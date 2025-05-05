"Снова нас удивит": в Раде сделали заявление об обмене пленными - 05.05.2025 Украина.ру
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"Снова нас удивит": в Раде сделали заявление об обмене пленными
"Снова нас удивит": в Раде сделали заявление об обмене пленными - 05.05.2025 Украина.ру
"Снова нас удивит": в Раде сделали заявление об обмене пленными
Депутат Верховной рады Украины Александр Ковалев сообщил, что очередной обмен пленными может состояться на днях при посредничестве ОАЭ. Его слова 5 мая опубликовало украинское издание "Страна.ua"
2025-05-05T16:12
2025-05-05T17:35
новости
украина
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вооруженные силы украины
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верховная рада
обмен
обмен пленными
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В апреле с подконтрольных Украине территорий вернулись 246 российских военнослужащих, Киеву передали столько же военнопленных. В Минобороны тогда также уточнили, что в качестве жеста доброй воли Россия передала 31 раненого военнопленного в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Итого 538 человек с обеих сторон. В МИД ОАЭ, выступавшем посредником, назвали этот обмен самым крупным с начала СВО. В марте, также при посредничестве Абу-Даби, на родину были возвращены 175 российских военнослужащих взамен на такое же число военнопленных ВСУ. В качестве жеста доброй воли в тот раз Киеву были переданы 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи.В феврале Россия и Украина в среду обменялись пленными на формате "150 на 150" при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов. Военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько уточнил, что число обмениваемых граждан могло бы быть больше, однако "Украина вновь отказалась проводить большие обмены".В январе обменять удалось только 25 россиян на такое же количество граждан Украины, а до этого Киев вовсе саботировал обмены. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Москве и Киеву заключить при его посредничестве рождественское прекращение огня и праздничный обмен военными, однако Зеленский "отверг и исключил" это предложение. Речь тогда шла об обмене порядка 600-900 пленных с каждой из сторон.Долгое время киевский режим отказывался признавать также тот факт, что в сбитом ВСУ самолете Ил-76 находились украинские пленные. Однако в конце апреля заместитель главы МВД Украины Леонид Тимченко сделал соответствующее заявление: Через год и три месяца: Киев признал, что в сбитом ВСУ Ил-76 были украинские пленные.
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новости, украина, киев, оаэ, виктор орбан, вооруженные силы украины, рада, верховная рада, обмен, обмен пленными
Новости, Украина, Киев, ОАЭ, Виктор Орбан, Вооруженные силы Украины, Рада, Верховная Рада, обмен, обмен пленными

"Снова нас удивит": в Раде сделали заявление об обмене пленными

16:12 05.05.2025 (обновлено: 17:35 05.05.2025)
 
© Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ / Перейти в фотобанкВ Россию возвращены 110 граждан, находившихся в плену на Украине
В Россию возвращены 110 граждан, находившихся в плену на Украине
© Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ
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Депутат Верховной рады Украины Александр Ковалев сообщил, что очередной обмен пленными может состояться на днях при посредничестве ОАЭ. Его слова 5 мая опубликовало украинское издание "Страна.ua"
"Очень надеюсь, что на днях ОАЭ снова нас удивит и поможет с очередным обменом наших пленных, ждем и надеемся на то, что на днях кто-нибудь дождется своих родных из почетного плена", - заявил Ковалев.
В апреле с подконтрольных Украине территорий вернулись 246 российских военнослужащих, Киеву передали столько же военнопленных. В Минобороны тогда также уточнили, что в качестве жеста доброй воли Россия передала 31 раненого военнопленного в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Итого 538 человек с обеих сторон. В МИД ОАЭ, выступавшем посредником, назвали этот обмен самым крупным с начала СВО.
В марте, также при посредничестве Абу-Даби, на родину были возвращены 175 российских военнослужащих взамен на такое же число военнопленных ВСУ. В качестве жеста доброй воли в тот раз Киеву были переданы 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи.
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В феврале Россия и Украина в среду обменялись пленными на формате "150 на 150" при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов. Военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько уточнил, что число обмениваемых граждан могло бы быть больше, однако "Украина вновь отказалась проводить большие обмены".
В январе обменять удалось только 25 россиян на такое же количество граждан Украины, а до этого Киев вовсе саботировал обмены. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Москве и Киеву заключить при его посредничестве рождественское прекращение огня и праздничный обмен военными, однако Зеленский "отверг и исключил" это предложение. Речь тогда шла об обмене порядка 600-900 пленных с каждой из сторон.
Долгое время киевский режим отказывался признавать также тот факт, что в сбитом ВСУ самолете Ил-76 находились украинские пленные. Однако в конце апреля заместитель главы МВД Украины Леонид Тимченко сделал соответствующее заявление: Через год и три месяца: Киев признал, что в сбитом ВСУ Ил-76 были украинские пленные.
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