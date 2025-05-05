Это сигналы Трампу: эксперт объяснил, о чем говорят действия России по временному прекращению огня
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Ситуация с приходом к власти Трампа стала для России уникальной и этим нужно пользоваться. Действия Москвы по временному прекращению огня как раз укладываются в то, что желают увидеть США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в честь Дня Победы на 8–10 мая. Также он подтвердил полное освобождение Курской области, отметив продуктивное участие в боях военных из КНДР.
По мнению эксперта, сейчас перед российским руководством стоит задача наладить отношения именно с президентом США Дональдом Трампом, потому что ситуация с его приходом к власти стала для России уникальной.
"И этим нужно пользоваться. Поэтому считаю, что именно Трампу адресован этот сигнал (трехдневное перемирие в честь Дня Победы.— Ред.). Тем более мы видим скорее всего внешнее проявление уже достигнутых договоренностей", — указал Ющук.
При этом здесь не стоит вопрос о том, услышит ли Трамп этот сигнал или нет. Если со стороны России не будет сделано то, о чем договорились с США, это будет воспринято негативно, подчеркнул политтехнолог.
По мнению эксперта, сегодняшние действия России по временному прекращению огня как раз укладываются в то, что желают увидеть США, и в логику тех разговоров, которые ведутся публично — если читать между строк. Поэтому я думаю, что все сложится нормально, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты ресурсной сделки между Украиной и США — в материале Дениса Рудометова "Алексей Зубец: Зеленский продавил Трампа, заставив подписать пустое соглашение о недрах Украины" на сайте Украина.ру.
28 апреля, 07:00Ростислав Ищенко: Украина и Европа все еще верят, что США будут вместе с ними воевать против РоссииТрамп всегда любит получать что-то взамен. Зачем ему просто так отменять санкции, если у него есть повод их сохранять? Тем более, у него в 2026 году выборы в Конгресс. Сейчас его позиции слабеют, слабеют и позиции республиканцев. Поэтому он будет ориентироваться на то, как американский избиратель оценивает сохранение или отмену санкций.
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