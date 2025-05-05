Тактика перемирий к символическим датам не повлияет на военные и политические позиции России — Ющук
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
Даты перемирий имеют какую-то символичность и особое значение. Но даже если бы таковых событий и праздников в ближайшее время не было, все равно происходило бы то же самое. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в честь Дня Победы на 8–10 мая.
Если обратить внимание на то, что писали СМИ о пасхальном перемирии на Западе, Украине и в России, то было признано, что в этот период времени интенсивность боевых действий действительно сильно уменьшилась, отметил эксперт.
"Не повсеместно, но почти везде, хотя обе стороны обвиняли друг друга в многочисленных срывах этого перемирия. Поэтому я думаю, что примерно так все и будет продолжаться, пока не достигнут договоренности закончить боевые действия окончательно", — подчеркнул Ющук.
По его мнению, подобная тактика перемирий к символическим датам не повлияет на военные и политические позиции России.
В настоящее время идёт процесс заключения договоренностей, происходит торг со всех сторон, в котором принимают участие и Евросоюз, и Украина вместе с Зеленским, и РФ, указал он.
Поэтому, даты перемирий здесь имеют какую-то символичность и свое значение. Но даже если бы таковых событий и праздников в ближайшее время не было, все равно происходило бы то же самое, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты ресурсной сделки между Украиной и США — в материале Дениса Рудометова "Алексей Зубец: Зеленский продавил Трампа, заставив подписать пустое соглашение о недрах Украины" на сайте Украина.ру.
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