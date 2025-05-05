https://ukraina.ru/20250505/eto-signaly-trampu-ekspert-obyasnil-o-chem-govoryat-deystviya-rossii-po-vremennomu-prekrascheniyu-ognya-1062931530.html

Это сигналы Трампу: эксперт объяснил, о чем говорят действия России по временному прекращению огня

Это сигналы Трампу: эксперт объяснил, о чем говорят действия России по временному прекращению огня - 05.05.2025 Украина.ру

Это сигналы Трампу: эксперт объяснил, о чем говорят действия России по временному прекращению огня

Ситуация с приходом к власти Трампа стала для России уникальной и этим нужно пользоваться. Действия Москвы по временному прекращению огня как раз укладываются в то, что желают увидеть США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук

2025-05-05T19:30

2025-05-05T19:30

2025-05-05T19:30

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Ранее президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в честь Дня Победы на 8–10 мая. Также он подтвердил полное освобождение Курской области, отметив продуктивное участие в боях военных из КНДР.По мнению эксперта, сейчас перед российским руководством стоит задача наладить отношения именно с президентом США Дональдом Трампом, потому что ситуация с его приходом к власти стала для России уникальной.При этом здесь не стоит вопрос о том, услышит ли Трамп этот сигнал или нет. Если со стороны России не будет сделано то, о чем договорились с США, это будет воспринято негативно, подчеркнул политтехнолог.По мнению эксперта, сегодняшние действия России по временному прекращению огня как раз укладываются в то, что желают увидеть США, и в логику тех разговоров, которые ведутся публично — если читать между строк. Поэтому я думаю, что все сложится нормально, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты ресурсной сделки между Украиной и США — в материале Дениса Рудометова "Алексей Зубец: Зеленский продавил Трампа, заставив подписать пустое соглашение о недрах Украины" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250428/rostislav-ischenko-ukraina-i-evropa-vse-esche-veryat-chto-ssha-budut-vmeste-s-nimi-voevat-protiv-rossii-1062767059.html

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новости, россия, сша, кндр, дональд трамп, евгений ющук, владимир путин, перемирие, сво, день победы, евгений ющук, спецоперация