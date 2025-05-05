https://ukraina.ru/20250505/obkatka-armii-na-pole-boya-sorokin-rasskazal-vozmozhno-li-rasshirenie-gruppirovki-kndr-na-svo-1062950403.html

"Обкатка" армии на поле боя: Сорокин рассказал, возможно ли расширение группировки КНДР на СВО

"Обкатка" армии на поле боя: Сорокин рассказал, возможно ли расширение группировки КНДР на СВО - 05.05.2025 Украина.ру

"Обкатка" армии на поле боя: Сорокин рассказал, возможно ли расширение группировки КНДР на СВО

Последние три месяца вражеская пресса ничего не пишет про бойцов КНДР в Курской области. Эта тема ушла из украинской повестки еще до полноценного наступления ВС России на Суджу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

2025-05-05T21:09

2025-05-05T21:09

2025-05-05T21:09

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Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил полное освобождение Курской области, отметив продуктивное участие в боях военных из КНДР.Во время освобождения Курской области северокорейский спецназ проявил чудеса самоотверженности и презрения к смерти, сражаясь против спецназа ГУР Генштаба Украины, рассказал эксперт, отметив, что "с той стороны тоже были неслабые ребята".И лидер КНДР Ким Чен Ын заинтересован в обстрелянных солдатах и офицерах, учитывая постоянную угрозу столкновения с Южной Кореей, добавил собеседник издания."Одно дело – надеяться на Россию и Китай. А другое – понимать, что у меня самого есть армия с боевым опытом", — указал эксперт.По словам Сорокина, тут есть и стратегические моменты, связанные с наличием у Пхеньяна ядерного оружия и его диалогом с Трампом по этому поводу, а также возможных провокаций Сеула и позиции Японии.Нельзя сказать, что северокорейцы будут занимать ключевые позиции в наступлении ВС РФ, но какую-то помощь вроде идеальной картинки штурма Плехово они смогут оказать, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250505/elena-bobkova-kitaytsy-voyuya-na-zaporozhskom-fronte-khotyat-byt-na-storone-sveta-i-unichtozhat-ad-i-1062945156.html

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