"Обкатка" армии на поле боя: Сорокин рассказал, возможно ли расширение группировки КНДР на СВО - 05.05.2025 Украина.ру
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"Обкатка" армии на поле боя: Сорокин рассказал, возможно ли расширение группировки КНДР на СВО
"Обкатка" армии на поле боя: Сорокин рассказал, возможно ли расширение группировки КНДР на СВО - 05.05.2025 Украина.ру
"Обкатка" армии на поле боя: Сорокин рассказал, возможно ли расширение группировки КНДР на СВО
Последние три месяца вражеская пресса ничего не пишет про бойцов КНДР в Курской области. Эта тема ушла из украинской повестки еще до полноценного наступления ВС России на Суджу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-05-05T21:09
2025-05-05T21:09
новости
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спецоперация
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Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил полное освобождение Курской области, отметив продуктивное участие в боях военных из КНДР.Во время освобождения Курской области северокорейский спецназ проявил чудеса самоотверженности и презрения к смерти, сражаясь против спецназа ГУР Генштаба Украины, рассказал эксперт, отметив, что "с той стороны тоже были неслабые ребята".И лидер КНДР Ким Чен Ын заинтересован в обстрелянных солдатах и офицерах, учитывая постоянную угрозу столкновения с Южной Кореей, добавил собеседник издания."Одно дело – надеяться на Россию и Китай. А другое – понимать, что у меня самого есть армия с боевым опытом", — указал эксперт.По словам Сорокина, тут есть и стратегические моменты, связанные с наличием у Пхеньяна ядерного оружия и его диалогом с Трампом по этому поводу, а также возможных провокаций Сеула и позиции Японии.Нельзя сказать, что северокорейцы будут занимать ключевые позиции в наступлении ВС РФ, но какую-то помощь вроде идеальной картинки штурма Плехово они смогут оказать, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250505/elena-bobkova-kitaytsy-voyuya-na-zaporozhskom-fronte-khotyat-byt-na-storone-sveta-i-unichtozhat-ad-i-1062945156.html
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новости, кндр, россия, курская область, ким чен ын, северная корея, сво, прогнозы сво, спецоперация, спецназ, обучение, япония, сеул, главное управление разведки украины (гур), дзен новости сво
Новости, КНДР, Россия, Курская область, Ким Чен Ын, Северная Корея, СВО, прогнозы СВО, Спецоперация, спецназ, обучение, Япония, Сеул, Главное управление разведки Украины (ГУР), дзен новости СВО

"Обкатка" армии на поле боя: Сорокин рассказал, возможно ли расширение группировки КНДР на СВО

21:09 05.05.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая подготовка солдат из КНДР в Курской области
Боевая подготовка солдат из КНДР в Курской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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Последние три месяца вражеская пресса ничего не пишет про бойцов КНДР в Курской области. Эта тема ушла из украинской повестки еще до полноценного наступления ВС России на Суджу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил полное освобождение Курской области, отметив продуктивное участие в боях военных из КНДР.
Во время освобождения Курской области северокорейский спецназ проявил чудеса самоотверженности и презрения к смерти, сражаясь против спецназа ГУР Генштаба Украины, рассказал эксперт, отметив, что "с той стороны тоже были неслабые ребята".

"Ожидать ли расширения группировки КНДР на СВО? Почему нет? Да, в КНДР учения гораздо более серьезные, чем в Европе. Там военнослужащим создают такие условия, в которых им приходится выживать. Но обкатать армию можно только на поле боя", — подчеркнул Сорокин.

И лидер КНДР Ким Чен Ын заинтересован в обстрелянных солдатах и офицерах, учитывая постоянную угрозу столкновения с Южной Кореей, добавил собеседник издания.
"Одно дело – надеяться на Россию и Китай. А другое – понимать, что у меня самого есть армия с боевым опытом", — указал эксперт.
По словам Сорокина, тут есть и стратегические моменты, связанные с наличием у Пхеньяна ядерного оружия и его диалогом с Трампом по этому поводу, а также возможных провокаций Сеула и позиции Японии.
Нельзя сказать, что северокорейцы будут занимать ключевые позиции в наступлении ВС РФ, но какую-то помощь вроде идеальной картинки штурма Плехово они смогут оказать, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.
Елена Бобкова
18:38
Елена Бобкова: Китайцы, воюя на Запорожском фронте, хотят быть на стороне Света и уничтожать ад и чертейДонецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о том, какие у иностранцев, воюющих за Россию, были побудительные мотивы приехать в Новороссию
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Заголовок открываемого материала
21:09"Обкатка" армии на поле боя: Сорокин рассказал, возможно ли расширение группировки КНДР на СВО
20:45"Хотя бы взводик": Сорокин о том, почему европейские элиты боятся "трупов в цинковых гробах" с Украины
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