"Хотя бы взводик": Сорокин о том, почему европейские элиты боятся "трупов в цинковых гробах" с Украины - 05.05.2025 Украина.ру
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"Хотя бы взводик": Сорокин о том, почему европейские элиты боятся "трупов в цинковых гробах" с Украины
"Хотя бы взводик": Сорокин о том, почему европейские элиты боятся "трупов в цинковых гробах" с Украины - 05.05.2025 Украина.ру
"Хотя бы взводик": Сорокин о том, почему европейские элиты боятся "трупов в цинковых гробах" с Украины
Последние три месяца вражеская пресса ничего не пишет про бойцов КНДР в Курской области. Эта тема ушла из их повестки еще до полноценного наступления ВС России на Суджу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-05-05T20:45
2025-05-05T20:45
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Ранее президент РФ Владимир Путин объявил трехдневное перемирие в честь Дня Победы на 8–10 мая. Также он подтвердил полное освобождение Курской области, отметив продуктивное участие в боях северокорейских военных.Реакция Трампа на действия России всегда определяется его стратегическим курсом, считает эксперт. Хотя американский президент "может что-то ляпнуть", если его кто-то обидит, но лично ему президент РФ Владимир Путин "никакой обиды не нанес", отметил собеседник издания.Дело в том, что Украина все эти три года просила, чтобы какая-то страна НАТО официально отправила туда "хотя бы взводик", чтобы заявить, что против России воюет широкая коалиция стран, но у киевского режима ничего не получилось, отметил он."Европейские элиты просто боятся, что тысячи трупов в цинковых гробах сразу пойдут в европейские столицы и народ их сметет", — констатировал Сорокин.Зато председатель КНДР товарищ Ким Чен Ын ничего не боится и готовится построить в центре Пхеньяна мемориал в память о северокорейских бойцах, погибших при освобождении Курской области, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250501/tramp-vserez-opasaetsya-chto-rossiya-vmeste-s-kndr-mozhet-za-korotkiy-srok-dobit-ukrainu--ekspert-1062885369.html
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новости, россия, украина, кндр, украина.ру, нато, ким чен ын, европа, сво, мемориал, союзники, спецоперация, северная корея, коалиция
Новости, Россия, Украина, КНДР, Украина.ру, НАТО, Ким Чен Ын, Европа, СВО, мемориал, союзники, Спецоперация, Северная Корея, коалиция

"Хотя бы взводик": Сорокин о том, почему европейские элиты боятся "трупов в цинковых гробах" с Украины

20:45 05.05.2025
 
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- РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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Последние три месяца вражеская пресса ничего не пишет про бойцов КНДР в Курской области. Эта тема ушла из их повестки еще до полноценного наступления ВС России на Суджу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил трехдневное перемирие в честь Дня Победы на 8–10 мая. Также он подтвердил полное освобождение Курской области, отметив продуктивное участие в боях северокорейских военных.
Реакция Трампа на действия России всегда определяется его стратегическим курсом, считает эксперт. Хотя американский президент "может что-то ляпнуть", если его кто-то обидит, но лично ему президент РФ Владимир Путин "никакой обиды не нанес", отметил собеседник издания.

"Он его только мягко предупредил: "Вообще-то у России есть союзники, которые, в отличие от западных стран, ничего не боятся и могут официально послать свою армию на ее защиту", — подчеркнул Сорокин.

Дело в том, что Украина все эти три года просила, чтобы какая-то страна НАТО официально отправила туда "хотя бы взводик", чтобы заявить, что против России воюет широкая коалиция стран, но у киевского режима ничего не получилось, отметил он.
"Европейские элиты просто боятся, что тысячи трупов в цинковых гробах сразу пойдут в европейские столицы и народ их сметет", — констатировал Сорокин.
Зато председатель КНДР товарищ Ким Чен Ын ничего не боится и готовится построить в центре Пхеньяна мемориал в память о северокорейских бойцах, погибших при освобождении Курской области, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.
Боевая подготовка солдат из КНДР в Курской области
1 мая, 05:30
Трамп всерьез опасается, что Россия вместе с КНДР может за короткий срок добить Украину – экспертПрезидент США всерьез опасается, что Россия вместе с КНДР может за максимально короткий срок добить Украину. Причем это было бы очень выгодно и Москве, и Пхеньяну. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин (Курск)
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Заголовок открываемого материала
21:09"Обкатка" армии на поле боя: Сорокин рассказал, возможно ли расширение группировки КНДР на СВО
20:45"Хотя бы взводик": Сорокин о том, почему европейские элиты боятся "трупов в цинковых гробах" с Украины
20:30"Есть задача нагнуть Европу": эксперт про перспективы "ренессанса" в отношениях между Россией и США
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