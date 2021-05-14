День в истории. 14 мая: родился глава советского правительства из брежневского «днепропетровского клана»

В этот день в 1905 году в Харькове появился на свет самый незаметный советский глава правительства, также вошедший в историю как самый старый российский или советский премьер-министр в ХХ веке

Николай Тихонов оказался одним из немногих советских политических деятелей послевоенной эпохи, который был выходцем не из крестьян или рабочих. Отец его был инженером, а в дореволюционное время инженеры сильно отличались от позднесоветских обитателей многочисленных НИИ. Как положением в обществе, так и доходами.

Николай пошел по стопам отца, хотя и не сразу. Некоторое время он проработал помощником машиниста паровоза, а в конце 20-х поступил в Днепропетровский металлургический институт. После его окончания стал работать инженером на Днепропетровском металлургическом заводе. «В Москву перебралось множество днепропетровцев». Как к власти в СССР пришёл клан Брежнева © РИА Новости, Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Перед войной он был уже главным инженером завода. Разумеется, тогда же он познакомился и с Брежневым, который уже работал в обкоме, так что Тихонов тоже был частью знаменитого днепропетровского клана.

Однако стоит заметить, что к политике он был равнодушен. Например, в партию он вступил только в 35 лет, будучи уже главным инженером. И то под явным давлением, потому как в те времена на таких постах полагалось состоять в партии.

На период войны Тихонов был эвакуирован на Урал. А после ее окончания он стал директором Никопольского южнотрубного завода.

Впервые возвысился Тихонов еще при Сталине, по производственной линии. В 1950 году с поста директора завода он ушел на повышение, возглавив Главтрубосталь — комитет при Министерстве тяжелой промышленности, координировавший деятельность всех трубных заводов.

Хрущев считал Тихонова выдающимся профессионалом в своей сфере и начал его возвышение. При нем он был сначала заместителем министра черной металлургии, а затем стал кандидатом в ЦК и заместителем председателя Госплана.

Но на пик влияния Тихонов вышел уже при Брежневе. Тот, разумеется, сразу же возвысил старого знакомого, сделав его замом предсовмина Косыгина. По нынешним меркам — вице-премьером.

Косыгин сделал карьеру еще в сталинские времена, от Брежнева не зависел и ничем не был ему обязан, так что с Брежневым и его окружением у него сразу начались трения и конфликты. Однако с Тихоновым Косыгин поддерживал хорошие отношения. За что глава Украины Петр Шелест навеки проклял Брежнева, Суслова и Щербицкого © UATV Russian

На протяжении 15 лет Тихонов был заместителем Косыгина в Совете министров. После его ухода именно Тихонов стал главой Совмина.

Это было беспрецедентное назначение. 75-летний Тихонов стал старейшим в ХХ веке главой правительства России/СССР. В конце концов, его недавний шеф Косыгин покинул пост в 76 лет по состоянию здоровья. Ближайший «конкурент» Тихонова — премьер царских времен Горемыкин — занял этот пост в 74 года.

От 75-летнего политика трудно было ожидать юношеской прыти и задора. К тому времени вокруг старого и болевшего Брежнева уже сложилась определенная политическая система. Тихонов хотя и входил в ближайший круг общения вождя, не обладал политическим влиянием такого ранга, как, например, Андропов, в этот круг не входивший. Не мог Тихонов тягаться и с Устиновым и Громыко. И даже с незаметным Черненко.

В брежневскую эпоху в СССР окончательно установилась весьма специфическая система. Как украинцы управляли Советской Молдавией © commons.wikimedia.org, Ion Chibzii

Союз фактически был парламентской республикой, а значит, самой влиятельной фигурой должен был быть глава правительства. Но именно при Брежневе эта должность окончательно превратилась в неполитическую. Если Ленин, Сталин и Хрущев сами по совместительству возглавляли Совмин, то при Брежневе глава кабинета министров превратился в техническую фигуру.

И если Косыгин еще мог давить авторитетом, то Тихонов такой возможности был уже лишен. Должность выглядела внушительно, но по факту он был королем без короны. И глава КГБ Андропов, и министр иностранных дел Громыко, и министр обороны Устинов были многократно влиятельнее председателя Совмина. Даже глава Общего отдела ЦК Черненко имел больший статус.

В итоге за пять лет премьерства Тихонов не запомнился абсолютно ничем, став одним из самых незаметных предсовмина в истории. Конечно, сказывалось то, что он все-таки был не политик, а «производственник». С другой стороны, именно такая кандидатура и нужна была старцам из окружения Брежнева, чтобы она не тянула одеяло на себя.

Эта же незаметность помогла Тихонову пересидеть на своем посту аж трех руководителей: Брежнева, Черненко и Андропова. И это притом что он был старше каждого из них. А вот с Михаилом Горбачевым он общего языка не нашел.

Горбачев, во-первых, не любил брежневскую гвардию. А во-вторых, знал, что Тихонов пытался продвигать своего кандидата из «молодого поколения» секретарей ЦК и членов Политбюро — Владимира Долгих. Тот был выходцем из «директоров» и «производственников», и Тихонов пытался продвинуть его в секретари Экономического отдела ЦК. Судьбоносный пленум: как выбрали Горбачева © РИА Новости, Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Однако Андропов и Горбачев продвинули на этот пост Рыжкова. В конечном счете, готовить прорывные экономические реформы должно было молодое трио: Горбачев, Долгих, Рыжков. При этом за Долгих стояли Тихонов и Черненко, а за остальными Андропов.

Горбачев воспринимал Долгих как конкурента, поэтому как только Черненко умер и он стал новым генсеком, Долгих задвинули подальше. Что касается Тихонова, то его отправили в отставку. 80-летнего премьера сменил как раз Рыжков.

Впрочем, с Тихоновым обошлись уважительно. Во всяком случае оставили за ним персональную пенсию и не подвергали жесткой критике.

Даже на пике своего влияния Тихонов был одной из самых незаметных фигур в брежневском Политбюро. Выйдя в отставку, он также не контактировал с журналистами, не выступал на ТВ и был максимально незаметен. Он умер в 1997 году в возрасте 92 лет.