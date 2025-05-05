Тактика перемирий к символическим датам не повлияет на военные и политические позиции России — Ющук - 05.05.2025 Украина.ру
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Тактика перемирий к символическим датам не повлияет на военные и политические позиции России — Ющук
Тактика перемирий к символическим датам не повлияет на военные и политические позиции России — Ющук - 05.05.2025 Украина.ру
Тактика перемирий к символическим датам не повлияет на военные и политические позиции России — Ющук
Даты перемирий имеют какую-то символичность и особое значение. Но даже если бы таковых событий и праздников в ближайшее время не было, все равно происходило бы то же самое. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук
2025-05-05T20:00
2025-05-05T20:00
новости
украина
запад
евгений ющук
россия
владимир зеленский
владимир путин
ес
перемирие
день победы
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Ранее президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в честь Дня Победы на 8–10 мая.Если обратить внимание на то, что писали СМИ о пасхальном перемирии на Западе, Украине и в России, то было признано, что в этот период времени интенсивность боевых действий действительно сильно уменьшилась, отметил эксперт.По его мнению, подобная тактика перемирий к символическим датам не повлияет на военные и политические позиции России. В настоящее время идёт процесс заключения договоренностей, происходит торг со всех сторон, в котором принимают участие и Евросоюз, и Украина вместе с Зеленским, и РФ, указал он.Поэтому, даты перемирий здесь имеют какую-то символичность и свое значение. Но даже если бы таковых событий и праздников в ближайшее время не было, все равно происходило бы то же самое, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты ресурсной сделки между Украиной и США — в материале Дениса Рудометова "Алексей Зубец: Зеленский продавил Трампа, заставив подписать пустое соглашение о недрах Украины" на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, украина, запад, евгений ющук, россия, владимир зеленский, владимир путин, ес, перемирие, день победы, символ, сво
Новости, Украина, Запад, Евгений Ющук, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ЕС, перемирие, День Победы, символ, СВО

Тактика перемирий к символическим датам не повлияет на военные и политические позиции России — Ющук

20:00 05.05.2025
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Даты перемирий имеют какую-то символичность и особое значение. Но даже если бы таковых событий и праздников в ближайшее время не было, все равно происходило бы то же самое. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в честь Дня Победы на 8–10 мая.
Если обратить внимание на то, что писали СМИ о пасхальном перемирии на Западе, Украине и в России, то было признано, что в этот период времени интенсивность боевых действий действительно сильно уменьшилась, отметил эксперт.
"Не повсеместно, но почти везде, хотя обе стороны обвиняли друг друга в многочисленных срывах этого перемирия. Поэтому я думаю, что примерно так все и будет продолжаться, пока не достигнут договоренности закончить боевые действия окончательно", — подчеркнул Ющук.
По его мнению, подобная тактика перемирий к символическим датам не повлияет на военные и политические позиции России.
В настоящее время идёт процесс заключения договоренностей, происходит торг со всех сторон, в котором принимают участие и Евросоюз, и Украина вместе с Зеленским, и РФ, указал он.
Поэтому, даты перемирий здесь имеют какую-то символичность и свое значение. Но даже если бы таковых событий и праздников в ближайшее время не было, все равно происходило бы то же самое, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты ресурсной сделки между Украиной и США — в материале Дениса Рудометова "Алексей Зубец: Зеленский продавил Трампа, заставив подписать пустое соглашение о недрах Украины" на сайте Украина.ру.
Николай Сорокин интервью
3 мая, 07:00
Николай Сорокин: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе ОдессуЦели СВО не могут быть выполнены без установления контроля России над всем Левобережьем (в частности, Харьков и Днепропетровск) и Причерноморьем (Одесса и Николаев), считает директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
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20:00Тактика перемирий к символическим датам не повлияет на военные и политические позиции России — Ющук
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