https://ukraina.ru/20250505/prishel-uvidel-pobedil-ekspert-o-tom-kak-vyros-avtoritet-kndr-posle-uchastiya-v-boyakh-v-kurskoy-oblasti-1062937154.html

"Пришел, увидел, победил": эксперт о том, как вырос авторитет КНДР после участия в боях в Курской области

"Пришел, увидел, победил": эксперт о том, как вырос авторитет КНДР после участия в боях в Курской области - 05.05.2025 Украина.ру

"Пришел, увидел, победил": эксперт о том, как вырос авторитет КНДР после участия в боях в Курской области

В России публично не заявляли об участии КНДР в операции по освобождению курской области, но это было общеизвестным фактом. Поэтому никто не был шокирован официальным признанием руководства РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук

2025-05-05T19:45

2025-05-05T19:45

2025-05-05T19:45

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Ранее президент России Владимир Путин подтвердил полное освобождение Курской области, отметив продуктивное участие в боях военных из КНДР. По мнению эксперта, участие в боях под Курском военных из Северной Кореи хорошо сочетается с курсом России на завершение военной части конфликта.Военные из КНДР участвовали в боях на российской территории в результате вторжения ВСУ и в рамках межгосударственных договоренностей КНДР и РФ о взаимной защите, указал собеседник издания. Он отметил, что с точки зрения северокорейского лидера Ким Чен Ына, это прекрасный пиар, который фактически выглядит как "пришел, увидел, победил" — дескать, "мы помогли выгнать ВСУ из России, мы молодцы". При этом Москва тоже говорит, что северокорейцы — молодцы, добавил эксперт.Международный авторитет КНДР по факту вырос, потому что не только северокорейцы пообещали защищать Россию, но и мы — их, указал Ющук."Северную Корею обсуждают на мировом уровне, цитируют международные агентства — при этом они на стороне, которая победила. Да, в локальном эпизоде, но однозначно победила", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.Также про участие северокорейский военных в освобождении Курской области — в материале "Роман Алехин: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250429/1062801673.html

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новости, россия, кндр, курская область, евгений ющук, владимир путин, ким чен ын, украина.ру, всу, разгром всу, крах всу, сво, кто, спецоперация