"Есть задача нагнуть Европу": эксперт про перспективы "ренессанса" в отношениях между Россией и США
© Фото : fabrikasimf, FreepikРоссия США флаг
© Фото : fabrikasimf, Freepik
Трампу важно не допустить большого сближения России с Китаем, что на самом деле совпадает и с интересами Москвы. Потому что далее ситуация может стать похожей на ситуацию "сюзерен и вассал". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук
По мнению эксперта, у российско-американских экономических отношений очень хорошие перспективы. Во-первых, в данный момент у Трампа есть задача "нагнуть" Европу и Россия может в этом ему помочь, указал он.
"Во-вторых, Трампу важно не допустить большого сближения России с Китаем, что на самом деле совпадает и с нашими интересами. Дело в том, что Россия достаточно сильно сблизилась с Китаем, и далее ситуация может стать похожей на ситуацию "сюзерен и вассал", а это нам точно ни к чему", — подчеркнул Ющук.
По мнению политтехнолога, Китай — не альтруист, и впереди у него немало турбулентности. России нужен суверенитет, который всё же подразумевает свободу манёвра, отметил он.
"Сам Китай, кстати, поднялся в своё время именно на том, что отказался "лежать под СССР", который очень помог Китаю в тяжелые для него времена, и довольно сильно сблизился со США. Это и вывело Китай в мировые лидеры", — указал Ющук.
Безусловно, такая ситуация не будет длится всегда, но в международной политике вообще не существует никакого "навсегда", любые альянсы и договоренности носят временный характер — и это норма реальной жизни, констатировал эксперт.
Поэтому в моменте "ренессанс" отношений РФ с Соединенными Штатами очень вероятен и полезен обеим странам, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.
О том, почему в сделке по природным ресурсам не упоминаются гарантии безопасности для Украины — в материале "Олег Иванов: Сделка Трампа является важной частью плана извлечения США прибыли из украинского кризиса" на сайте Украина.ру.
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