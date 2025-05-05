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Эрдоган и Трамп обсудили Иран и Украину
Эрдоган и Трамп обсудили Иран и Украину - 05.05.2025 Украина.ру
Эрдоган и Трамп обсудили Иран и Украину
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом обсудил ситуацию в Иране на Украине. Об этом 5 мая сообщила канцелярия турецкого лидера.
2025-05-05T18:28
2025-05-05T18:28
2025-05-05T18:28
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Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, а также региональные и глобальные вопросы."Президент выразил поддержку подходу президента США Трампа к прекращению войн и высоко оценил переговорный процесс с Ираном и усилия по прекращению российско-украинской войны", - сообщила канцелярия турецкого лидера.В ходе разговора Эрдоган также заявил, что Турция продолжит предпринимать шаги для развития сотрудничества с США во многих областях, особенно в оборонной промышленности.Интервью на эту тему: Реальна ли большая война на Ближнем Востоке и будет ли ядерная сделка с Ираном — КанахАвтор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел ситуацию в публикации Дедушка Трамп спит на коврике
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, турция, сша, дональд трамп, эрдоган, сво, новости сво сейчас, международные отношения, международная политика, украина
Новости, Иран, Турция, США, Дональд Трамп, Эрдоган, СВО, новости СВО сейчас, международные отношения, Международная политика, Украина
Эрдоган и Трамп обсудили Иран и Украину
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом обсудил ситуацию в Иране на Украине. Об этом 5 мая сообщила канцелярия турецкого лидера.
Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, а также региональные и глобальные вопросы.
"Президент выразил поддержку подходу президента США Трампа
к прекращению войн и высоко оценил переговорный процесс с Ираном
и усилия по прекращению российско-украинской войны", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
В ходе разговора Эрдоган
также заявил, что Турция
продолжит предпринимать шаги для развития сотрудничества с США во многих областях, особенно в оборонной промышленности.