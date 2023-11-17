Михаил Белинский: 140 лет создателю украинской морской пехоты - 17.11.2023 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20231117/1032670743.html
Михаил Белинский: 140 лет создателю украинской морской пехоты
Михаил Белинский: 140 лет создателю украинской морской пехоты - 17.11.2023 Украина.ру
Михаил Белинский: 140 лет создателю украинской морской пехоты
Исполнилось 140 лет морскому министр Петлюры Михаилу Белинскому. Несмотря на то, что Украина – морская держава, никого старше по званию чем царского мичмана для этой должности не нашлось (в армии командовали всё же полковники). Родился он 4 ноября 1883 года, а покончил с собой – 17 ноября 1921-го
2023-11-17T09:00
2023-11-17T09:00
история
флот
гражданская война
унр
морская пехота
1921 г
история
история украины
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Происходил Белинский из села Драбово-Барятинское Полтавской губернии (ныне находится в составе Черкасской области). Согласно наиболее распространенной версии, его отец был местным священником. По другой, менее вероятной — зажиточным крестьянином.Биография самого Белинского изобилует внезапными зигзагами.В детстве он уезжает в Киев, где оканчивает гимназию. Но после неё едет не в какой-то из университетов, а в Лазаревский институт восточных языков. Учились там преимущественно армяне, поскольку изначально он возник как армянское училище и долго существовал в качестве частного учебного заведения. В общем, выбор для выпускника киевской гимназии был совсем не очевидным.После учебы Белинский в очередной раз резко меняет свою жизнь и совсем уж неожиданно отправляется на флот. Офицеров для морского флота готовил элитарный Морской кадетский корпус. Всем остальным, даже имевшим высшее образование, светило только звание юнкера.Корабельные юнкера, несмотря на образование, причислялись только лишь к унтер-офицерам. Однако они имели право по истечении определённого времени (оно было разным в зависимости от условий службы) сдать экзамен и в случае успеха производились в мичманы или подпоручики по Адмиралтейству, в зависимости от должности.Белинский начал службу на учебном судне и сразу же угодил в самую гущу событий. Часть команды взбунтовалась (это было время революции 1905-07 годов), но Белинский к ним не примкнул и наоборот помогал вернуть порядок, за что был награждён.Сдав экзамены и несколько лет прослужив в Балтийском флотском экипаже, он снова совершил резкий маневр, кардинально изменив направление своей карьеры. Он подал в отставку и перешел на работу в Министерство финансов, где и проработал до самого начала Первой мировой.После объявления мобилизации Белинский вернулся в ВМФ и был снова назначен в Балтийский флотский экипаж. В 1916 году его перевели с берега и назначили вахтовым начальником на яхту "Стрела". В связи с этим из поручиков по Адмиралтейству он стал мичманом.Белинский активно поддержал Февральскую революцию, которая принесла ему первый карьерный рост. За революционное рвение он был произведён в лейтенанты и назначен помощником командира 2-го Балтийского флотского экипажа — впоследствии одной из главных ударных сил большевиков в период октябрьского переворота.Позднее Белинский проявил себя одним из самых активных украинизаторов Балтийского флота.Вместе с таким же вчерашним мичманом Святославом Шрамченко, Белинский организовал "Украинский военно-морской революционный штаб", который развернул на Балтфлоте активную агитацию. В конце концов за несколько месяцев, путём уговоров, обменов личным составом, а то и подтасовок, удалось "украинизировать" три корабля: крейсер и два эскадренных миноносца. Их Белинский и Шрамченко планировали увести, как только Украина объявит о своей независимости. На несколько дней корабли даже подняли жёлто-голубые флаги.Однако на Балтфлоте у них были слишком сильные конкуренты слева, а увести корабли на Чёрное море в одиночку было несколько проблематично. В итоге оба украинизатора в октябре 1917 года уехали в Киев. Там Белинский быстро втёрся в доверие к ничего не смыслившим в морском деле политикам и вскоре стал важной частью Секретариата морских дел.После прихода гетмана Белинский остался на плаву и возглавлял один из отделов/управлений в Морском министерстве. Гетмана он, однако, категорически не поддерживал, тайно состоял в УПСС (украинской партии социалистов-самостийников).Свержение гетмана стало его звёздным часом. Петлюра назначил революционного лейтенанта сразу морским министром. На этом посту он тут же развернул бурную деятельность. В частности, своим указом переименовал все строившиеся на Николаевской верфи корабли, дав им украинские названия. Корабли об этом, впрочем, так и не узнали, поскольку очень скоро даже номинальный контроль над верфями и Николаевом в целом был украинцами потерян, а большевики потом переименовали их по-своему.Единственной реально осуществленной Белинским задумкой стало создание морской пехоты. Но и она получилась не в том виде, в каком задумывалась. Её планировалось набрать из людей, имевших опыт службы во флоте Австро-Венгрии (по аналогии с Сичевыми стрельцами), но таких оказалось слишком мало. В итоге отбирали в морпехи в основном тех, кто имел опыт сплава леса по рекам.Министром Белинский успел пробыть всего четыре месяца. Из-за постоянных конфликтов с правительством он в конце концов подал в отставку и ушёл в полевое командование — руководить своим детищем — морской пехотой.Летом 1919 года Белинский на некоторое время даже угодил под арест, его заподозрили в симпатиях к Болбочану, который будто бы собирался свергнуть Петлюру. Белинского в конце концов отпустили и в дальнейшем он занимался только морской пехотой.На последнем этапе существования УНР Белинскому удалось временно возвыситься.Он стал министром внутренних дел. Однако без поддержки поляков армия УНР была на в состоянии воевать с РККА. Как только поляки заключили договор с РСФСР и ушли, петлюровцам пришлось последовать за ними. Белинский вместе со своими морпехами был интернирован в Польше.Эмигрантская жизнь его не вдохновила, так что он с частью морпехов-добровольцев примкнул к Тютюннику, который задумал отчаянный и самоубийственный Второй Зимний поход.Мероприятие ожидаемо закончилось тотальным разгромом. Незначительные и скверно вооруженные силы УНР почти сразу были разбиты РККА и вынуждены спасаться бегством. Тютюннику повезло уйти за кордон. А вот Белинский угодил в безнадёжный бой и не желая сдаваться в плен покончил с собой.В "Воспоминаниях о Втором Зимнем походе" сотник армии УНР артиллерист Грыць Рогозный так описал последний бой создателя украинской морской пехоты: "Раненый лейтенант Билинский, бывший министр морских дел Украины, с воза расстреляв из браунинга нескольких красноармейцев, последнюю пулю пускает себе".В 2019 президент Зеленский присвоил имя Белинского 36-й бригаде морской пехоты. Удивительно, но исход боёв за Мариуполь, в которых отличилась эта бригада, поразительно напоминает судьбу самого Белинского…
https://ukraina.ru/20211015/1032470746.html
https://ukraina.ru/20230522/1046400233.html
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Евгений Антонюк
Евгений Антонюк
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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история, флот, гражданская война, унр, морская пехота, 1921 г, история украины
История, флот, гражданская война, УНР, морская пехота, 1921 г, История, история Украины

Михаил Белинский: 140 лет создателю украинской морской пехоты

09:00 17.11.2023
 
© Михайло ДяченкоМихаил Белинский
Михаил Белинский
© Михайло Дяченко
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Евгений Антонюк
публицист
Все материалы
Исполнилось 140 лет морскому министр Петлюры Михаилу Белинскому. Несмотря на то, что Украина – морская держава, никого старше по званию чем царского мичмана для этой должности не нашлось (в армии командовали всё же полковники). Родился он 4 ноября 1883 года, а покончил с собой – 17 ноября 1921-го
Происходил Белинский из села Драбово-Барятинское Полтавской губернии (ныне находится в составе Черкасской области). Согласно наиболее распространенной версии, его отец был местным священником. По другой, менее вероятной — зажиточным крестьянином.
Биография самого Белинского изобилует внезапными зигзагами.
В детстве он уезжает в Киев, где оканчивает гимназию. Но после неё едет не в какой-то из университетов, а в Лазаревский институт восточных языков. Учились там преимущественно армяне, поскольку изначально он возник как армянское училище и долго существовал в качестве частного учебного заведения. В общем, выбор для выпускника киевской гимназии был совсем не очевидным.
После учебы Белинский в очередной раз резко меняет свою жизнь и совсем уж неожиданно отправляется на флот. Офицеров для морского флота готовил элитарный Морской кадетский корпус. Всем остальным, даже имевшим высшее образование, светило только звание юнкера.
Корабельные юнкера, несмотря на образование, причислялись только лишь к унтер-офицерам. Однако они имели право по истечении определённого времени (оно было разным в зависимости от условий службы) сдать экзамен и в случае успеха производились в мичманы или подпоручики по Адмиралтейству, в зависимости от должности.
15 октября 2021, 01:00
День в истории. 15 октября: в Житомире родился командующий Балтфлотом, ставший жертвой паранойи ТроцкогоВ этот день 140 лет назад, 15 октября 1881 года, родился Алексей Щастный - одна из самых трагических фигур революционного периода, фактически ставший первой политической жертвой большевиков.
Белинский начал службу на учебном судне и сразу же угодил в самую гущу событий. Часть команды взбунтовалась (это было время революции 1905-07 годов), но Белинский к ним не примкнул и наоборот помогал вернуть порядок, за что был награждён.
Сдав экзамены и несколько лет прослужив в Балтийском флотском экипаже, он снова совершил резкий маневр, кардинально изменив направление своей карьеры. Он подал в отставку и перешел на работу в Министерство финансов, где и проработал до самого начала Первой мировой.
После объявления мобилизации Белинский вернулся в ВМФ и был снова назначен в Балтийский флотский экипаж. В 1916 году его перевели с берега и назначили вахтовым начальником на яхту "Стрела". В связи с этим из поручиков по Адмиралтейству он стал мичманом.
Белинский активно поддержал Февральскую революцию, которая принесла ему первый карьерный рост. За революционное рвение он был произведён в лейтенанты и назначен помощником командира 2-го Балтийского флотского экипажа — впоследствии одной из главных ударных сил большевиков в период октябрьского переворота.
Позднее Белинский проявил себя одним из самых активных украинизаторов Балтийского флота.
Петлюра коллаж - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
22 мая, 08:00История
Петлюра и революция
Вместе с таким же вчерашним мичманом Святославом Шрамченко, Белинский организовал "Украинский военно-морской революционный штаб", который развернул на Балтфлоте активную агитацию. В конце концов за несколько месяцев, путём уговоров, обменов личным составом, а то и подтасовок, удалось "украинизировать" три корабля: крейсер и два эскадренных миноносца. Их Белинский и Шрамченко планировали увести, как только Украина объявит о своей независимости. На несколько дней корабли даже подняли жёлто-голубые флаги.
Однако на Балтфлоте у них были слишком сильные конкуренты слева, а увести корабли на Чёрное море в одиночку было несколько проблематично. В итоге оба украинизатора в октябре 1917 года уехали в Киев. Там Белинский быстро втёрся в доверие к ничего не смыслившим в морском деле политикам и вскоре стал важной частью Секретариата морских дел.
После прихода гетмана Белинский остался на плаву и возглавлял один из отделов/управлений в Морском министерстве. Гетмана он, однако, категорически не поддерживал, тайно состоял в УПСС (украинской партии социалистов-самостийников).
Свержение гетмана стало его звёздным часом. Петлюра назначил революционного лейтенанта сразу морским министром. На этом посту он тут же развернул бурную деятельность. В частности, своим указом переименовал все строившиеся на Николаевской верфи корабли, дав им украинские названия. Корабли об этом, впрочем, так и не узнали, поскольку очень скоро даже номинальный контроль над верфями и Николаевом в целом был украинцами потерян, а большевики потом переименовали их по-своему.
Единственной реально осуществленной Белинским задумкой стало создание морской пехоты. Но и она получилась не в том виде, в каком задумывалась. Её планировалось набрать из людей, имевших опыт службы во флоте Австро-Венгрии (по аналогии с Сичевыми стрельцами), но таких оказалось слишком мало. В итоге отбирали в морпехи в основном тех, кто имел опыт сплава леса по рекам.
Воля уходит в Севастополь. На переднем плане - эсминец Керчь
18 июня, 15:30История
Черноморский флот – 1918: "Сейчас вы сами видите, куда вас завели красные лозунги"Один из трагических эпизодов Гражданской войны, нашедший своё освещение в советском искусстве (пьеса Александра Корнейчука и фильм Александра Довженко "Гибель эскадры") – самозатопление Новороссийской эскадры Черноморского флота 18 июня 1918 года.
Министром Белинский успел пробыть всего четыре месяца. Из-за постоянных конфликтов с правительством он в конце концов подал в отставку и ушёл в полевое командование — руководить своим детищем — морской пехотой.
Летом 1919 года Белинский на некоторое время даже угодил под арест, его заподозрили в симпатиях к Болбочану, который будто бы собирался свергнуть Петлюру. Белинского в конце концов отпустили и в дальнейшем он занимался только морской пехотой.
На последнем этапе существования УНР Белинскому удалось временно возвыситься.
Он стал министром внутренних дел. Однако без поддержки поляков армия УНР была на в состоянии воевать с РККА. Как только поляки заключили договор с РСФСР и ушли, петлюровцам пришлось последовать за ними. Белинский вместе со своими морпехами был интернирован в Польше.
Эмигрантская жизнь его не вдохновила, так что он с частью морпехов-добровольцев примкнул к Тютюннику, который задумал отчаянный и самоубийственный Второй Зимний поход.
Юрий Тютюнник - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
20 октября, 18:00История
Юрий Тютюнник: петлюровский генерал, ставший советским сценаристомВ конце 1980-х, когда началось "национальное возрождение", среди первых книг, переизданных на Украине, стали мемуары Юрия Тютюнника "С поляками – против Украины". Потом книгу с провокационным названием постарались забыть, но тогда она сравнительно легко прошла партийную цензуру – ведь Тютюнник был одной из ярких фигур УНР, перешедших к большевикам
Мероприятие ожидаемо закончилось тотальным разгромом. Незначительные и скверно вооруженные силы УНР почти сразу были разбиты РККА и вынуждены спасаться бегством. Тютюннику повезло уйти за кордон. А вот Белинский угодил в безнадёжный бой и не желая сдаваться в плен покончил с собой.
В "Воспоминаниях о Втором Зимнем походе" сотник армии УНР артиллерист Грыць Рогозный так описал последний бой создателя украинской морской пехоты: "Раненый лейтенант Билинский, бывший министр морских дел Украины, с воза расстреляв из браунинга нескольких красноармейцев, последнюю пулю пускает себе".
В 2019 президент Зеленский присвоил имя Белинского 36-й бригаде морской пехоты. Удивительно, но исход боёв за Мариуполь, в которых отличилась эта бригада, поразительно напоминает судьбу самого Белинского…
 
ИсторияИсторияфлотгражданская войнаУНРморская пехота1921 гистория Украины
 
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