https://ukraina.ru/20250505/khotya-by-vzvodik-sorokin-o-tom-pochemu-evropeyskie-elity-boyatsya-trupov-v-tsinkovykh-grobakh-s-ukrainy-1062946141.html

"Хотя бы взводик": Сорокин о том, почему европейские элиты боятся "трупов в цинковых гробах" с Украины

"Хотя бы взводик": Сорокин о том, почему европейские элиты боятся "трупов в цинковых гробах" с Украины - 05.05.2025 Украина.ру

"Хотя бы взводик": Сорокин о том, почему европейские элиты боятся "трупов в цинковых гробах" с Украины

Последние три месяца вражеская пресса ничего не пишет про бойцов КНДР в Курской области. Эта тема ушла из их повестки еще до полноценного наступления ВС России на Суджу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

2025-05-05T20:45

2025-05-05T20:45

2025-05-05T20:45

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Ранее президент РФ Владимир Путин объявил трехдневное перемирие в честь Дня Победы на 8–10 мая. Также он подтвердил полное освобождение Курской области, отметив продуктивное участие в боях северокорейских военных.Реакция Трампа на действия России всегда определяется его стратегическим курсом, считает эксперт. Хотя американский президент "может что-то ляпнуть", если его кто-то обидит, но лично ему президент РФ Владимир Путин "никакой обиды не нанес", отметил собеседник издания.Дело в том, что Украина все эти три года просила, чтобы какая-то страна НАТО официально отправила туда "хотя бы взводик", чтобы заявить, что против России воюет широкая коалиция стран, но у киевского режима ничего не получилось, отметил он."Европейские элиты просто боятся, что тысячи трупов в цинковых гробах сразу пойдут в европейские столицы и народ их сметет", — констатировал Сорокин.Зато председатель КНДР товарищ Ким Чен Ын ничего не боится и готовится построить в центре Пхеньяна мемориал в память о северокорейских бойцах, погибших при освобождении Курской области, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250501/tramp-vserez-opasaetsya-chto-rossiya-vmeste-s-kndr-mozhet-za-korotkiy-srok-dobit-ukrainu--ekspert-1062885369.html

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