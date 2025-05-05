https://ukraina.ru/20250505/1062941072.html

Военкор Тимофей Ермаков: После нового нападения ВСУ на Теткино России надо заняться Белопольем и Ворожбой

Военкор Тимофей Ермаков: После нового нападения ВСУ на Теткино России надо заняться Белопольем и Ворожбой - 05.05.2025 Украина.ру

Военкор Тимофей Ермаков: После нового нападения ВСУ на Теткино России надо заняться Белопольем и Ворожбой

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-05-05T16:10

2025-05-05T16:10

2025-05-05T16:10

эксклюзив

россия

курская область

украина

вооруженные силы украины

сумская область

константиновка

авиабомбы

ракеты

спецоперация

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Сегодня ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва на территорию Курской области. Бои развернулись около населенных пунктов Теткино и Новый Путь. Честно говоря, я не совсем понимаю смысл этих маневров. Разве что срезать Теткинский выступ, который образовался еще с 1991 года, поскольку граница там проходит так, что поселок фактически находится в полуокружении.Кстати, мне еще непонятно, почему мы с этим ничего не делали в плане нашего наступления от Теткино, чтобы сделать там буферную зону. Потому что, как я уже сказал, Теткино не очень удобно оборонять. Да, его с двух сторон огибает река Сейм, но в целом об этом надо было думать раньше, поскольку ВСУ уже заходили в этот поселок и форсировали Сейм.То, что сейчас делает киевский режим может быть отвлекающим маневром. Вопрос в том, куда они будут наступать дальше? На Рыльск? Но разведка не докладывала, что противник концентрировал там силы. Короче говоря, пока это нечто вроде разведки боем, прощупыванием нашей обороны и отвлечением нас от Сумского плацдарма от Владимировки до Локни.Мне, конечно, можно возразить, что для наступления от Теткино надо готовиться брать Белополье и Ворожбу – поселки, которые представляют собой хорошо укрепленную агломерацию. Но у меня возникает встречный вопрос: почему мы позволили ВСУ укрепить Белополье и Ворожбу? У нас есть авиабомбы и ракеты. Мы могли бы этим заняться. Почему это не сделали раньше – не знаю. Но теперь с этим придется разбираться в любом случае.Более того, буферная зона на украинской территории должна простираться вплоть до "Трех сестер" (пункт пропуска на стыке границ России, Украины и Белоруссии). Хотя бы потому, что сейчас у нас активизировалось Константиновское направление. Личного состава у нас не так много, без переброски сил под Константиновку нам не обойтись. Поэтому противник будет пытаться это использовать и устраивать какие-то рейды на нашу территорию. А нам нужно эти попытки пресекать.

https://ukraina.ru/20250407/1062344262.html

https://ukraina.ru/20250429/1062843672.html

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курская область

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2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, сумская область, константиновка, авиабомбы, ракеты, спецоперация