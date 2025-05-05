https://ukraina.ru/20250505/seul-nachal-isterit-sorokin-pro-reaktsiyu-yuzhnoy-korei-na-uchastie-kndr-v-osvobozhdenii-kurskoy-oblasti-1062946910.html

"Сеул начал истерить": Сорокин про реакцию Южной Кореи на участие КНДР в освобождении Курской области

"Сеул начал истерить": Сорокин про реакцию Южной Кореи на участие КНДР в освобождении Курской области - 05.05.2025 Украина.ру

"Сеул начал истерить": Сорокин про реакцию Южной Кореи на участие КНДР в освобождении Курской области

Сеул начал истерить не из-за этого, что военные из КНДР воюют за Россию, а потому, что Москва это официально признала. Власти Южной Кореи посчитали, что их унизили этим признанием. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

2025-05-05T20:15

2025-05-05T20:15

2025-05-05T20:15

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Ранее президент РФ Владимир Путин объявил трехдневное перемирие в честь Дня Победы на 8–10 мая. Также он подтвердил полное освобождение Курской области, отметив продуктивное участие в боях северокорейских военных.Последние три месяца украинская пресса ничего не пишет про бойцов КНДР в Курской области. Эта тема ушла из их повестки еще до полноценного наступления ВС России на Суджу, отметил Сорокин.Да, они "орали про каких-то пленных китайских наемников", но про Северную Корею не было сказано ни слова, указал собеседник издания.Но ведь та же южнокорейская разведка прекрасно знала, что все эти полгода северяне находятся в Курской области (тренируются и воюют), скрыть это невозможно, указал Сорокин. "Но истерить Сеул стал не из-за этого, что КНДР у нас воюют, а потому что Москва это официально признала. Им это не понравилось. Южане посчитали, что их унизили этим признанием", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250430/o-tayne-boytsov-iz-kndr-v-rossii-ugrozakh-dlya-kryma-i-provokatsiyakh-v-dagestane--eranosyan-1062871268.html

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новости, россия, кндр, курская область, украина.ру, северная корея, южная корея, бойцы, освобождение, владимир путин, суджа, кто