Комбат вымогал "откаты" за "боевые" надбавки – СБУ
© СБУ
© СБУ
Командир батальона ВСУ за взятки начислял военнослужащим повышенные выплаты за фиктивное участие в боевых действиях на передовой, угрожая отправкой туда отказывающимся платить "дань". Об этом 5 мая сообщила СБУ.
"СБУ и ГБР задержали в Донецкой области комбата, который "обложил данью" боевые выплаты своих подчиненных", - сказано в официальном сообщении.
Коррумпированный комбат задержан, ему угрожают 10 годами лишения свободы с конфискацией имущества.
"По результатам совместных действий в Донецкой области задержан командир батальона военного соединения, который вымогал с подчиненных "откаты" за начисление им фиктивных надбавок якобы за участие в боях на передовой", - рассказали в СБУ.
Расследование установило, что по представлению комбата его подчинённые получали полную сумму надбавки в размере 100 тыс гривен ($2,4 тыс) за пребывание на линии боестолкновения в течение всего месяца. Однако военнослужащие этого подразделения не находились на ЛБС так долго. Комбат требовал с каждого после получения выплаты по 40 тыс грн.
"В случае отказа платить "дань" комбат угрожал подчиненным реальной отправкой "на ноль", - рассказали в СБУ. - Задокументировано, что таким образом только за март этого года руководитель получил 920 тыс. грн "откатов". Еще одну такую же он надеялся получить за апрель, но не успел этого сделать – фигуранта задержали "на горячем" во время передачи ему неправомерной выгоды".
Украинский комбат содержится под стражей с возможностью внесения залога в 49 миллионов гривен ($1,1 млн).
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Насилуют медиков, пытают на кресте, воруют миллиардами: неприглядная правда о ВСУ
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