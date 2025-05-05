На Украине поймали ещё две группы торговцев оружием
© СБУ
© СБУ
СБУ и Нацполиция Украины задержали ещё четырёх дельцов, пытавшихся наладить незаконную продажу "трофейного" оружия на Украине. Об этом сообщает СБУ.
Новые попытки наладить незаконную продажу оружия и боеприпасов в разных регионах Украины предприняли четверо фигурантов. По данным спецслужбы, члены ОПГ собирали товар в местах боёв и пытались наладить продажи для криминалитета на Западной Украине.
Среди изъятого у двух злоумышленников из Запорожской области – гранатомёты, автоматы АК, взрывчатка и противотанковые мины. Клиенты этой группы находились во Львовской области.
"По материалам дела, дельцы сначала разбирали оружие на комплектующие, а затем прятали их в корпуса холодильников и полости металлической двери. В таких тайниках злоумышленники отправляли "Калаши" заказчикам через почтовые сервисы", - рассказали в СБУ.
В Днепропетровской области задержаны два брата из Никополя, которые торговали противотанковыми гранатометами. Один из них вывозил оружие с фронтовых территорий на Запорожском направлении, а другой подыскивал покупателей среди местного криминалитета.
"В Николаевской области задержан житель села Прибужье, который возле своего частного дома в лесополосе обустроил схрон с боевыми гранатами. Спрятанные боеприпасы он предлагал своим знакомым с криминальным прошлым", - поведала спецслужба.
Всем фигурантам предъявлены "подозрения" в совершении уголовных деяний с перспективой семи лет лишения свободы.
Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ во Львовской, Днепропетровской и Николаевской областям совместно с Нацполицией при процессуальном руководстве Вознесенской окружной и Криворожской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона, сказано в официальном сообщении.
Ранее на эту тему: СБУ и Нацполиция разоблачили группу торговцев оружием
Западная пресса также следит за проблемой: Украина насыщена оружием, оно угрожает Европе - Times
Подписывайся на