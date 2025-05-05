Военкор Тимофей Ермаков: После нового нападения ВСУ на Теткино России надо заняться Белопольем и Ворожбой - 05.05.2025 Украина.ру
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Военкор Тимофей Ермаков: После нового нападения ВСУ на Теткино России надо заняться Белопольем и Ворожбой
Военкор Тимофей Ермаков: После нового нападения ВСУ на Теткино России надо заняться Белопольем и Ворожбой - 05.05.2025 Украина.ру
Военкор Тимофей Ермаков: После нового нападения ВСУ на Теткино России надо заняться Белопольем и Ворожбой
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-05-05T16:10
2025-05-05T16:10
эксклюзив
россия
курская область
украина
вооруженные силы украины
сумская область
константиновка
авиабомбы
ракеты
спецоперация
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Сегодня ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва на территорию Курской области. Бои развернулись около населенных пунктов Теткино и Новый Путь. Честно говоря, я не совсем понимаю смысл этих маневров. Разве что срезать Теткинский выступ, который образовался еще с 1991 года, поскольку граница там проходит так, что поселок фактически находится в полуокружении.Кстати, мне еще непонятно, почему мы с этим ничего не делали в плане нашего наступления от Теткино, чтобы сделать там буферную зону. Потому что, как я уже сказал, Теткино не очень удобно оборонять. Да, его с двух сторон огибает река Сейм, но в целом об этом надо было думать раньше, поскольку ВСУ уже заходили в этот поселок и форсировали Сейм.То, что сейчас делает киевский режим может быть отвлекающим маневром. Вопрос в том, куда они будут наступать дальше? На Рыльск? Но разведка не докладывала, что противник концентрировал там силы. Короче говоря, пока это нечто вроде разведки боем, прощупыванием нашей обороны и отвлечением нас от Сумского плацдарма от Владимировки до Локни.Мне, конечно, можно возразить, что для наступления от Теткино надо готовиться брать Белополье и Ворожбу – поселки, которые представляют собой хорошо укрепленную агломерацию. Но у меня возникает встречный вопрос: почему мы позволили ВСУ укрепить Белополье и Ворожбу? У нас есть авиабомбы и ракеты. Мы могли бы этим заняться. Почему это не сделали раньше – не знаю. Но теперь с этим придется разбираться в любом случае.Более того, буферная зона на украинской территории должна простираться вплоть до "Трех сестер" (пункт пропуска на стыке границ России, Украины и Белоруссии). Хотя бы потому, что сейчас у нас активизировалось Константиновское направление. Личного состава у нас не так много, без переброски сил под Константиновку нам не обойтись. Поэтому противник будет пытаться это использовать и устраивать какие-то рейды на нашу территорию. А нам нужно эти попытки пресекать.
https://ukraina.ru/20250407/1062344262.html
https://ukraina.ru/20250429/1062843672.html
россия
курская область
украина
сумская область
константиновка
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, сумская область, константиновка, авиабомбы, ракеты, спецоперация
Эксклюзив, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Константиновка, авиабомбы, ракеты, Спецоперация

Военкор Тимофей Ермаков: После нового нападения ВСУ на Теткино России надо заняться Белопольем и Ворожбой

16:10 05.05.2025
 
© Украина.руТимофей Ермаков (СВО)
Тимофей Ермаков (СВО) - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Украина.ру
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Сегодня ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва на территорию Курской области. Бои развернулись около населенных пунктов Теткино и Новый Путь. Честно говоря, я не совсем понимаю смысл этих маневров. Разве что срезать Теткинский выступ, который образовался еще с 1991 года, поскольку граница там проходит так, что поселок фактически находится в полуокружении.
Тимофей Ермаков (СВО) - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
7 апреля, 16:26
Военкор Тимофей Ермаков: Россия для наступления на Сумы создает единый плацдарм шириной в 18 километровЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Кстати, мне еще непонятно, почему мы с этим ничего не делали в плане нашего наступления от Теткино, чтобы сделать там буферную зону. Потому что, как я уже сказал, Теткино не очень удобно оборонять. Да, его с двух сторон огибает река Сейм, но в целом об этом надо было думать раньше, поскольку ВСУ уже заходили в этот поселок и форсировали Сейм.
То, что сейчас делает киевский режим может быть отвлекающим маневром. Вопрос в том, куда они будут наступать дальше? На Рыльск? Но разведка не докладывала, что противник концентрировал там силы. Короче говоря, пока это нечто вроде разведки боем, прощупыванием нашей обороны и отвлечением нас от Сумского плацдарма от Владимировки до Локни.
Мне, конечно, можно возразить, что для наступления от Теткино надо готовиться брать Белополье и Ворожбу – поселки, которые представляют собой хорошо укрепленную агломерацию. Но у меня возникает встречный вопрос: почему мы позволили ВСУ укрепить Белополье и Ворожбу? У нас есть авиабомбы и ракеты. Мы могли бы этим заняться.
Почему это не сделали раньше – не знаю. Но теперь с этим придется разбираться в любом случае.
Более того, буферная зона на украинской территории должна простираться вплоть до "Трех сестер" (пункт пропуска на стыке границ России, Украины и Белоруссии). Хотя бы потому, что сейчас у нас активизировалось Константиновское направление. Личного состава у нас не так много, без переброски сил под Константиновку нам не обойтись. Поэтому противник будет пытаться это использовать и устраивать какие-то рейды на нашу территорию. А нам нужно эти попытки пресекать.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Николай Сорокин (СВО) - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
29 апреля, 18:27
Военный эксперт Николай Сорокин: Россия прорвала оборону Часов Яра и начала Харьковское протонаступлениеЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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