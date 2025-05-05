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Лесоповалы Финляндии ждут украинцев - Yle
Лесоповалы Финляндии ждут украинцев - Yle - 05.05.2025 Украина.ру
Лесоповалы Финляндии ждут украинцев - Yle
Лесохозяйственным компаниям Финляндии потребуется свыше десяти тысяч квалифицированных лесников, украинцев уже ждут на лесоповалах. Об этом сообщает финское издание Yle.
2025-05-05T18:50
2025-05-05T18:50
2025-05-05T18:50
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Первая группа из 15 украинцев весной начала обучение профессии лесорубов в профессиональном училище на севере Финляндии. Они также улучшают знание финского языка, сказано в публикации. "У нас острая потребность в рабочей силе. Из-за выхода на пенсию в отрасли открываются сотни рабочих мест, и на них требуются сотрудники", – заявил председатель ассоциации предпринимателей в лесной отрасли METO Тони Паюла.По оценкам финского эксперта Ари Ниеминена, в ближайшие пять лет страна будет нуждаться в 12 000–14 000 работниках лесной отрасли.В 2024 году на территории Финляндии постоянно проживало около 27 тыс граждан Украины. Большинство из них не имели статуса беженца, легализуя пребывание по программе временной защиты.Финляндия в 2024 году резко нарастила военные поставки на Украину. Тем временем НАН Украины оценила решение демографической проблемы с помощью мигрантов из Азии
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, финляндия, украина, лес, украинцы, мигранты, украинские эмигранты, украинские беженцы, ес, военная помощь украине
Новости, Финляндия, Украина, Лес, украинцы, мигранты, украинские эмигранты, украинские беженцы, ЕС, военная помощь Украине
Лесоповалы Финляндии ждут украинцев - Yle
Лесохозяйственным компаниям Финляндии потребуется свыше десяти тысяч квалифицированных лесников, украинцев уже ждут на лесоповалах. Об этом сообщает финское издание Yle.
Первая группа из 15 украинцев весной начала обучение профессии лесорубов в профессиональном училище на севере Финляндии. Они также улучшают знание финского языка, сказано в публикации.
"У нас острая потребность в рабочей силе. Из-за выхода на пенсию в отрасли открываются сотни рабочих мест, и на них требуются сотрудники", – заявил председатель ассоциации предпринимателей в лесной отрасли METO Тони Паюла.
По оценкам финского эксперта Ари Ниеминена, в ближайшие пять лет страна будет нуждаться в 12 000–14 000 работниках лесной отрасли.
В 2024 году на территории Финляндии
постоянно проживало около 27 тыс граждан Украины
. Большинство из них не имели статуса беженца, легализуя пребывание по программе временной защиты.
Финляндия в 2024 году резко нарастила военные поставки на Украину.