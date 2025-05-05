Президент Словакии получился петицию о референдуме за отмену санкций против РФ - 05.05.2025 Украина.ру
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Президент Словакии получился петицию о референдуме за отмену санкций против РФ
Президент Словакии получился петицию о референдуме за отмену санкций против РФ - 05.05.2025 Украина.ру
Президент Словакии получился петицию о референдуме за отмену санкций против РФ
Активисты политической партии DOMOV передали в канцелярию президента Словакии Роберта Фицо петицию, в которой предлагается провести референдум об отмене антироссийских санкций. Об этом 5 мая написало агентство РИА Новости
2025-05-05T17:44
2025-05-05T17:44
новости
словакия
россия
москва
роберт фицо
санкции
антироссийские санкции
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По его данным, петиция собрала подписи почти 400 тысяч жителей страны. При этом для того, чтобы обращение могли рассмотреть, необходимо 350 тысяч подписей.Отмечается, что жителям Словакии предлагалось ответить на вопрос: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?". Всего бумажные листы с их ответами заняли 40 коробок.Стоит напомнить, что Фицо входит в число европейских лидеров, которые посетят Москву по случаю проведения парада в День Победы 9 мая. О тех, кто также будет присутствовать на мероприятии, и на какие провокации может решиться украинская сторона, — в материале "Украина не станет бить по параду в Москве": экс-командир "Айдара"* раскрыл, что остановит ВСУ.
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новости, словакия, россия, москва, роберт фицо, санкции, антироссийские санкции
Новости, Словакия, Россия, Москва, Роберт Фицо, санкции, антироссийские санкции

Президент Словакии получился петицию о референдуме за отмену санкций против РФ

17:44 05.05.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанк
© POOL
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Активисты политической партии DOMOV передали в канцелярию президента Словакии Роберта Фицо петицию, в которой предлагается провести референдум об отмене антироссийских санкций. Об этом 5 мая написало агентство РИА Новости
По его данным, петиция собрала подписи почти 400 тысяч жителей страны. При этом для того, чтобы обращение могли рассмотреть, необходимо 350 тысяч подписей.

"Мы передаем в канцелярию 395 401 подпись, это очень хорошее количество, мы устали, но мы счастливы", — цитирует издание слова руководителя Словацкого движения возрождения Роберта Швеца.

Отмечается, что жителям Словакии предлагалось ответить на вопрос: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?". Всего бумажные листы с их ответами заняли 40 коробок.
Стоит напомнить, что Фицо входит в число европейских лидеров, которые посетят Москву по случаю проведения парада в День Победы 9 мая. О тех, кто также будет присутствовать на мероприятии, и на какие провокации может решиться украинская сторона, — в материале "Украина не станет бить по параду в Москве": экс-командир "Айдара"* раскрыл, что остановит ВСУ.
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