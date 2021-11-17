В этот день 100 лет назад, 17 ноября 1921 года, покончил с собой Михаил Белинский - морской министр Петлюры, украинизатор Балтийского флота и по совместительству бывший мичман императорского флота.

Родился Белинский в 1883 году в селе Драбово-Барятинское Полтавской губернии (ныне находится в составе Черкасской области). Согласно наиболее распространенной версии, его отец был местным священником. По другой, менее вероятной — зажиточным крестьянином. День в истории. 15 октября: в Житомире родился командующий Балтфлотом, ставший жертвой паранойи Троцкого © Public domain

Биография самого Белинского изобилует внезапными зигзагами.

В детстве он уезжает в Киев, где оканчивает гимназию. Но после нее едет не в какой-то из университетов, а в Лазаревский институт восточных языков. Учились там преимущественно армяне, поскольку изначально он возник как армянское училище и долго существовал в качестве частного учебного заведения. В общем, выбор для выпускника киевской гимназии был совсем не очевидным.

После учебы Белинский в очередной раз резко меняет свою жизнь и совсем уж неожиданно отправляется на флот. Офицеров для морского флота готовил элитарный Морской кадетский корпус. Всем остальным, даже имевшим высшее образование, светило только звание юнкера.

Корабельные юнкера, несмотря на образование, причислялись только лишь к унтер-офицерам. Однако они имели право по истечении определенного времени сдать экзамен и в случае успеха производились в мичманы или подпоручики по Адмиралтейству, в зависимости от должности.

Белинский начал службу на учебном судне и сразу же угодил в самую гущу событий. Часть команды взбунтовалась (это было время революции 1905-1906 годов), но Белинский к ним не примкнул и наоборот помогал вернуть порядок, за что был награжден.

Сдав экзамены и несколько лет прослужив в Балтийском флотском экипаже, он снова совершил резкий маневр, кардинально изменив направление своей карьеры. Он подал в отставку и перешел на работу в Министерство финансов, где и проработал до самого начала Первой мировой. День в истории. 28 февраля: под Черниговом родился главный матрос революции © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

После объявления мобилизации Белинский вернулся в ВМФ и был снова назначен в Балтийский флотский экипаж. В 1916 году его перевели с берега и назначили вахтовым начальником на яхту «Стрела». В связи с этим из поручиков по Адмиралтейству он стал мичманом.

Белинский активно поддержал Февральскую революцию, которая принесла ему первый карьерный рост. За революционное рвение он был произведен в лейтенанты и назначен помощником командира 2-го Балтийского флотского экипажа — впоследствии одной из главных ударных сил большевиков в период октябрьского переворота.

Позднее Белинский проявил себя одним из самых активных украинизаторов Балтийского флота.

Вместе с таким же вчерашним мичманом Святославом Шрамченко, Белинский организовал «Украинский военно-морской революционный штаб», который развернул на Балтфлоте активную агитацию. В конце концов за несколько месяцев, путем уговоров, обменов личным составом, а то и подтасовок, удалось «украинизировать» три корабля: крейсер и два эскадренных миноносца. Их Белинский и Шрамченко планировали увести, как только Украина объявит о своей независимости. На несколько дней корабли даже подняли желто-голубые флаги.

Однако на Балтфлоте у них были слишком сильные конкуренты слева, а увезти корабли на Черное море в одиночку было несколько проблематично. В итоге оба украинизатора в октябре 1917 года уехали в Киев. Там Белинский быстро втерся в доверие к ничего не смыслившим в морском деле политикам и вскоре стал важной частью Секретариата морских дел.

После прихода гетмана Белинский остался на плаву и возглавлял один из отделов/управлений в Морском министерстве. Гетмана он, однако, категорически не поддерживал, тайно состоял в УПСС (украинской партии социалистов-самостийников). День в истории. 13 ноября: началось украинское восстание против Украинской державы © Public domain

Свержение гетмана стало его звездным часом. Петлюра назначил революционного лейтенанта сразу морским министром. На этом посту он тут же развернул бурную деятельность. В частности, своим указом переименовал все строившиеся на Николаевской верфи корабли, дав им украинские названия. Корабли об этом, впрочем, так и не узнали, поскольку очень скоро даже номинальный контроль над верфями и Николаевом в целом был украинцами потерян, а большевики потом переименовали их по-своему.

Единственной реально осуществленной Белинским задумкой стало создание морской пехоты. Но и она получилась не в том виде, в каком задумывалась. Её планировалось набрать из людей, имевших опыт службы во флоте Австро-Венгрии (по аналогии с Сичевыми стрельцами), но таких оказалось слишком мало. В итоге отбирали в морпехи в основном тех, кто имел опыт сплава леса по рекам.

Министром Белинский успел пробыть всего четыре месяца. Из-за постоянных конфликтов с правительством он в конце концов подал в отставку и ушел в полевое командование — руководить своим детищем — морской пехотой.

Летом 1919 года Белинский на некоторое время даже угодил под арест, его заподозрили в симпатиях к Болбочану, который будто бы собирался свергнуть Петлюру. Белинского в конце концов отпустили и в дальнейшем он занимался только морской пехотой.

К слову, пару лет назад президент Зеленский в память об этом даже присвоил имя Белинского одному из украинских подразделений морской пехоты.

На последнем этапе существования УНР Белинскому удалось временно возвыситься. День в истории. 4 ноября: началась последняя военная операция петлюровцев © mikhael-mark.livejournal.com / mikhael-mark.livejournal.com / Перейти в фотобанк

Он стал министром внутренних дел. Однако без поддержки поляков армия УНР была на в состоянии воевать с РККА. Как только поляки заключили договор с РСФСР и ушли, петлюровцам пришлось последовать за ними. Белинский вместе со своими морпехами был интернирован в Польше.

Эмигрантская жизнь его не вдохновила, так что он с частью морпехов-добровольцев примкнул к Тютюннику, который задумал отчаянный и самоубийственный Второй Зимний поход.

Мероприятие ожидаемо закончилось тотальным разгромом. Незначительные и скверно вооруженные силы УНР почти сразу были разбиты РККА и вынуждены спасаться бегством. Тютюннику повезло уйти за кордон. А вот Белинский угодил в безнадежный бой и не желая сдаваться в плен покончил с собой.

В «Воспоминаниях о Втором Зимнем походе» сотник армии УНР артиллерист Грыць Рогозный так описал последний бой создателя украинской морской пехоты: «Раненый лейтенант Билинский, бывший министр морских дел Украины, с воза расстреляв из браунинга нескольких красноармейцев, последнюю пулю пускает себе».