловероятна. В силу того, что во фракции сторонников отставки Гончарука приблизительно 30-50 человек, то есть они составляют в лучшем случае 10-20%. Я думаю, что эти пленки больше дискредитируют правительство в глазах общества, там показан низкий уровень компетентности.

И могут создать дополнительное недоверие между правительством и президентом, потому что все совещание правительства посвящено тому, как обмануть президента, что ему рассказывать, чтобы он поверил в правительственные успехи. Более того, о самом президенте там звучали не всегда комплиментарные высказывания о том, что у него туман и пустота в голове.

Премьер Гончарук назвал себя профаном в экономике, но при одном условии © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Но обнародовано три части этого разговора. Говорят, что есть 14 или даже более, поэтому ход этого скандала будет зависеть от того, что будет опубликовано дальше. Какие признания мы услышим дальше.

- На ваш взгляд, почему именно сейчас появилась эта прослушка?

— Сейчас такой рубиконный период по-своему для правительства. Курс валют, приватизация, земельная реформа и судьба Приватбанка на кону. То есть правительство, условно говоря, стоит на берегу, и это попытка столкнуть его с этого берега.

- А кто мог быть вероятным заказчиком этой публикации?

— Сложно сказать. Мне показалось, что запись сделана кем-то из участников заседания. Заказчиков этого нужно искать внутри самой партии, возможно, это связано с группой "Приват".

- Если предположить, что отставка Гончарука все-таки произойдет, есть ли у Зеленского кандидатура на этот пост?

— Таких кандидатур, как Гончарук, очень и очень много. Не проблема найти нового Гончарука, проблема найти компетентных людей, это действительно так.