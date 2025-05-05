Военкор Тимофей Ермаков: После нового нападения ВСУ на Теткино России надо заняться Белопольем и Ворожбой
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Сегодня ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва на территорию Курской области. Бои развернулись около населенных пунктов Теткино и Новый Путь. Честно говоря, я не совсем понимаю смысл этих маневров. Разве что срезать Теткинский выступ, который образовался еще с 1991 года, поскольку граница там проходит так, что поселок фактически находится в полуокружении.
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Кстати, мне еще непонятно, почему мы с этим ничего не делали в плане нашего наступления от Теткино, чтобы сделать там буферную зону. Потому что, как я уже сказал, Теткино не очень удобно оборонять. Да, его с двух сторон огибает река Сейм, но в целом об этом надо было думать раньше, поскольку ВСУ уже заходили в этот поселок и форсировали Сейм.
То, что сейчас делает киевский режим может быть отвлекающим маневром. Вопрос в том, куда они будут наступать дальше? На Рыльск? Но разведка не докладывала, что противник концентрировал там силы. Короче говоря, пока это нечто вроде разведки боем, прощупыванием нашей обороны и отвлечением нас от Сумского плацдарма от Владимировки до Локни.
Мне, конечно, можно возразить, что для наступления от Теткино надо готовиться брать Белополье и Ворожбу – поселки, которые представляют собой хорошо укрепленную агломерацию. Но у меня возникает встречный вопрос: почему мы позволили ВСУ укрепить Белополье и Ворожбу? У нас есть авиабомбы и ракеты. Мы могли бы этим заняться.
Почему это не сделали раньше – не знаю. Но теперь с этим придется разбираться в любом случае.
Более того, буферная зона на украинской территории должна простираться вплоть до "Трех сестер" (пункт пропуска на стыке границ России, Украины и Белоруссии). Хотя бы потому, что сейчас у нас активизировалось Константиновское направление. Личного состава у нас не так много, без переброски сил под Константиновку нам не обойтись. Поэтому противник будет пытаться это использовать и устраивать какие-то рейды на нашу территорию. А нам нужно эти попытки пресекать.
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