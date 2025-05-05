"Есть задача нагнуть Европу": эксперт про перспективы "ренессанса" в отношениях между Россией и США - 05.05.2025 Украина.ру
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"Есть задача нагнуть Европу": эксперт про перспективы "ренессанса" в отношениях между Россией и США
"Есть задача нагнуть Европу": эксперт про перспективы "ренессанса" в отношениях между Россией и США - 05.05.2025 Украина.ру
"Есть задача нагнуть Европу": эксперт про перспективы "ренессанса" в отношениях между Россией и США
Трампу важно не допустить большого сближения России с Китаем, что на самом деле совпадает и с интересами Москвы. Потому что далее ситуация может стать похожей на ситуацию "сюзерен и вассал". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук
2025-05-05T20:30
2025-05-05T20:30
новости
россия
китай
сша
дональд трамп
евгений ющук
украина.ру
ссср
европа
альянс
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По мнению эксперта, у российско-американских экономических отношений очень хорошие перспективы. Во-первых, в данный момент у Трампа есть задача "нагнуть" Европу и Россия может в этом ему помочь, указал он."Во-вторых, Трампу важно не допустить большого сближения России с Китаем, что на самом деле совпадает и с нашими интересами. Дело в том, что Россия достаточно сильно сблизилась с Китаем, и далее ситуация может стать похожей на ситуацию "сюзерен и вассал", а это нам точно ни к чему", — подчеркнул Ющук.По мнению политтехнолога, Китай — не альтруист, и впереди у него немало турбулентности. России нужен суверенитет, который всё же подразумевает свободу манёвра, отметил он."Сам Китай, кстати, поднялся в своё время именно на том, что отказался "лежать под СССР", который очень помог Китаю в тяжелые для него времена, и довольно сильно сблизился со США. Это и вывело Китай в мировые лидеры", — указал Ющук.Безусловно, такая ситуация не будет длится всегда, но в международной политике вообще не существует никакого "навсегда", любые альянсы и договоренности носят временный характер — и это норма реальной жизни, констатировал эксперт.Поэтому в моменте "ренессанс" отношений РФ с Соединенными Штатами очень вероятен и полезен обеим странам, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.О том, почему в сделке по природным ресурсам не упоминаются гарантии безопасности для Украины — в материале "Олег Иванов: Сделка Трампа является важной частью плана извлечения США прибыли из украинского кризиса" на сайте Украина.ру.
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китай
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новости, россия, китай, сша, дональд трамп, евгений ющук, украина.ру, ссср, европа, альянс, международная политика, кнр (китай), международные отношения
Новости, Россия, Китай, США, Дональд Трамп, Евгений Ющук, Украина.ру, СССР, Европа, альянс, Международная политика, КНР (Китай), международные отношения

"Есть задача нагнуть Европу": эксперт про перспективы "ренессанса" в отношениях между Россией и США

20:30 05.05.2025
 
© Фото : fabrikasimf, FreepikРоссия США флаг
Россия США флаг - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : fabrikasimf, Freepik
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Трампу важно не допустить большого сближения России с Китаем, что на самом деле совпадает и с интересами Москвы. Потому что далее ситуация может стать похожей на ситуацию "сюзерен и вассал". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук
По мнению эксперта, у российско-американских экономических отношений очень хорошие перспективы. Во-первых, в данный момент у Трампа есть задача "нагнуть" Европу и Россия может в этом ему помочь, указал он.
"Во-вторых, Трампу важно не допустить большого сближения России с Китаем, что на самом деле совпадает и с нашими интересами. Дело в том, что Россия достаточно сильно сблизилась с Китаем, и далее ситуация может стать похожей на ситуацию "сюзерен и вассал", а это нам точно ни к чему", — подчеркнул Ющук.
По мнению политтехнолога, Китай — не альтруист, и впереди у него немало турбулентности. России нужен суверенитет, который всё же подразумевает свободу манёвра, отметил он.
"Сам Китай, кстати, поднялся в своё время именно на том, что отказался "лежать под СССР", который очень помог Китаю в тяжелые для него времена, и довольно сильно сблизился со США. Это и вывело Китай в мировые лидеры", — указал Ющук.
Безусловно, такая ситуация не будет длится всегда, но в международной политике вообще не существует никакого "навсегда", любые альянсы и договоренности носят временный характер — и это норма реальной жизни, констатировал эксперт.
Поэтому в моменте "ренессанс" отношений РФ с Соединенными Штатами очень вероятен и полезен обеим странам, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.
О том, почему в сделке по природным ресурсам не упоминаются гарантии безопасности для Украины — в материале "Олег Иванов: Сделка Трампа является важной частью плана извлечения США прибыли из украинского кризиса" на сайте Украина.ру.
Тимофей Ермаков (СВО) - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
16:10
Военкор Тимофей Ермаков: После нового нападения ВСУ на Теткино России надо заняться Белопольем и ВорожбойЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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