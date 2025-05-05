"Пришел, увидел, победил": эксперт о том, как вырос авторитет КНДР после участия в боях в Курской области
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
© Министерство обороны РФ
В России публично не заявляли об участии КНДР в операции по освобождению курской области, но это было общеизвестным фактом. Поэтому никто не был шокирован официальным признанием руководства РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук
Ранее президент России Владимир Путин подтвердил полное освобождение Курской области, отметив продуктивное участие в боях военных из КНДР. По мнению эксперта, участие в боях под Курском военных из Северной Кореи хорошо сочетается с курсом России на завершение военной части конфликта.
"Причем освободили именно каноническую территорию России, государственность которой общепризнана, и думаю, что миссия северокорейских войск на этом завершается", — подчеркнул Ющук.
Он отметил, что с точки зрения северокорейского лидера Ким Чен Ына, это прекрасный пиар, который фактически выглядит как "пришел, увидел, победил" — дескать, "мы помогли выгнать ВСУ из России, мы молодцы". При этом Москва тоже говорит, что северокорейцы — молодцы, добавил эксперт.
Международный авторитет КНДР по факту вырос, потому что не только северокорейцы пообещали защищать Россию, но и мы — их, указал Ющук.
"Северную Корею обсуждают на мировом уровне, цитируют международные агентства — при этом они на стороне, которая победила. Да, в локальном эпизоде, но однозначно победила", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.
Также про участие северокорейский военных в освобождении Курской области — в материале "Роман Алехин: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово" на сайте Украина.ру.
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