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Эрдоган и Трамп обсудили Иран и Украину

Эрдоган и Трамп обсудили Иран и Украину - 05.05.2025 Украина.ру

Эрдоган и Трамп обсудили Иран и Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом обсудил ситуацию в Иране на Украине. Об этом 5 мая сообщила канцелярия турецкого лидера.

2025-05-05T18:28

2025-05-05T18:28

2025-05-05T18:28

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Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, а также региональные и глобальные вопросы."Президент выразил поддержку подходу президента США Трампа к прекращению войн и высоко оценил переговорный процесс с Ираном и усилия по прекращению российско-украинской войны", - сообщила канцелярия турецкого лидера.В ходе разговора Эрдоган также заявил, что Турция продолжит предпринимать шаги для развития сотрудничества с США во многих областях, особенно в оборонной промышленности.Интервью на эту тему: Реальна ли большая война на Ближнем Востоке и будет ли ядерная сделка с Ираном — КанахАвтор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел ситуацию в публикации Дедушка Трамп спит на коврике

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новости, иран, турция, сша, дональд трамп, эрдоган, сво, новости сво сейчас, международные отношения, международная политика, украина