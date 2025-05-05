Комбат вымогал "откаты" за "боевые" надбавки – СБУ - 05.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250505/kombat-vymogal-otkaty-za-boevye-nadbavki--sbu-1062946631.html
Комбат вымогал "откаты" за "боевые" надбавки – СБУ
Комбат вымогал "откаты" за "боевые" надбавки – СБУ - 05.05.2025 Украина.ру
Комбат вымогал "откаты" за "боевые" надбавки – СБУ
Командир батальона ВСУ за взятки начислял военнослужащим повышенные выплаты за фиктивное участие в боевых действиях на передовой, угрожая отправкой туда отказывающимся платить "дань". Об этом 5 мая сообщила СБУ.
2025-05-05T17:42
2025-05-05T17:42
новости
донецкая область
сбу
гбр
всу
сво
днр
коррупция
взятка
откат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/05/1062945960_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_827af03b2eee449dba306a1bec9d48bf.jpg
"СБУ и ГБР задержали в Донецкой области комбата, который "обложил данью" боевые выплаты своих подчиненных", - сказано в официальном сообщении.Коррумпированный комбат задержан, ему угрожают 10 годами лишения свободы с конфискацией имущества."По результатам совместных действий в Донецкой области задержан командир батальона военного соединения, который вымогал с подчиненных "откаты" за начисление им фиктивных надбавок якобы за участие в боях на передовой", - рассказали в СБУ.Расследование установило, что по представлению комбата его подчинённые получали полную сумму надбавки в размере 100 тыс гривен ($2,4 тыс) за пребывание на линии боестолкновения в течение всего месяца. Однако военнослужащие этого подразделения не находились на ЛБС так долго. Комбат требовал с каждого после получения выплаты по 40 тыс грн.Украинский комбат содержится под стражей с возможностью внесения залога в 49 миллионов гривен ($1,1 млн).Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Насилуют медиков, пытают на кресте, воруют миллиардами: неприглядная правда о ВСУ
https://ukraina.ru/20250424/ukrainskie-komandiry-vymogayut-dengi-na-doma-i-mashiny-u-boytsov-vsu--nardep-1062727960.html
донецкая область
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/05/1062945960_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_2610478219b49e17231971851d36301a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донецкая область, сбу, гбр, всу, сво, днр, коррупция, взятка, откат, лбс на украине, криминал
Новости, Донецкая область, СБУ, ГБР, ВСУ, СВО, ДНР, коррупция, взятка, откат, ЛБС на Украине, криминал

Комбат вымогал "откаты" за "боевые" надбавки – СБУ

17:42 05.05.2025
 
© СБУ
© СБУ
Читать в
ДзенTelegram
Командир батальона ВСУ за взятки начислял военнослужащим повышенные выплаты за фиктивное участие в боевых действиях на передовой, угрожая отправкой туда отказывающимся платить "дань". Об этом 5 мая сообщила СБУ.
"СБУ и ГБР задержали в Донецкой области комбата, который "обложил данью" боевые выплаты своих подчиненных", - сказано в официальном сообщении.
Коррумпированный комбат задержан, ему угрожают 10 годами лишения свободы с конфискацией имущества.
"По результатам совместных действий в Донецкой области задержан командир батальона военного соединения, который вымогал с подчиненных "откаты" за начисление им фиктивных надбавок якобы за участие в боях на передовой", - рассказали в СБУ.
- РИА Новости, 1920, 24.04.2025
24 апреля, 12:23
Украинские командиры вымогают деньги на дома и машины у бойцов ВСУ — нардепКомандиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) вымогают деньги у военнослужащих и на них строят дома, покупают автомобили и АЗС, передает "Страна.ua"
Расследование установило, что по представлению комбата его подчинённые получали полную сумму надбавки в размере 100 тыс гривен ($2,4 тыс) за пребывание на линии боестолкновения в течение всего месяца. Однако военнослужащие этого подразделения не находились на ЛБС так долго. Комбат требовал с каждого после получения выплаты по 40 тыс грн.
"В случае отказа платить "дань" комбат угрожал подчиненным реальной отправкой "на ноль", - рассказали в СБУ. - Задокументировано, что таким образом только за март этого года руководитель получил 920 тыс. грн "откатов". Еще одну такую ​​же он надеялся получить за апрель, но не успел этого сделать – фигуранта задержали "на горячем" во время передачи ему неправомерной выгоды".
Украинский комбат содержится под стражей с возможностью внесения залога в 49 миллионов гривен ($1,1 млн).
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Насилуют медиков, пытают на кресте, воруют миллиардами: неприглядная правда о ВСУ
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиДонецкая областьСБУГБРВСУСВОДНРкоррупциявзяткаоткатЛБС на Украинекриминал
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:50Лесоповалы Финляндии ждут украинцев - Yle
18:38Елена Бобкова: Китайцы, воюя на Запорожском фронте, хотят быть на стороне Света и уничтожать ад и чертей
18:30Худший кандидат для Украины. Итоги 5 мая
18:28Эрдоган и Трамп обсудили Иран и Украину
18:19"США устали, США уходят"? Хитрая игра Трампа по Украине
18:05На Украине поймали ещё две группы торговцев оружием
17:56Приговор Урсуле фон дер Ляйен. Итоги первого тура президентских выборов в Румынии
17:44Президент Словакии получился петицию о референдуме за отмену санкций против РФ
17:42Комбат вымогал "откаты" за "боевые" надбавки – СБУ
17:37"Тигр-М" и обновленный "Панцирь". Новинки ОПК на репетиции Парада Победы в Туле
17:29На 9 мая Киев пригласил практически аналог гитлеровской коалиции — СВР
17:15Почему Россия предлагает Украине мир, несмотря на теракты и смогут ли США убрать Зеленского — "Лохматый"
17:10Луценко увидел в "минеральной сделке" сговор по разделу Украины
17:02Еврокомиссия готовится в 2027 году полностью перекрыть импорт российского газа
16:56Украинский раскольник поглумился над жертвами из Дома профсоюзов
16:44ВСУ ждут от Запада новых поставок ЗРК Patriot: Греция уже отказалась, кто следующий?
16:26Гендиректора ООО "Креатив" привлекли по делу гособоронзаказа
16:24Удар по Тель-Авиву. Ближний Восток катится в пропасть войны
16:12"Снова нас удивит": в Раде сделали заявление об обмене пленными
16:10Украинский солдат осужден за минирование путей эвакуации жителей в Курской области
Лента новостейМолния