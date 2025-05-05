"Хотя бы взводик": Сорокин о том, почему европейские элиты боятся "трупов в цинковых гробах" с Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Försvarsmakten
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Försvarsmakten
Последние три месяца вражеская пресса ничего не пишет про бойцов КНДР в Курской области. Эта тема ушла из их повестки еще до полноценного наступления ВС России на Суджу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил трехдневное перемирие в честь Дня Победы на 8–10 мая. Также он подтвердил полное освобождение Курской области, отметив продуктивное участие в боях северокорейских военных.
Реакция Трампа на действия России всегда определяется его стратегическим курсом, считает эксперт. Хотя американский президент "может что-то ляпнуть", если его кто-то обидит, но лично ему президент РФ Владимир Путин "никакой обиды не нанес", отметил собеседник издания.
"Он его только мягко предупредил: "Вообще-то у России есть союзники, которые, в отличие от западных стран, ничего не боятся и могут официально послать свою армию на ее защиту", — подчеркнул Сорокин.
"Европейские элиты просто боятся, что тысячи трупов в цинковых гробах сразу пойдут в европейские столицы и народ их сметет", — констатировал Сорокин.
Зато председатель КНДР товарищ Ким Чен Ын ничего не боится и готовится построить в центре Пхеньяна мемориал в память о северокорейских бойцах, погибших при освобождении Курской области, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.
1 мая, 05:30Трамп всерьез опасается, что Россия вместе с КНДР может за короткий срок добить Украину – экспертПрезидент США всерьез опасается, что Россия вместе с КНДР может за максимально короткий срок добить Украину. Причем это было бы очень выгодно и Москве, и Пхеньяну. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин (Курск)
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