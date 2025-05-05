На Украине поймали ещё две группы торговцев оружием - 05.05.2025 Украина.ру
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На Украине поймали ещё две группы торговцев оружием
На Украине поймали ещё две группы торговцев оружием - 05.05.2025 Украина.ру
На Украине поймали ещё две группы торговцев оружием
СБУ и Нацполиция Украины задержали ещё четырёх дельцов, пытавшихся наладить незаконную продажу "трофейного" оружия на Украине. Об этом сообщает СБУ.
2025-05-05T18:05
2025-05-05T18:05
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опг
торговля оружием
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Новые попытки наладить незаконную продажу оружия и боеприпасов в разных регионах Украины предприняли четверо фигурантов. По данным спецслужбы, члены ОПГ собирали товар в местах боёв и пытались наладить продажи для криминалитета на Западной Украине.Среди изъятого у двух злоумышленников из Запорожской области – гранатомёты, автоматы АК, взрывчатка и противотанковые мины. Клиенты этой группы находились во Львовской области.В Днепропетровской области задержаны два брата из Никополя, которые торговали противотанковыми гранатометами. Один из них вывозил оружие с фронтовых территорий на Запорожском направлении, а другой подыскивал покупателей среди местного криминалитета."В Николаевской области задержан житель села Прибужье, который возле своего частного дома в лесополосе обустроил схрон с боевыми гранатами. Спрятанные боеприпасы он предлагал своим знакомым с криминальным прошлым", - поведала спецслужба.Всем фигурантам предъявлены "подозрения" в совершении уголовных деяний с перспективой семи лет лишения свободы.Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ во Львовской, Днепропетровской и Николаевской областям совместно с Нацполицией при процессуальном руководстве Вознесенской окружной и Криворожской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона, сказано в официальном сообщении.Ранее на эту тему: СБУ и Нацполиция разоблачили группу торговцев оружием Западная пресса также следит за проблемой: Украина насыщена оружием, оно угрожает Европе - Times
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новости, украина, николаевская область, западная украина, сбу, нацполиция, опг, торговля оружием, криминал
Новости, Украина, Николаевская область, Западная Украина, СБУ, Нацполиция, ОПГ, торговля оружием, криминал

На Украине поймали ещё две группы торговцев оружием

18:05 05.05.2025
 
© СБУ
© СБУ
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СБУ и Нацполиция Украины задержали ещё четырёх дельцов, пытавшихся наладить незаконную продажу "трофейного" оружия на Украине. Об этом сообщает СБУ.
Новые попытки наладить незаконную продажу оружия и боеприпасов в разных регионах Украины предприняли четверо фигурантов. По данным спецслужбы, члены ОПГ собирали товар в местах боёв и пытались наладить продажи для криминалитета на Западной Украине.
Среди изъятого у двух злоумышленников из Запорожской области – гранатомёты, автоматы АК, взрывчатка и противотанковые мины. Клиенты этой группы находились во Львовской области.
"По материалам дела, дельцы сначала разбирали оружие на комплектующие, а затем прятали их в корпуса холодильников и полости металлической двери. В таких тайниках злоумышленники отправляли "Калаши" заказчикам через почтовые сервисы", - рассказали в СБУ.
В Днепропетровской области задержаны два брата из Никополя, которые торговали противотанковыми гранатометами. Один из них вывозил оружие с фронтовых территорий на Запорожском направлении, а другой подыскивал покупателей среди местного криминалитета.
Николаевской области задержан житель села Прибужье, который возле своего частного дома в лесополосе обустроил схрон с боевыми гранатами. Спрятанные боеприпасы он предлагал своим знакомым с криминальным прошлым", - поведала спецслужба.
27 марта, 17:19
СБУ и Нацполиция разоблачили группу торговцев оружиемДевять торговцев оружием, в том числе командир военной части задержаны на Украине по подозрению в торговле оружием. Об этом 27 марта сообщила СБУ.
Всем фигурантам предъявлены "подозрения" в совершении уголовных деяний с перспективой семи лет лишения свободы.
Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ во Львовской, Днепропетровской и Николаевской областям совместно с Нацполицией при процессуальном руководстве Вознесенской окружной и Криворожской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона, сказано в официальном сообщении.
Ранее на эту тему: СБУ и Нацполиция разоблачили группу торговцев оружием
Западная пресса также следит за проблемой: Украина насыщена оружием, оно угрожает Европе - Times
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