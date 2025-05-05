https://ukraina.ru/20250505/kombat-vymogal-otkaty-za-boevye-nadbavki--sbu-1062946631.html

Комбат вымогал "откаты" за "боевые" надбавки – СБУ

Комбат вымогал "откаты" за "боевые" надбавки – СБУ - 05.05.2025 Украина.ру

Комбат вымогал "откаты" за "боевые" надбавки – СБУ

Командир батальона ВСУ за взятки начислял военнослужащим повышенные выплаты за фиктивное участие в боевых действиях на передовой, угрожая отправкой туда отказывающимся платить "дань". Об этом 5 мая сообщила СБУ.

2025-05-05T17:42

2025-05-05T17:42

2025-05-05T17:42

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"СБУ и ГБР задержали в Донецкой области комбата, который "обложил данью" боевые выплаты своих подчиненных", - сказано в официальном сообщении.Коррумпированный комбат задержан, ему угрожают 10 годами лишения свободы с конфискацией имущества."По результатам совместных действий в Донецкой области задержан командир батальона военного соединения, который вымогал с подчиненных "откаты" за начисление им фиктивных надбавок якобы за участие в боях на передовой", - рассказали в СБУ.Расследование установило, что по представлению комбата его подчинённые получали полную сумму надбавки в размере 100 тыс гривен ($2,4 тыс) за пребывание на линии боестолкновения в течение всего месяца. Однако военнослужащие этого подразделения не находились на ЛБС так долго. Комбат требовал с каждого после получения выплаты по 40 тыс грн.Украинский комбат содержится под стражей с возможностью внесения залога в 49 миллионов гривен ($1,1 млн).Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Насилуют медиков, пытают на кресте, воруют миллиардами: неприглядная правда о ВСУ

https://ukraina.ru/20250424/ukrainskie-komandiry-vymogayut-dengi-na-doma-i-mashiny-u-boytsov-vsu--nardep-1062727960.html

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