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Лесоповалы Финляндии ждут украинцев - Yle

Лесоповалы Финляндии ждут украинцев - Yle - 05.05.2025 Украина.ру

Лесоповалы Финляндии ждут украинцев - Yle

Лесохозяйственным компаниям Финляндии потребуется свыше десяти тысяч квалифицированных лесников, украинцев уже ждут на лесоповалах. Об этом сообщает финское издание Yle.

2025-05-05T18:50

2025-05-05T18:50

2025-05-05T18:50

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Первая группа из 15 украинцев весной начала обучение профессии лесорубов в профессиональном училище на севере Финляндии. Они также улучшают знание финского языка, сказано в публикации. "У нас острая потребность в рабочей силе. Из-за выхода на пенсию в отрасли открываются сотни рабочих мест, и на них требуются сотрудники", – заявил председатель ассоциации предпринимателей в лесной отрасли METO Тони Паюла.По оценкам финского эксперта Ари Ниеминена, в ближайшие пять лет страна будет нуждаться в 12 000–14 000 работниках лесной отрасли.В 2024 году на территории Финляндии постоянно проживало около 27 тыс граждан Украины. Большинство из них не имели статуса беженца, легализуя пребывание по программе временной защиты.Финляндия в 2024 году резко нарастила военные поставки на Украину. Тем временем НАН Украины оценила решение демографической проблемы с помощью мигрантов из Азии

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новости, финляндия, украина, лес, украинцы, мигранты, украинские эмигранты, украинские беженцы, ес, военная помощь украине