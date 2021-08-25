25 августа 1936 года в Москве умер Сергей Каменев - один из немногих офицеров императорской армии, сумевших сделать карьеру в РККА. В годы гражданской войны бывший занимал пост главкома. Что было весьма необычно, учитывая недоверие к царским офицерам. Вероятно, что ключевую роль в его возвышении сыграло тайное родство с одним влиятельным человеком.

25 августа 1936 года в Москве умер Сергей Каменев — один из немногих офицеров императорской армии, сумевших сделать карьеру в РККА. В годы гражданской войны бывший занимал пост главкома. Что было весьма необычно, учитывая недоверие к царским офицерам. Вероятно, что ключевую роль в его возвышении сыграло тайное родство с одним влиятельным человеком. День в истории. 29 июня: в Одессе чекисты пустили в расход военного министра Украины © Public domain

Сергей Каменев родился в апреле 1881 года в Киеве в дворянской семье. Его отец — тоже Сергей, работал главным механиком на знаменитом заводе «Арсенал». Мать Каменева рано умерла, так что воспитанием преимущественно занимался отец — военный инженер, дослужившийся до звания полковника.

Сам Каменев поначалу мечтал о карьере врача, но в итоге пошел по стопам отца и поступил во Владимирский кадетский корпус в Киеве. После его окончания учился в Александровском военном училище в Москве.

Но завершив учебу, Каменев вернулся на родину, не желая оставлять хворавшего отца. В итоге он был зачислен в 165-й Луцкий пехотный полк, дислоцировавшийся в Киеве. Через несколько лет он поступил в Николаевскую военную академию генштаба, где сдружился с Петром Махровым — будущим начальником штаба деникинских ВСЮР.

После окончания учебы Каменев вернулся в Киев, где несколько лет командовал ротой Луцкого полка и преподавал в местном военном училище. С конца нулевых служил в Сувалках и Вильно. Наконец, с началом Первой мировой Каменев оказался адъютантом в штабе 1-й армии.

Интересно, что вплоть до февральской революции полковник Каменев не командовал строевыми частями, если не считать непродолжительный период командования ротой в Киеве. Зато в марте 1917 он возглавил 30-й пехотный Полтавский полк.

А вот после октябрьской революции начался небывалый рост для кадрового офицера царской армии: начальник штаба корпуса, начштаба армии, командир дивизии, командующий войсками Восточного фронта и наконец главнокомандующий войсками республики. День в истории. 18 июня: родился генерал трех армий, похороненный в русском мундире © ria1914.info

Объяснить этот резкий карьерный рост трудно сразу по нескольким причинам.

Не совсем понятно, как Каменев вообще попался на глаза руководству. Особыми талантами он не блистал, славы полководца не имел. Все сослуживцы характеризовали его как усердного и старательного, но отнюдь не блестящего военачальника. Скорее, это был неприметный штабной офицер, не хватавший звезд с неба. Каким образом большевики смогли его разглядеть в общей массе?

В конце концов одних только генералов царской армии в РККА перешло больше сотни, а тут малоизвестный даже в военных кругах полковник. Недостатка в военспецах у большевиков не было, так почему в критический момент 1918 года в разгар наступления Колчака командовать Восточным фронтом назначили неприметного офицера?

Да, предшественником Каменева на посту главкома был Вацетис, тоже полковник царской армии. Но он хотя бы был латышом, командиром большевистских преторианцев, которым они безоглядно доверяли.

Такое возвышение могло бы быть связано с политическими симпатиями Каменева. Однако ни малейшего отношения к большевикам и вообще к политике он не имел. Хотя, благодаря тому, что не вызывал у солдат особого раздражения, после февральской революции ему удалось заручиться симпатиями солдатских комитетов. День в истории. 13 мая: умер «скандальный альфонс» партии большевиков © Public domain

Возвышение неприметного офицера в различных источниках объясняют покровительством разных высокопоставленных лиц. По одной версии ему оказывал протекцию сам Троцкий, по другой — Смилга, по третьей — Гусев.

Однако, по всей видимости, разгадка кроется в происхождении Каменева.

Дело в том, что он был двоюродным братом Лидии Фотиевой — личной и особо доверенной секретарши Ленина. В вышедшей в 1987 году «Энциклопедии Гражданской войны и военной интервенции в СССР», сообщается, что в гости к Каменеву-старшему в Киев часто приезжала его племянница — активная деятельница революционного движения Лидия Фотиева. Таким образом Каменеву-младшему она приходилась двоюродной сестрой.

Биография самой Фотиевой полна белых пятен, если не сказать засекречена. В ней не упоминается о подобном родстве (впрочем, что говорить о кузене, если невозможно найти никакой информации даже о дореволюционном супруге Фотиевой — Василии Котлове).

Однако, косвенные зацепки есть. Мать Фотиевой звали Лидия Ивановна. А Каменева-старшего — Сергей Иванович.

В этом случае понятно, каким образом безвестный прежде Каменев смог обратить на себя внимание Ленина. Примерно по той же схеме взлетел и Бонч-Бруевич, брат которого был близок к Ленину. День в истории. 9 августа: умер самый доверенный украинец Сталина © rgaspi.kaisa.ru

В любом случае, Каменев возможностью воспользовался. В июле 1919 года он был назначен главнокомандующим войсками республики и оставался на этой должности 5 лет, пока в 1924 года она не была упразднена после смены армейского руководства.

Интересно, что в советских источниках непременно указывалось, что Ленин очень ценил Каменева, а вот Троцкий его гнобил. Однако сам Троцкий в мемуарах Каменева хвалил (хотя и отмечал его недостатки), зато упоминал, что Ленин в нем быстро разочаровался и вообще был не очень высокого мнения.

Забавно, что будучи главкомом Каменев даже не предпринимал попыток вступить в партию. Тем не менее, его достаточно долго держали на высоких постах. Он был одним из немногих видных царских офицеров, не угодивших под репрессии по делу «Весна».

С 1924 года он был сначала начальником Главного управления РККА, а затем заместителем наркома по военным и морским делам Ворошилова. Только в 1930 году Каменев наконец был принят в партию, потому как находиться на высоких постах беспартийным было уже нельзя. Тем не менее, к середине 30-х Каменев оказался не то, чтобы в опале. Скорее, выпал из обоймы.

В 1934 его понизили до начальника Управления ПВО. А при возвращении воинских званий его аттестовали не маршалом, а только командармом 1-го ранга.

25 августа 1936 года Каменев умер в Москве от сердечного приступа в возрасте 55 лет. «Сочинял слова и музыку украинских песен». За что был расстрелян чекист Запорожец © Public domain

Умер он очень «удачно». Ему организовали похороны государственного масштаба, похоронили в кремлевской стене и переименовали в его честь улицу в Киеве.

А уже через несколько месяцев после его смерти в РККА начались чистки, и Каменев посмертно оказался в списках «подлых заговорщиков». Улицу, названную в его честь, переименовали, его фамилию убрали из всех энциклопедий, все его книги и статьи изъяли.

В 1960-е Каменева негласно реабилитировали, снова начали упоминать в прессе, печатать о нем статьи, издавать книги и опять назвали в его честь улицу в Киеве (в настоящее время она опять переименована).