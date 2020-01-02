О самых значительных событиях минувшего 2019 года и о том, с чем связывают свои надежды жители Днепра (бывшего Днепропетровска), в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор газеты «Горожанин» Виталий Теплов. Пикантность беседе придал тот факт, что журналист в свое время учился в одной школе с будущим олигархом Игорем Коломойским

- Виталий, 2019 год был для Украины во многом переломным, какие у вас воспоминания о нем? Что для простых украинцев, на ваш взгляд, было самым важным?

— Не буду оригинальным, если скажу, что для Украины в целом, да и для многих лично, главным в минувшем году были выборы и смена власти. Для страны это такая вершина, такой Монблан, что поставить что-либо рядом для сравнения сложно.

- Насколько это поменяло страну, ну или хотя бы восприятие ее в глазах украинцев, что поменялось в общественном самоощущении?

— Тут очень любопытно, если обращаться к общественным ощущениям, да и к моим личным тоже. Перед выборами и после них, было такое волнующее чувство ожидания, чего-то нового, свежего. Казалось, что сейчас страна рванет вперед, произойдут какие-то быстрые и кардинальные изменения. Погребинский: Когда мы студентами шли колядовать, в обычных домах нас обильно угощали, а знаменитые писатели оказались редкими жлобами © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Но по факт старт то состоялся, но чего-то очень медленного и не очень понятного по направлению. Сейчас уже понятно, что страна идет старым курсом (армия, мова, вiра) но более плавно, в щадящем режиме, а в некоторых моментах и с замедлением.

А вот что касается экономических реформ, то здесь наоборот с ускорением. Это объясняется тем, что сегодняшний высший менеджмент не так плотно связан с внутриукраинским бизнесом. Поэтому они хулиганят по лекалам Сороса или МВФ, у них нет личного интереса к этой стране. Их корни, то бишь счета, находятся в заграничных банках. Как говаривал классик, они «живут, под собой не чуя страны».

Поэтому экономическая ломка Украины невероятно ускорилась и имеет для страны крайне негативные последствия.

- В новый год Украина вошла с новыми политиками «зеленой» генерации, которые во время выборов, да и потом позиционировали себя как «новых людей», не связанных со старой политической элитой. Однако все чаще и контрастнее в их действиях и поступках проступают родовые черты как раз старых политиков. Согласны ли вы с таким наблюдением?

— Соглашусь с еще одним классиком, что нельзя жить в обществе и быть свободным от него. И кроме того, я бы не называл этих молодых людей политиками, они еще ими не являются. Это скорее пена на бурной политической волне. А новый политический пласт еще только формируется где-то в глубине.

Поэтому, наверное, у нас сейчас самое модное слово и выгодная должность — это советник. Человек с повышенным самомнением и запросами, но не отвечающий конкретно ни за что. Сергей Сивохо: проданный смех © Руслан Мармазов

Такие советники, которые работали на вторых-третьих ролях при Порошенко, они сейчас вдруг стали не политиками, а политическими менеджерами. Понятно, что это никакое не обновление, это фикция, отсутствие единства формы и содержания. Дай бог, чтобы из этой когорты хоть кто-то со временем стал настоящим политиком, которому не безразлична страна.

- Перейдем теперь на региональный уровень. Какие ожидания были у Днепропетровска в ушедшем году и оправдались ли они?

— Ожидание от этих молодых людей команды Зеленского были очень большими и надо сказать до сих пор рейтинг поддержки «Слуги народа» у нас за 50%.

Но горожанам все же ближе дела местные, поэтому существенные изменения произошли в плане доверия к нашему мэру Борису Филатову. Сейчас в этом вопросе наблюдается некое равновесие, по опросам по 43% доверяют городскому и столько же не доверяют.

При этом только 17% считают, что Филатову стоило бы переизбрать на второй строк. Мне кажется, что можно уже говорить об элементах электорального протрезвления. А вот 73% (магическая в этом году цифра) полагают, что нынешнему градоначальнику нужно дать доработать, и не избирать на второй строк. Это показательный перелом настроений, который произошел именно в 2019 году.

- А для вас лично, как для опытного журналиста, редактора ведущей городской газеты, чем прошедший год можно охарактеризовать?

— Вы знаете, я редактор печатной газеты, поэтому по вполне объективным причинам для меня уходящий год был весьма грустным. Экономика газет «стремительным домкратом» падает вниз, потому что растут в цене и типографские услуги, и цена на бумагу, которая как ни парадоксально имеет российское происхождение.

Астролог Мурзина: Зеленский может оказаться в местах лишения свободы или будет вынужден покинуть страну © из личного архива Елены Мурзиной

Небольшую радость правда принесло решение Венецианской комиссии по языковому законодательству, где в том числе упоминается о том, что никакая газета не выдержит двуязычных тиражей.

Ну а личном восприятии, можно определить прошедший 2019 год как очень сумбурный. Выборы внесли большую сумятицу в жизнь каждого украинца.

- А были ли в 2019 году традиционные ритуалы, ну там, в баню 31 декабря или что-то иное?

— Нет, привычки, как Женя Лукашин, ходить перед Новым годом в баню у нас нет. Зато у нас с друзьями другая традиция — каждый год летом на авто с палатками объезжать Украину, открывать заново ее неизвестные уголки. Раньше, конечно, путешествия были по всему Союзу, а сейчас маршруты сузились. В прошлом августе мы также проехались по Украине и, честно скажу, просто порадовались.

Сколько бы мы ни ездили, но каждый год находим такие тихие и красивые места, что душа поет. У нас действительно очень красивая страна, с замечательными, добрыми и отзывчивыми людьми. Самые обычные жители сел и городков, которые весьма далеки от той картины, которую порой представляет телевидение.

Феномен украинско-российских новогодних мюзиклов © imdb.com

- Виталий, если говорить о каких-то характерных днепропетровских традициях встречи Нового года, можно ваш город выделить чем-то особенным?

— Вы знаете, сложно выделить что-то особенное, что отличало бы Днепр от других городов Украины в плане празднования. В этом плане у нас всё весьма традиционно и предсказуемо. Но в последние годы Новый год из чисто семейного, застольного праздника стал все больше превращаться в такой любопытный микс, семейно-общественное явление.

Несколько лет назад даже наблюдался, как я это определяю, новогодний фейерверк-кошмар, когда салюты громыхали без умолку. Правда, уже после 2014 года появилось внутреннее распоряжение местных властей в связи с войной запретить использование пиротехники, и это поветрие несколько ослабло, хотя и сейчас ночное небо интенсивно окрашивается самыми разнообразными фейерверками.

- На вашей странице в Facebook я прочитал, что вы чуть ли не одноклассник Игоря Коломойского, это действительно так? Можете в связи с этим вспомнить что-то любопытное о самом известном олигархе Украины?

Очередные шокирующие откровения. О чем Коломойский рассказал журналистам © скриншот с видео "Радіо Свобода" | скриншот с видео "Радіо Свобода" | Перейти в фотобанк Коломойским в одной школе, с разницей в три класса. Но мы с ним в те времена не сталкивались. Даже сейчас, когда мы встречаемся с однокашниками или друзьями, периодически эта тема возникает в разговорах. Но мне сложно вспомнить что-то особенное из школьных лет будущего олигарха. Игорь Валерьевич в то время был самым обычным спокойным еврейским мальчиком, увлекавшимся шахматами. На переменах в школе он не мелькал и в чем-то из ряда вон выходящем замечен не был.

А вот в соседней с нашей 128-й школой с моей сестрой училась Юлия Владимировна Тимошенко. Надо сказать, что этот район был, как тогда говорили, «Южмашевский» и все школы, дома были построены заводом. Поэтому неудивительно, что из тех мест вышло немало выдающихся людей. Среда, понимаете ли, была очень творческая и благоприятная.

По большому счету вся научная, культурная и, как выяснилось позже, политическая элита ковалась в этом районе Днепропетровска. Правда, сейчас от былого величия ничего не осталось. Вон в декабре вышли рабочие "Южмаша" бастовать, требуя вернуть зарплату за 7 месяцев, разве можно было такое представить в те годы. А сейчас даже СМИ особого внимания на это не обратили. Обычное дело, увы!

- Виталий, чего бы вы хотели пожелать в наступившем 2020 году вашим землякам, всем жителям Украины и России?

— Очень бы хотелось пожелать всем людям, кроме традиционного набора — здоровья, счастья, и семейного благополучия — того, что в наше время очень нужно — здравомыслия и умения мыслить самостоятельно!