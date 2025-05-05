https://ukraina.ru/20250505/azerbaydzhanskomu-deputatu-otkazali-vo-vezde-v-rossiyu-iz-za-rusofobii-1062950268.html

Азербайджанскому депутату отказали во въезде в Россию из-за русофобии

Азербайджанскому депутату отказали во въезде в Россию из-за русофобии - 05.05.2025 Украина.ру

Азербайджанскому депутату отказали во въезде в Россию из-за русофобии

Депутат парламента Азербайджана Азер Бадамов не был допущен на территорию России из-за своих русофобских заявлений. Об этом сообщает РИА Новости

2025-05-05T20:07

2025-05-05T20:07

2025-05-05T20:07

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"Четвертого мая депутата Милли меджлиса Азербайджана Азера Бадамова не допустили на территорию России", — сказал собеседник российского информагентства.Азербайджанскому депутату не разрешили въезд в Россию на основании статей 26 и 27 закона "О порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию"."Основанием стали неоднократно допущенные депутатом милли меджлиса высказывания антироссийской и русофобской направленности", — уточнил источник информагентства.При этом он напомнил, что ранее Азербайджан ввёл запрет на въезд для ряда российских законодателей. Среди подвергшихся такой санкции со стороны официального Баку значится российский парламентарий Николай Валуев.Ранее на эту тему: Эксперт назвал неожиданную страну, где живет больше всего русофобов

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азербайджан

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