Это сигналы Трампу: эксперт объяснил, о чем говорят действия России по временному прекращению огня - 05.05.2025 Украина.ру
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Это сигналы Трампу: эксперт объяснил, о чем говорят действия России по временному прекращению огня
Это сигналы Трампу: эксперт объяснил, о чем говорят действия России по временному прекращению огня - 05.05.2025 Украина.ру
Это сигналы Трампу: эксперт объяснил, о чем говорят действия России по временному прекращению огня
Ситуация с приходом к власти Трампа стала для России уникальной и этим нужно пользоваться. Действия Москвы по временному прекращению огня как раз укладываются в то, что желают увидеть США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук
2025-05-05T19:30
2025-05-05T19:30
новости
россия
сша
кндр
дональд трамп
евгений ющук
владимир путин
перемирие
сво
день победы
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Ранее президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в честь Дня Победы на 8–10 мая. Также он подтвердил полное освобождение Курской области, отметив продуктивное участие в боях военных из КНДР.По мнению эксперта, сейчас перед российским руководством стоит задача наладить отношения именно с президентом США Дональдом Трампом, потому что ситуация с его приходом к власти стала для России уникальной.При этом здесь не стоит вопрос о том, услышит ли Трамп этот сигнал или нет. Если со стороны России не будет сделано то, о чем договорились с США, это будет воспринято негативно, подчеркнул политтехнолог.По мнению эксперта, сегодняшние действия России по временному прекращению огня как раз укладываются в то, что желают увидеть США, и в логику тех разговоров, которые ведутся публично — если читать между строк. Поэтому я думаю, что все сложится нормально, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты ресурсной сделки между Украиной и США — в материале Дениса Рудометова "Алексей Зубец: Зеленский продавил Трампа, заставив подписать пустое соглашение о недрах Украины" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250428/rostislav-ischenko-ukraina-i-evropa-vse-esche-veryat-chto-ssha-budut-vmeste-s-nimi-voevat-protiv-rossii-1062767059.html
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новости, россия, сша, кндр, дональд трамп, евгений ющук, владимир путин, перемирие, сво, день победы, евгений ющук, спецоперация
Новости, Россия, США, КНДР, Дональд Трамп, Евгений Ющук, Владимир Путин, перемирие, СВО, День Победы, Евгений Ющук, Спецоперация

Это сигналы Трампу: эксперт объяснил, о чем говорят действия России по временному прекращению огня

19:30 05.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Ситуация с приходом к власти Трампа стала для России уникальной и этим нужно пользоваться. Действия Москвы по временному прекращению огня как раз укладываются в то, что желают увидеть США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в честь Дня Победы на 8–10 мая. Также он подтвердил полное освобождение Курской области, отметив продуктивное участие в боях военных из КНДР.
По мнению эксперта, сейчас перед российским руководством стоит задача наладить отношения именно с президентом США Дональдом Трампом, потому что ситуация с его приходом к власти стала для России уникальной.
"И этим нужно пользоваться. Поэтому считаю, что именно Трампу адресован этот сигнал (трехдневное перемирие в честь Дня Победы.— Ред.). Тем более мы видим скорее всего внешнее проявление уже достигнутых договоренностей", — указал Ющук.
При этом здесь не стоит вопрос о том, услышит ли Трамп этот сигнал или нет. Если со стороны России не будет сделано то, о чем договорились с США, это будет воспринято негативно, подчеркнул политтехнолог.
По мнению эксперта, сегодняшние действия России по временному прекращению огня как раз укладываются в то, что желают увидеть США, и в логику тех разговоров, которые ведутся публично — если читать между строк. Поэтому я думаю, что все сложится нормально, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты ресурсной сделки между Украиной и США — в материале Дениса Рудометова "Алексей Зубец: Зеленский продавил Трампа, заставив подписать пустое соглашение о недрах Украины" на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
28 апреля, 07:00
Ростислав Ищенко: Украина и Европа все еще верят, что США будут вместе с ними воевать против РоссииТрамп всегда любит получать что-то взамен. Зачем ему просто так отменять санкции, если у него есть повод их сохранять? Тем более, у него в 2026 году выборы в Конгресс. Сейчас его позиции слабеют, слабеют и позиции республиканцев. Поэтому он будет ориентироваться на то, как американский избиратель оценивает сохранение или отмену санкций.
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НовостиРоссияСШАКНДРДональд ТрампЕвгений ЮщукВладимир ПутинперемириеСВОДень ПобедыЕвгений ЮщукСпецоперация
 
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