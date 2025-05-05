"Сеул начал истерить": Сорокин про реакцию Южной Кореи на участие КНДР в освобождении Курской области - 05.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250505/seul-nachal-isterit-sorokin-pro-reaktsiyu-yuzhnoy-korei-na-uchastie-kndr-v-osvobozhdenii-kurskoy-oblasti-1062946910.html
"Сеул начал истерить": Сорокин про реакцию Южной Кореи на участие КНДР в освобождении Курской области
"Сеул начал истерить": Сорокин про реакцию Южной Кореи на участие КНДР в освобождении Курской области - 05.05.2025 Украина.ру
"Сеул начал истерить": Сорокин про реакцию Южной Кореи на участие КНДР в освобождении Курской области
Сеул начал истерить не из-за этого, что военные из КНДР воюют за Россию, а потому, что Москва это официально признала. Власти Южной Кореи посчитали, что их унизили этим признанием. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-05-05T20:15
2025-05-05T20:15
новости
россия
кндр
курская область
украина.ру
северная корея
южная корея
бойцы
освобождение
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1d/1062822653_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e681c02b1ac0e69e0cf3bc2952e07d5f.jpg
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил трехдневное перемирие в честь Дня Победы на 8–10 мая. Также он подтвердил полное освобождение Курской области, отметив продуктивное участие в боях северокорейских военных.Последние три месяца украинская пресса ничего не пишет про бойцов КНДР в Курской области. Эта тема ушла из их повестки еще до полноценного наступления ВС России на Суджу, отметил Сорокин.Да, они "орали про каких-то пленных китайских наемников", но про Северную Корею не было сказано ни слова, указал собеседник издания.Но ведь та же южнокорейская разведка прекрасно знала, что все эти полгода северяне находятся в Курской области (тренируются и воюют), скрыть это невозможно, указал Сорокин. "Но истерить Сеул стал не из-за этого, что КНДР у нас воюют, а потому что Москва это официально признала. Им это не понравилось. Южане посчитали, что их унизили этим признанием", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250430/o-tayne-boytsov-iz-kndr-v-rossii-ugrozakh-dlya-kryma-i-provokatsiyakh-v-dagestane--eranosyan-1062871268.html
россия
кндр
курская область
северная корея
южная корея
суджа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1d/1062822653_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ef7d5c78c47d5a87c4f76d3f7855306d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, кндр, курская область, украина.ру, северная корея, южная корея, бойцы, освобождение, владимир путин, суджа, кто
Новости, Россия, КНДР, Курская область, Украина.ру, Северная Корея, Южная Корея, бойцы, освобождение, Владимир Путин, Суджа, КТО

"Сеул начал истерить": Сорокин про реакцию Южной Кореи на участие КНДР в освобождении Курской области

20:15 05.05.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
Боевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Сеул начал истерить не из-за этого, что военные из КНДР воюют за Россию, а потому, что Москва это официально признала. Власти Южной Кореи посчитали, что их унизили этим признанием. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил трехдневное перемирие в честь Дня Победы на 8–10 мая. Также он подтвердил полное освобождение Курской области, отметив продуктивное участие в боях северокорейских военных.
Последние три месяца украинская пресса ничего не пишет про бойцов КНДР в Курской области. Эта тема ушла из их повестки еще до полноценного наступления ВС России на Суджу, отметил Сорокин.
Да, они "орали про каких-то пленных китайских наемников", но про Северную Корею не было сказано ни слова, указал собеседник издания.

"А теперь сам Верховный [главнокомандующий ВС РФ президент России Владимир Путин] поблагодарил лидера соседнего государства за их помощь в освобождении Курской области. И я вам больше скажу – в Южной Корее это вызвало настоящий политический кризис", — подчеркнул эксперт.

Но ведь та же южнокорейская разведка прекрасно знала, что все эти полгода северяне находятся в Курской области (тренируются и воюют), скрыть это невозможно, указал Сорокин.
"Но истерить Сеул стал не из-за этого, что КНДР у нас воюют, а потому что Москва это официально признала. Им это не понравилось. Южане посчитали, что их унизили этим признанием", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.
О тайне бойцов из КНДР в России, угрозах для Крыма и провокациях в Дагестане — Ераносян
30 апреля, 14:17
О тайне бойцов из КНДР в России, угрозах для Крыма и провокациях в Дагестане — Ераносян
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКНДРКурская областьУкраина.руСеверная КореяЮжная КореябойцыосвобождениеВладимир ПутинСуджаКТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:09"Обкатка" армии на поле боя: Сорокин рассказал, возможно ли расширение группировки КНДР на СВО
20:45"Хотя бы взводик": Сорокин о том, почему европейские элиты боятся "трупов в цинковых гробах" с Украины
20:30"Есть задача нагнуть Европу": эксперт про перспективы "ренессанса" в отношениях между Россией и США
20:15"Сеул начал истерить": Сорокин про реакцию Южной Кореи на участие КНДР в освобождении Курской области
20:07Азербайджанскому депутату отказали во въезде в Россию из-за русофобии
20:00Тактика перемирий к символическим датам не повлияет на военные и политические позиции России — Ющук
19:45"Пришел, увидел, победил": эксперт о том, как вырос авторитет КНДР после участия в боях в Курской области
19:30Это сигналы Трампу: эксперт объяснил, о чем говорят действия России по временному прекращению огня
19:30Дмитрий Голубовский: Безопасность России зависит от Одессы, а мир сейчас лишь ускорит войну с Европой
19:27Рост ВВП России в I квартале превысил 2%
19:11Украинские пограничники помогли разоблачить взяточника из ТЦК
18:50Лесоповалы Финляндии ждут украинцев - Yle
18:38Елена Бобкова: Китайцы, воюя на Запорожском фронте, хотят быть на стороне Света и уничтожать ад и чертей
18:30Худший кандидат для Украины. Итоги 5 мая
18:28Эрдоган и Трамп обсудили Иран и Украину
18:19"США устали, США уходят"? Хитрая игра Трампа по Украине
18:05На Украине поймали ещё две группы торговцев оружием
17:56Приговор Урсуле фон дер Ляйен. Итоги первого тура президентских выборов в Румынии
17:44Президент Словакии получился петицию о референдуме за отмену санкций против РФ
17:42Комбат вымогал "откаты" за "боевые" надбавки – СБУ
Лента новостейМолния