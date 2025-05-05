https://ukraina.ru/20250505/taktika-peremiriy-k-simvolicheskim-datam-ne-povliyaet-na-voennye-i-politicheskie-pozitsii-rossii--yuschuk--1062934833.html

Тактика перемирий к символическим датам не повлияет на военные и политические позиции России — Ющук

Тактика перемирий к символическим датам не повлияет на военные и политические позиции России — Ющук - 05.05.2025 Украина.ру

Тактика перемирий к символическим датам не повлияет на военные и политические позиции России — Ющук

Даты перемирий имеют какую-то символичность и особое значение. Но даже если бы таковых событий и праздников в ближайшее время не было, все равно происходило бы то же самое. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук

2025-05-05T20:00

2025-05-05T20:00

2025-05-05T20:00

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перемирие

день победы

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Ранее президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в честь Дня Победы на 8–10 мая.Если обратить внимание на то, что писали СМИ о пасхальном перемирии на Западе, Украине и в России, то было признано, что в этот период времени интенсивность боевых действий действительно сильно уменьшилась, отметил эксперт.По его мнению, подобная тактика перемирий к символическим датам не повлияет на военные и политические позиции России. В настоящее время идёт процесс заключения договоренностей, происходит торг со всех сторон, в котором принимают участие и Евросоюз, и Украина вместе с Зеленским, и РФ, указал он.Поэтому, даты перемирий здесь имеют какую-то символичность и свое значение. Но даже если бы таковых событий и праздников в ближайшее время не было, все равно происходило бы то же самое, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты ресурсной сделки между Украиной и США — в материале Дениса Рудометова "Алексей Зубец: Зеленский продавил Трампа, заставив подписать пустое соглашение о недрах Украины" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250503/1062852842.html

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новости, украина, запад, евгений ющук, россия, владимир зеленский, владимир путин, ес, перемирие, день победы, символ, сво