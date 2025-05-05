https://ukraina.ru/20250505/khudshiy-kandidat-dlya-ukrainy-itogi-5-maya-1062948012.html

Худший кандидат для Украины. Итоги 5 мая

Худший кандидат для Украины. Итоги 5 мая - 05.05.2025 Украина.ру

Худший кандидат для Украины. Итоги 5 мая

В первом туре президентских выборов Румынии победил Джордже Симион, которого на Украине объявили персоной нон-грата

2025-05-05T18:30

2025-05-05T18:30

2025-05-05T18:33

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О победе Джордже Симиона в первом туре выборов президента Румынии стало известно уже утром. Как свидетельствовали данные ЦИК Румынии после подсчёта всех бюллетеней с участков в стране и за рубежом, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" Симион набрал 41%. На втором месте с 21% оказался мэр Бухареста Никушор Дан. На третьем оказался кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску с 20,1% голосов.Согласно местному законодательству, победителем первого тура признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей, включенных в списки. Поскольку ни один из них не набирает больше 50%, ЦИК должен объявить о проведении второго тура выборов 18 мая.Симион — персона нон-грата на Украине и в Молдавии. Он выступает за объединение Румынии и Молдавии, а также за прекращение военной помощи Украине."Я хочу, чтобы Румыния не участвовала ни в какой войне. Президент Джордже Симион не выведет Румынию из Европейского союза, но полностью введет ее в Шенгенскую зону. И в то же время президент Джордже Симион стремится к присоединению Румынии к Вышеградской группе", — заявлял он накануне выборов.Успех Симиона уже прокомментировали на Украине."Суд по результатам первого тура, Артуру Герасимову придётся вносить на свой "Миротворец" всю Румынию целиком", — пошутил народный депутат Максим Бужанский.В другой записи в своём телеграм-канале он указал на причины победы Симиона и подобных политиков."Когда европейские левые заметят, что их партии выносят по всей Европе, они начнут объяснять это ростом шовинизма граждан и примитивизацией избирателя, падением его общего культурного уровня, мол, не смогли оценить либеральные горизонты. Но не смогут объяснить, каким образом при них, таких просвещенных, избиратель так, по их мнению, опустил планку своих взглядов", — отмечал Бужанский.Он также указал, что европейские левые "не смогут объяснить, почему подняв на знамя мультикультурализм, они побоялись применять закон для того, чтобы миллионы мигрантов интегрировались в общество и культуру, а не становились агрессивными анклавами, видящими в этом обществе врага"."Не смогут объяснить, почему пытались понравиться этим мигрантам в первую очередь, а не своему избирателю, и почему избиратель должен платить за эти попытки понравиться. Они не смогут это объяснить, потому что так и не смогли понять, что равенство - это равный доступ к благам при наличии средств, а не утопическое от каждого по способности - каждому по потребности, которое они строили", — указывало Бужанский.По его словам, первое место в чём угодно, будь то спорт, образование или кассовые сборы фильма получает чемпион, а не тот, кто отличается от остальных цветом кожи, взглядами или сексуальной идентификацией."Что поддержка тех, кто ими отличается заключается в том, что эти взгляды никого не касаются, а не в том, что все должны носиться с ними, в ущерб своим. Они так и не поймут, что пытались строить бюрократический псевдосоциализм на деньги капиталистов в капиталистическом обществе", — отмечал Бужанский.По словам украинского нардепа, до поры, до времени политика евролевых воспринималась как обновление, модернизация капитализма, то потом стало восприниматься как атака на него и его разрушение."И как только это стало понятно всем, левые партии начали с треском проигрывать, несмотря на все вопли их же СМИ. У которых был явный конфликт интересов, прямо влияющий на их объективность. И избиратель по всей Европе это тоже заметил, и оценил. Естественный отбор в чистом виде, классическом", — подытожил украинский нардеп.Медиаэксперт Анатолий Шарий отметил, что на победу Симиона повлияло аннулирование результатов выборов президента, в первом туре которых победил Кэлин Джорджеску."К слову, именно беспредельное снятие Джорджеску с выборов привело к такому сильному результату Симиона. В ноябре 2024 года в первом туре Симион набрал чуть меньше 14%. А теперь он станет президентом", — отметил Шарий.В другой записи он указал, чем обернётся победа Симиона на выборах для Украины."Что такое Победа Джордже Симиона? Партия AUR, лидером которой является Симион, выступала против предоставления оружия Украине и категорически отвергала передачу Киеву румынских систем ПВО Patriot. Симион заявил, что в случае победы планирует назначить премьером Джорджеску — политика, которому по беспределу запрещено баллотироваться. Он также пообещал прекратить поддержку украинских мигрантов в случае избрания президентом", — отмечал Шарий.Он указал, что Симион "открыто подражает стилю президента США Дональда Трампа, называя свою политическую платформу трампистской"."В 2024 году Киев запретил Симиону въезд на 3 года, обвинив его в "систематической антиукраинской деятельности". Будет весело и конструктивно. Главное, чтобы "неизвестный сумасшедший снайпер" до 18 мая не появился", — подытожил Шарий.Результаты первого тура выборов в Румынии прокомментировали и в Европарламенте. Как заявил в комментарии РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани, голосование в Румынии было "очень понятным""В действительности это очень понятное голосование. Это, прежде всего, голосование против войны, против Европейского союза, который хочет втянуть тех или иных в войну, которая не отвечает нашим интересам", — отметил Мариани.Евродепутат заявил, что румыны на голосовании исходили из своих собственных интересов и из желания жить в мире.Также, по его мнению, результаты выборов в Румынии стали сигналом, призванным вразумить тех, кто хочет предоставить больше власти Евросоюзу."Происходящее в Румынии - отличное напоминание для тех, кто всё еще хочет, чтобы у Европы было больше власти, что это не то, чего хочет большинство", — подытожил евродепутат.Прокомментировали победу Симиона в первом туре и в Кремле."Можно сказать одно, что один из фаворитов этих выборов был абсолютно волюнтаристски, собственно, выброшен из гонки предвыборной. Поэтому в любом случае избиратели румынские были лишены права отдать свой голос за того, за кого они хотят. Вот это можно констатировать однозначно", — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ближе к вечеру румынское агентство Agerpres со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что премьер-министр Румынии Марчел Чолаку может во вторник, 5 мая, объявить о своей отставке из-за результатов первого тура выборов президента."Премьер-министр Марчел Чолаку заявил на заседании правящей коалиции, что он объявит о своей отставке с поста премьер-министра во вторник после предварительной дискуссии со своими коллегами в руководстве Социал-демократической партии", — сообщило агентство.Лидеры правящей коалиции встретились в понедельник, чтобы обсудить результаты первого тура президентских выборов. Помимо этого, запланировано заседание Национального политического совет Социал-демократической партии.О событиях минувшей недели на Украине — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Злобный наркоджин против Дня Победы".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, румыния, украина, европа, выборы, тьерри мариани, максим бужанский, анатолий шарий, цик, европарламент, ес