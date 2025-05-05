https://ukraina.ru/20250505/prigovor-ursule-fon-der-lyayen-itogi-pervogo-tura-prezidentskikh-vyborov-v-rumynii-1062942769.html

Приговор Урсуле фон дер Ляйен. Итоги первого тура президентских выборов в Румынии

Приговор Урсуле фон дер Ляйен. Итоги первого тура президентских выборов в Румынии - 05.05.2025 Украина.ру

Приговор Урсуле фон дер Ляйен. Итоги первого тура президентских выборов в Румынии

За пост президента Румынии во втором туре повторных выборов 18 мая будут бороться лидер ультраправого "Альянса за объединение румын" Джордже Симион и мэр Бухареста Никушор Дан

2025-05-05T17:56

2025-05-05T17:56

2025-05-05T17:56

эксклюзив

румыния

выборы

молдавия

урсула фон дер ляйен

ес

цик

украина.ру

голосование

второй тур

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В соответствии с результатами голосования, опубликованным ЦИК Румынии, в ходе голосования 4 мая Симион набрал 40,96% голосов, Дан — 20, 99%. На третьем месте оказался кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску, за которого проголосовали 20, 07% избирателей.Победа Джордже Симиона в первом туре повторных выборов была вполне ожидаема. Все опросы общественного мнения показывали, что он является фаворитом предвыборной гонки. Тем более, его кандидатуру поддержал любимец румынских избирателей, победитель аннулированных в декабре 2024 года президентских выборов Кэлин Джеорджеску. Симион даже обещал, что в случае его победы на выборах Джеорджеску получит высокую государственную должность.Неожиданностью однако является большой отрыв по отношению к ближайшему конкуренту, мэру Бухареста Никушору Дану, которого удалось достичь Симиону. Значит ли это, что победа во втором туре ему гарантирована? Как его возможную победу воспримут действующие власти Румынии, которые уже приложили максимум усилий для того, чтобы провозгласить недействительной победу Джеорджеску в первом, регулярном туре президентских выборов в ноябре? Допустят ли они, чтобы президентом страны стал политик со схожими с Джеорджеску взглядами?На эти вопросы в интервью Украина.ру ответил член Экспертного совета Общероссийской общественной организации "Офицеры России", эксперт по проблемам Восточной Европы Максим Бардин.Румынские избиратели против Урсулы фон дер ЛяйенПо словам эксперта, результаты повторных президентских выборов показывают, что в Румынии появился явный электоральный фаворит — открытый евроскептик Джордже Симион."Если выражаться утрированно – народ сегодня за него. Учтем, что Симион, в свою очередь, смог трансформировать в свою пользу народную любовь к фавориту прошлой отмененной президентской гонки Кэлину Джеорджеску. Если быть еще точнее, смог перевести в свою пользу "народный протест". В прошлый раз "народный протест" голосовал за Джеорджеску, в этот раз - за Джордже Симиона", - рассказал Бардин.Получается, что "народный протест" в Румынии настолько силен, что он легко переходит от одного кандидата, снятого с предвыборной гонки, к другому кандидату – неснятому, отметил эксперт. Это свидетельствует о серьезном кризисе альянса партий власти, полагает Бардин.Выборы также подчеркнули недостаточную популярность кандидатов, опосредованно связанных с властью, подчеркнул эксперт."Национал-либерал Крин Антонеску, решивший в этот раз позиционировать себя как независимого кандидата, и социал-демократ Виктор Понта ранее уже были во власти. Оба кандидата системные, оба устраивает евробюрократию. Казалось бы, такой серьезный ресурс стоит за ними. А что в итоге? Третье и четвертое место, соответственно – 20% и 13%. Откровенно слабые результаты на фоне почти 41% у Симиона", - напомнил политолог.По его словам, только что закончившийся первый тур повторных президентских выборов является сокрушительным поражением идеологии Евросоюза на территории Румынии."Урсула фон дер Ляйен и ее соратники жестко критикуют Джеорджеску, потом критикуют Симиона и Шошоакэ. Оказывают беспрецедентное давление на органы власти. Избиратели словно назло Урсуле фон дер Ляйен голосуют за евроскептика. Румыния в ЕС с 2007 года, казалось бы, за двадцать лет там "экономический рай" должен был наступить. Но показатели Симиона оглашают приговор стараниям, идеологии и, собственно, политической демагогии евробюрократов. По авторитету еврокомиссаров нанесен серьезный удар", - заявил Бардин.Эксперт также обратил внимание на результаты голосования на зарубежных участках, где победа Симиона еще более сокрушительная - 61% против 25% у мэра Бухареста Никушора Дана. Фактически, это победа в первом туре, отметил Бардин.Сенсацией повторного голосования на выборах президента Румынии эксперт назвал результат лидера партии "Союз спасения румын", журналиста и телеведущей Елены Ласкони. Ей удалось завоевать только пятое место с результатом 2,68%, напомнил он."Это немыслимо. В конце ноября прошлого года она получила 19,18%, вышла во второй тур, а вчера только 2,68%. Куда делась народная любовь и поддержка?", - задался вопросом политолог.По словам Бардина, Ласкони является жестким евроцентристом, и она пользовалась благосклонностью лидеров ЕС, так же, как и поддержкой президента соседней Молдавии Майи Санду. В ноябре 2024 года Ласкони получила очень хороший результат на зарубежных участках, открытых на территории Молдавии, отметил он."Злые языки утверждали, что Елена Ласкони пользуется очень сильной поддержкой со стороны USAID. Сложно говорить о прямой связи, можно только констатировать – когда работал USAID, Ласкони получала 19,8% голосов избирателей, но когда Дональд Трамп USAID закрыл, результат лидера "Союза спасения румын" – 2,68%. Падение почти в семь раз! Но прямой связи с USAID здесь, конечно, нет. Как говорится, "денег нет, но вы держитесь". Ласкони держаться не стала и подала в отставку", - рассказал политолог.Брюссель наблюдает и надеется на победу ДанаПри этом Бардин указал на одно весьма необычное обстоятельство, связанное с результатами повторных выборов в Руминии. По его словам, евробюрократия, на первый взгляд, потерпела там полный провал, но вместе с тем в Брюсселе ведут себя подозрительно спокойно. "О популярности Симиона там знали. В отличие от Шошоакэ и Джеорджеску, его с выборов не снимали, а значит не опасались. Справедливости ради, надо сказать, что второй тур с Симионом и Даном прогнозировался еще месяц назад. И в рамках этих же прогнозов упоминалось, что во втором туре победит… Дан", - заявил Бардин.Брюссель надеется, что во втором туре 18 мая победит мэр Бухареста Никушор Дан, а Симион не будет устраивать протесты и согласиться с итогами выборов, предположил эксперт.Бардин считает, что еврокомиссары в Румынии попытаются реализовать так называемый "молдавский вариант" – когда результаты выборов серьезно корректируются за счет голосования на зарубежных участках. Так случилось на выборах президента Молдавии в октябре 2024 года, напомнил он."Но, в отличие от Симиона, Александр Стояногло изначально не имел высоких рейтингов за границей. А Симион вчера за рубежом получил почти 70%! На 30% больше, чем внутри страны. Как Брюссель собирается вытягивать Никушора Дана за счет зарубежных участков, не совсем понятно. Подозреваю, что на территории Молдавии Дан хороший результат получит, но этого мало, чтобы стать победителем", - рассказал политолог.По его словам, результаты выборов в Румынии таят в себе серьезную политическую угрозу для Брюсселя и руководителей ЕС, поэтому надо готовиться к любому развитию событий."Политика в Восточной Европе очень ситуативная. Поэтому рано говорить, что будут делать Симион или Дан в случае победы. Сегодня они думают только о том, как победить. Все-таки серьезного ресурса, на который они могли бы опереться в будущем, у них нет. Поэтому в случае победы каждый из них будет первым делом искать политических союзников. Дан, скорее всего, будет звонить в Брюссель, а Симион – за океан, Дональду Трампу и Илону Маску", - подытожил Максим Бардин.Больше о выборах президента в Румынии в материале Татьяны Стоянович Демократия по-румынски. Ещё два неугодных Брюсселю кандидата могут быть сняты с президентской гонки

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Татьяна Стоянович

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, румыния, выборы, молдавия, урсула фон дер ляйен, ес, цик, украина.ру, голосование, второй тур