https://ukraina.ru/20250505/seul-nachal-isterit-sorokin-pro-reaktsiyu-yuzhnoy-korei-na-uchastie-kndr-v-osvobozhdenii-kurskoy-oblasti-1062946910.html
"Сеул начал истерить": Сорокин про реакцию Южной Кореи на участие КНДР в освобождении Курской области
"Сеул начал истерить": Сорокин про реакцию Южной Кореи на участие КНДР в освобождении Курской области - 05.05.2025 Украина.ру
"Сеул начал истерить": Сорокин про реакцию Южной Кореи на участие КНДР в освобождении Курской области
Сеул начал истерить не из-за этого, что военные из КНДР воюют за Россию, а потому, что Москва это официально признала. Власти Южной Кореи посчитали, что их унизили этим признанием. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-05-05T20:15
2025-05-05T20:15
2025-05-05T20:15
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Ранее президент РФ Владимир Путин объявил трехдневное перемирие в честь Дня Победы на 8–10 мая. Также он подтвердил полное освобождение Курской области, отметив продуктивное участие в боях северокорейских военных.Последние три месяца украинская пресса ничего не пишет про бойцов КНДР в Курской области. Эта тема ушла из их повестки еще до полноценного наступления ВС России на Суджу, отметил Сорокин.Да, они "орали про каких-то пленных китайских наемников", но про Северную Корею не было сказано ни слова, указал собеседник издания.Но ведь та же южнокорейская разведка прекрасно знала, что все эти полгода северяне находятся в Курской области (тренируются и воюют), скрыть это невозможно, указал Сорокин. "Но истерить Сеул стал не из-за этого, что КНДР у нас воюют, а потому что Москва это официально признала. Им это не понравилось. Южане посчитали, что их унизили этим признанием", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250430/o-tayne-boytsov-iz-kndr-v-rossii-ugrozakh-dlya-kryma-i-provokatsiyakh-v-dagestane--eranosyan-1062871268.html
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Новости, Россия, КНДР, Курская область, Украина.ру, Северная Корея, Южная Корея, бойцы, освобождение, Владимир Путин, Суджа, КТО
"Сеул начал истерить": Сорокин про реакцию Южной Кореи на участие КНДР в освобождении Курской области
Сеул начал истерить не из-за этого, что военные из КНДР воюют за Россию, а потому, что Москва это официально признала. Власти Южной Кореи посчитали, что их унизили этим признанием. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин