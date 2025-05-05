https://ukraina.ru/20250505/elena-bobkova-kitaytsy-voyuya-na-zaporozhskom-fronte-khotyat-byt-na-storone-sveta-i-unichtozhat-ad-i-1062945156.html

Елена Бобкова: Китайцы, воюя на Запорожском фронте, хотят быть на стороне Света и уничтожать ад и чертей

Елена Бобкова: Китайцы, воюя на Запорожском фронте, хотят быть на стороне Света и уничтожать ад и чертей - 05.05.2025 Украина.ру

Елена Бобкова: Китайцы, воюя на Запорожском фронте, хотят быть на стороне Света и уничтожать ад и чертей

Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о том, какие у иностранцев, воюющих за Россию, были побудительные мотивы приехать в Новороссию

2025-05-05T18:38

2025-05-05T18:38

2025-05-05T18:38

интервью

александр чаленко

новороссия

россия

запад

украина.ру

вооруженные силы украины

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- Елена, прочитал твою статью в одном из московских изданий, где ты рассказала, что на запорожском направлении, куда ты выезжала лично, воюют не только европейцы, но и азиатские товарищи – китайцы и корейцы. Ты можешь рассказать, кто это такие, и какие у них были побудительные мотивы для того, чтобы приехать к нам?- Ездили мы на Запорожский фронт с волонтером и ополченцем первой волны Александром Матюшиным. Мы там, помимо всего прочего, снимали еще и видео о том, как живут наши бойцы. Это нас интересовало всегда. Мы всегда хотим всегда знать, как живут, и в чем нуждаются наши бойцы.На участке фронта, на котором мы побывали, нас поразило то, что там создан самый настоящий подземный город. Просто ты стоишь в степи – ничего нет. Потом вдруг в каком-то месте по команде от бойцов ты спускаешься вниз, а там есть и столовая, и баня, и туалеты, все везде зашито в специальные материалы, все красиво, все чисто. Бойцы поэтому уверенно себя чувствуют, они в хорошей форме.Там проходят и учебные занятия. Я зашла в учебную комнату и увидела там иностранцев. Первыми были китайцы - двое китайцев, которые пошли добровольцами воевать за Россию.- Они прибыли в 2022 году?- Не, они прибыли к нам сейчас. Я смотрю на них и думаю, как и что их побудило так поступить. Спросила их об этом. Знаешь, что они мне ответили? Они ответили: мы пришли сражаться за Добро и за Правду. Россия для них - это страна Добра и Правды.- Хорошо уже знают русский?- Нет, еще слабо. С ними говорила через переводчика. Вот что они хорошо уже усвоили в первую очередь, так это наш русский мат (смеется). Спрашиваю: у вас же была хорошая работа, хорошая оплата за нее. Один из них специалист по IT-технологиям. Почему приехали? Приехали, говорят, чтобы ваши бойцы поделились с нами опытом. Говорят: Россия – это олицетворение Добра, Совести, Чести и действительно Русской Большой Души. Поэтому мы пришли воевать за Добро, чтобы победить Зло. Это они повторяли постоянно.Там вообще интернациональный коллектив. Там были еще двое боливийцев, двое абхазов, двое чеченцев. Они очень хорошо взаимодействуют между собой.Наши ребята показывают им азы боя. Они делятся своим боевым опытом. Спрашиваю: а что вы хотите? Отвечают: мы хотим пойти в штурмовой отряд. Именно в штурмовой, понимаешь? Я: как, в штурмовики пойдете? Не боитесь? Они: нет, не боимся. Мы знаем, что мы воюем на стороне Добра, и нам надо максимально приблизить Победу. Мы хотим, чтобы вот это Зло, которое представляет Запад, Америка, было уничтожено. Мы хотим победить это Зло. А Украина – это только инструмент. Запад нашел инструмент против России, а теперь он осуществляет эти свои злые замыслы.Спрашиваю: ребят, а что будет, когда будет Победа? Они: наша главная задача, чтобы был мир. Мы хотим жить, мы хотим процветать, и чтобы ничего не угрожало никому.Китаец еще сказал так: если надо, наши парни, то есть китайцы, придут еще. Говорю им: ребята, я вам благодарна. Особенно меня, кстати, поразили именно китайцы. Они уже, скажем так, немолодого возраста, где-то 40 плюс. Понимаешь? Но они чувствуют себя все еще молодыми пацанами. Главное, по их словам, это сердце - оно хочет, чтобы был везде мир.- А что говорят другие иностранцы – корейцы и боливийцы о том, почему они здесь?- Я задавала этот вопрос и им. Они говорят, нужно помочь русским победить. Чтобы русские победили, им нужно помочь. Хотя один из них говорит, нас всегда вдохновляла сила Русского Духа. Русский воин — это Воин Света. Это святой. Говорят, Россия - это самая большая сила. Мы хотели научиться этому у русских, чтобы это передать своим, чтобы своим это показать. Потому что Россия сейчас самая главная и сильная страна в мире, которая борется со Злом. А мы хотим быть вместе с сильными. Наша задача — быть вместе с сильными и победить Зло.Все они хотят мира без нацизма. Как они сказали, плохо еще зная русский язык, нацизм – это ад и черти, поэтому нам нужно их уничтожить до конца, и пока мы не уничтожим до конца, мы не победим, и все это придет к нам. А я, говорит мой собеседник, не хочу быть старым человеком, когда это все придет к нам, не хочу, чтобы с этим злом воевали мои дети и внуки. Поэтому это зло надо победить здесь и сейчас.- Ты уже три года ездишь на Запорожский фронт. Помоги разобраться: говорят, что он сейчас пришел в оживление. Это верно или нет?- Война идет везде: и тут, и у нас, в ДНР. Спасибо и нашим ребятам, и нашим генералам. Я видела, как грамотно возводятся укрепления и проводятся коммуникации. Все делается незаметно, и постороннему человеку непонятно, где все.Вот мы привозим гуманитарку разведчикам, приезжаем в нужное время и в нужное место, оглядываемся вокруг - никого нет, а они из-под земли откуда-то появляются.Именно эти люди умело отразили контрнаступление ВСУ в 2023 году, они действительно мужественно сражались, они хохлов просто перемололи. И там выступили единым фронтом и москвичи, и чеченцы, и осетины. О них рано или поздно напишут книги.Там, в серой зоне, мы видели московских ребят, которые мужественно отражали украинские атаки в Работино и Копани. Это герои. Я их всех называла неземными. Все было тогда на пределе человеческих возможностей. Я спрашивала: откуда черпаете силы, когда их уже нет? Они: так мы же за Родину стоим.Мы очистим землю от этого зла. Как бы это пафосно не звучало, но это произносит каждый боец. И неважно, вот они стоят все вместе, разные шевроны у них. Стоят и говорят: мы Воины Света, боремся со Злом. Мы боремся против зла. Иначе оно захлестнет весь мир.Посмотрите, какие красавицы воюют операторами БПЛА на Херсонском фронте. Знакомьтесь, позывной "Малыха". Интервью берет Александр Чаленко Девушки, воюющие за Россию, умеют даже такое! Смотрите, чем нас удивила оператор БПЛА "Малыха"

https://ukraina.ru/20250504/devushki-voyuyuschie-za-rossiyu-umeyut-dazhe-takoe-smotrite-chem-nas-udivila-operator-bpla-malykha-1062915092.html

https://ukraina.ru/20250112/1060210205.html

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

интервью, александр чаленко, новороссия, россия, запад, украина.ру, вооруженные силы украины