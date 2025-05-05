https://ukraina.ru/20250505/ukrainskie-pogranichniki-pomogli-razoblachit-vzyatochnika-iz-ttsk-1062949673.html

Украинские пограничники помогли разоблачить взяточника из ТЦК

Украинские пограничники помогли разоблачить взяточника из ТЦК - 05.05.2025 Украина.ру

Украинские пограничники помогли разоблачить взяточника из ТЦК

Коррумпированного сотрудника украинского военкомата (ТЦК) изобличили совместными усилиями пограничники и полицейские постсоветской республики. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

2025-05-05T19:11

2025-05-05T19:11

2025-05-05T19:11

новости

украина

черниговская область

госпогранслужба

всу

мобилизация

уклонисты

взятка

коррупция

криминал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/05/1062949537_0:152:1280:872_1920x0_80_0_0_88d429b4f05cd8f3275a01677fa19a62.jpg

"В Черниговской области оперативники внутренней и собственной безопасности ГПСУ совместно с полицией задержали военнослужащего ТЦК, который за $1300 обещал исключить военнообязанного из перечня лиц в розыске. Злоумышленника взяли "на горячем" при получении второй части взятки – $800", - сказано в официальном сообщении.Помогавшему уклонисту избежать насильственной мобилизации угрожают лишением свободы до 10 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.Тем временем Ровенского военкома после критики ВСУ отправили в зону СВО

украина

черниговская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, черниговская область, госпогранслужба, всу, мобилизация, уклонисты, взятка, коррупция, криминал, сво, военком