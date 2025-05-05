"Пришел, увидел, победил": эксперт о том, как вырос авторитет КНДР после участия в боях в Курской области - 05.05.2025 Украина.ру
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"Пришел, увидел, победил": эксперт о том, как вырос авторитет КНДР после участия в боях в Курской области
"Пришел, увидел, победил": эксперт о том, как вырос авторитет КНДР после участия в боях в Курской области - 05.05.2025 Украина.ру
"Пришел, увидел, победил": эксперт о том, как вырос авторитет КНДР после участия в боях в Курской области
В России публично не заявляли об участии КНДР в операции по освобождению курской области, но это было общеизвестным фактом. Поэтому никто не был шокирован официальным признанием руководства РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук
2025-05-05T19:45
2025-05-05T19:45
новости
россия
кндр
курская область
евгений ющук
владимир путин
ким чен ын
украина.ру
всу
разгром всу
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Ранее президент России Владимир Путин подтвердил полное освобождение Курской области, отметив продуктивное участие в боях военных из КНДР. По мнению эксперта, участие в боях под Курском военных из Северной Кореи хорошо сочетается с курсом России на завершение военной части конфликта.Военные из КНДР участвовали в боях на российской территории в результате вторжения ВСУ и в рамках межгосударственных договоренностей КНДР и РФ о взаимной защите, указал собеседник издания. Он отметил, что с точки зрения северокорейского лидера Ким Чен Ына, это прекрасный пиар, который фактически выглядит как "пришел, увидел, победил" — дескать, "мы помогли выгнать ВСУ из России, мы молодцы". При этом Москва тоже говорит, что северокорейцы — молодцы, добавил эксперт.Международный авторитет КНДР по факту вырос, потому что не только северокорейцы пообещали защищать Россию, но и мы — их, указал Ющук."Северную Корею обсуждают на мировом уровне, цитируют международные агентства — при этом они на стороне, которая победила. Да, в локальном эпизоде, но однозначно победила", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.Также про участие северокорейский военных в освобождении Курской области — в материале "Роман Алехин: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, кндр, курская область, евгений ющук, владимир путин, ким чен ын, украина.ру, всу, разгром всу, крах всу, сво, кто, спецоперация
Новости, Россия, КНДР, Курская область, Евгений Ющук, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Украина.ру, ВСУ, разгром ВСУ, крах ВСУ, СВО, КТО, Спецоперация

"Пришел, увидел, победил": эксперт о том, как вырос авторитет КНДР после участия в боях в Курской области

19:45 05.05.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
Боевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
© Министерство обороны РФ
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В России публично не заявляли об участии КНДР в операции по освобождению курской области, но это было общеизвестным фактом. Поэтому никто не был шокирован официальным признанием руководства РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук
Ранее президент России Владимир Путин подтвердил полное освобождение Курской области, отметив продуктивное участие в боях военных из КНДР. По мнению эксперта, участие в боях под Курском военных из Северной Кореи хорошо сочетается с курсом России на завершение военной части конфликта.
Военные из КНДР участвовали в боях на российской территории в результате вторжения ВСУ и в рамках межгосударственных договоренностей КНДР и РФ о взаимной защите, указал собеседник издания.
"Причем освободили именно каноническую территорию России, государственность которой общепризнана, и думаю, что миссия северокорейских войск на этом завершается", — подчеркнул Ющук.
Он отметил, что с точки зрения северокорейского лидера Ким Чен Ына, это прекрасный пиар, который фактически выглядит как "пришел, увидел, победил" — дескать, "мы помогли выгнать ВСУ из России, мы молодцы". При этом Москва тоже говорит, что северокорейцы — молодцы, добавил эксперт.
Международный авторитет КНДР по факту вырос, потому что не только северокорейцы пообещали защищать Россию, но и мы — их, указал Ющук.
"Северную Корею обсуждают на мировом уровне, цитируют международные агентства — при этом они на стороне, которая победила. Да, в локальном эпизоде, но однозначно победила", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.
Также про участие северокорейский военных в освобождении Курской области — в материале "Роман Алехин: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово" на сайте Украина.ру.
Михаил Поликарпов интервью
29 апреля, 07:00
Михаил Поликарпов: После участия КНДР в боях под Суджей на СВО могут поехать армии Китая, Индии и Ирана Самым верным союзником России оказалась Северная Корея. Если бы кому-то об этом сказали еще несколько лет назад, все бы сочли это за анекдот, считает военный историк и писатель Михаил Поликарпов
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20:00Тактика перемирий к символическим датам не повлияет на военные и политические позиции России — Ющук
19:45"Пришел, увидел, победил": эксперт о том, как вырос авторитет КНДР после участия в боях в Курской области
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