Эрдоган и Трамп обсудили Иран и Украину - 05.05.2025 Украина.ру
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Эрдоган и Трамп обсудили Иран и Украину
Эрдоган и Трамп обсудили Иран и Украину - 05.05.2025 Украина.ру
Эрдоган и Трамп обсудили Иран и Украину
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом обсудил ситуацию в Иране на Украине. Об этом 5 мая сообщила канцелярия турецкого лидера.
2025-05-05T18:28
2025-05-05T18:28
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турция
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Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, а также региональные и глобальные вопросы."Президент выразил поддержку подходу президента США Трампа к прекращению войн и высоко оценил переговорный процесс с Ираном и усилия по прекращению российско-украинской войны", - сообщила канцелярия турецкого лидера.В ходе разговора Эрдоган также заявил, что Турция продолжит предпринимать шаги для развития сотрудничества с США во многих областях, особенно в оборонной промышленности.Интервью на эту тему: Реальна ли большая война на Ближнем Востоке и будет ли ядерная сделка с Ираном — КанахАвтор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел ситуацию в публикации Дедушка Трамп спит на коврике
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новости, иран, турция, сша, дональд трамп, эрдоган, сво, новости сво сейчас, международные отношения, международная политика, украина
Новости, Иран, Турция, США, Дональд Трамп, Эрдоган, СВО, новости СВО сейчас, международные отношения, Международная политика, Украина

Эрдоган и Трамп обсудили Иран и Украину

18:28 05.05.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО в Брюсселе. День первый
Саммит НАТО в Брюсселе. День первый - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом обсудил ситуацию в Иране на Украине. Об этом 5 мая сообщила канцелярия турецкого лидера.
Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, а также региональные и глобальные вопросы.
"Президент выразил поддержку подходу президента США Трампа к прекращению войн и высоко оценил переговорный процесс с Ираном и усилия по прекращению российско-украинской войны", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
В ходе разговора Эрдоган также заявил, что Турция продолжит предпринимать шаги для развития сотрудничества с США во многих областях, особенно в оборонной промышленности.
Интервью на эту тему: Реальна ли большая война на Ближнем Востоке и будет ли ядерная сделка с Ираном — Канах
Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел ситуацию в публикации Дедушка Трамп спит на коврике
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