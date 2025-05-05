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Рост ВВП России в I квартале превысил 2%
Рост ВВП России в I квартале превысил 2% - 05.05.2025 Украина.ру
Рост ВВП России в I квартале превысил 2%
Экономический рост в России с учётом календарного фактора в I квартале оказался выше прошлогоднего показателя. Об этом 5 мая заявила замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова
2025-05-05T19:27
2025-05-05T19:27
2025-05-05T19:27
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Минэкономразвития ранее сообщало, что рост ВВП России в марте ускорился до 1,4% в годовом выражении, а по итогам I квартала составил 1,7%.Крючкова отметила, что показатели роста российской экономики выглядят гораздо лучше с учётом того, что в I квартале 2025 года экономика работала 90 дней вместо 91, а один день вносит значимый вклад в фактическую динамику."Темпы роста ВВП России в первом квартале с учётом календарного фактора превысили 2%", - констатировала замглавы Минэкономразвития.По итогам 2024 года экономика России продемонстрировала рост на 4,1% в реальном выражении (как и в 2023 году), а в номинальном – на 13% к уровню предыдущего года с достижением исторического максимума в 200,04 трлн руб. Об этом 7 февраля сообщил Росстат. Ведомство также констатировало по итогам 2024 года инфляцию на уровне 9,5% и исторический минимум (за постсоветский период) показателя безработицы на уровне 2,3%.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что экономическому развитию страны в 2024 году способствовал интенсивный рост в обрабатывающий промышленности с общим ростом промышленного производства на 4,6%. На Западе прогнозировали крах российской экономики на протяжении предыдущих 10 лет и ужесточали санкции, которые должны были способствовать таким ожиданиям.Накануне российский лидер отметил, что Россия с 2014 года сделала сильный рывок благодаря санкциям Запада – Путин
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новости, россия, запад, ввп, экономика, российская экономика, развитие экономики, статистика
Новости, Россия, Запад, ВВП, экономика, российская экономика, развитие экономики, статистика
Рост ВВП России в I квартале превысил 2%
Экономический рост в России с учётом календарного фактора в I квартале оказался выше прошлогоднего показателя. Об этом 5 мая заявила замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова
Минэкономразвития ранее сообщало, что рост ВВП России в марте ускорился до 1,4% в годовом выражении, а по итогам I квартала составил 1,7%.
Крючкова отметила, что показатели роста российской экономики выглядят гораздо лучше с учётом того, что в I квартале 2025 года экономика работала 90 дней вместо 91, а один день вносит значимый вклад в фактическую динамику.
"Темпы роста ВВП России в первом квартале с учётом календарного фактора превысили 2%", - констатировала замглавы Минэкономразвития.
По итогам 2024 года экономика России продемонстрировала рост на 4,1% в реальном выражении (как и в 2023 году), а в номинальном – на 13% к уровню предыдущего года с достижением исторического максимума в 200,04 трлн руб. Об этом 7 февраля сообщил Росстат. Ведомство также констатировало по итогам 2024 года инфляцию на уровне 9,5% и исторический минимум (за постсоветский период) показателя безработицы на уровне 2,3%.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
отметил, что экономическому развитию страны в 2024 году способствовал интенсивный рост в обрабатывающий промышленности с общим ростом промышленного производства на 4,6%. На Западе
прогнозировали крах российской экономики на протяжении предыдущих 10 лет и ужесточали санкции, которые должны были способствовать таким ожиданиям.