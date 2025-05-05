Украинские пограничники помогли разоблачить взяточника из ТЦК - 05.05.2025 Украина.ру
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Украинские пограничники помогли разоблачить взяточника из ТЦК
Украинские пограничники помогли разоблачить взяточника из ТЦК - 05.05.2025 Украина.ру
Украинские пограничники помогли разоблачить взяточника из ТЦК
Коррумпированного сотрудника украинского военкомата (ТЦК) изобличили совместными усилиями пограничники и полицейские постсоветской республики. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
2025-05-05T19:11
2025-05-05T19:11
новости
украина
черниговская область
госпогранслужба
всу
мобилизация
уклонисты
взятка
коррупция
криминал
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"В Черниговской области оперативники внутренней и собственной безопасности ГПСУ совместно с полицией задержали военнослужащего ТЦК, который за $1300 обещал исключить военнообязанного из перечня лиц в розыске. Злоумышленника взяли "на горячем" при получении второй части взятки – $800", - сказано в официальном сообщении.Помогавшему уклонисту избежать насильственной мобилизации угрожают лишением свободы до 10 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.Тем временем Ровенского военкома после критики ВСУ отправили в зону СВО
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новости, украина, черниговская область, госпогранслужба, всу, мобилизация, уклонисты, взятка, коррупция, криминал, сво, военком
Новости, Украина, Черниговская область, Госпогранслужба, ВСУ, мобилизация, уклонисты, взятка, коррупция, криминал, СВО, военком

Украинские пограничники помогли разоблачить взяточника из ТЦК

19:11 05.05.2025
 
Коррумпированного сотрудника украинского военкомата (ТЦК) изобличили
Коррумпированного сотрудника украинского военкомата (ТЦК) изобличили
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Коррумпированного сотрудника украинского военкомата (ТЦК) изобличили совместными усилиями пограничники и полицейские постсоветской республики. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
"В Черниговской области оперативники внутренней и собственной безопасности ГПСУ совместно с полицией задержали военнослужащего ТЦК, который за $1300 обещал исключить военнообязанного из перечня лиц в розыске. Злоумышленника взяли "на горячем" при получении второй части взятки – $800", - сказано в официальном сообщении.
Помогавшему уклонисту избежать насильственной мобилизации угрожают лишением свободы до 10 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.
Тем временем Ровенского военкома после критики ВСУ отправили в зону СВО
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