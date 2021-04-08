8 апреля 1966 года генеральным секретарем ЦК КПСС стал Леонид Брежнев. Восстановление сталинской должности генерального секретаря (взамен первого секретаря, появившегося после смерти Сталина) стало сигналом того, что Брежнев основательно укрепился на вершине и пришел всерьез и надолго

18-летнее правление Брежнева стало вторым по длительности в советской истории после сталинского. День в истории. 19 декабря: родился самый красивый «молдаванин» Советского Союза © РИА Новости, Иосиф Будневич | Перейти в фотобанк

Как и у многих представителей его поколения, стремительная карьера Брежнева состоялась благодаря политическим репрессиям 1937-1938 годов. Партийная номенклатура как высшего, так и среднего уровня значительно поредела, и потребовалось выдвинуть на их посты новые кадры.

Брежнев, которому едва перевалило за 30, спокойно работал директором металлургического техникума в Днепродзержинске, затем инженером на металлургическом заводе и вдруг оказался в рядах партийной номенклатуры.

Помогли личные связи.

Константин Грушевой, с которым они подружились еще в институте, в 1938 году был назначен первым секретарем Днепродзержинского горкома и взял товарища к себе. Вскоре Грушевого переместили уже в Днепропетровский обком, где он стал вторым секретарем, а Брежневу помог стать заведующим одного из отделов, а затем третьим секретарем. Перед войной Брежнева назначили секретарем обкома по оборонной промышленности.

Так начал складываться знаменитый Днепропетровский клан, выходцы из которого практически безраздельно властвовали в СССР брежневской эпохи и сохранили серьезное влияние в том числе и в постсоветский период. День в истории. 3 сентября: СССР впервые возглавил украинец © AFP,

Войну Брежнев прошел политработником, и после ее окончания он уже не выпадал из номенклатурной обоймы и стабильно двигался вверх. Сначала руководство Запорожским обкомом, затем Днепропетровским, руководство молдавской Компартией и наконец, уже при Хрущеве, назначение в стратегически важный Казахстан, связанный с двумя важнейшими имиджевыми проектами Хрущева: целиной и космической программой.

Брежнев поддержал Хрущева, с которым они были давно знакомы, против т.н. Антипартийной группы в 1957 году, чем заслужил особое доверие главы партии. Брежнев становится секретарем ЦК и председателем Президиума Верховного совета.

Фактически председатель Президиума не имел реальной политической власти и был скорее декоративной фигурой. Хотя формально он считался главой государства (примерный аналог президента в парламентской республике), и во время зарубежных поездок его встречали по протоколу как главу государства.

Отношения Хрущева с ближайшим окружением постепенно портились. Он все меньше соблюдал старые обещания коллективного управления и откровенно перетягивал одеяло на себя. К тому же он покусился на святое — затеял партийную реформу, что вызвало в рядах КПСС бурное негодование. Оперативно был организован заговор в высших эшелонах власти.

На этот раз Брежнев не поддержал шефа, а сам активно выступил против него. Хрущев не стал бороться до последнего и сдался. День в истории. 17 октября: родился самый украинский министр обороны СССР © biographe.ru

В 1964 году Брежнев стал новым первым секретарем партии.

Выбран он был как компромиссная фигура. Он был достаточно приятным в общении человеком, умел рассказать анекдот и пошутить, не издевался над подчиненными и не вызывал у них ужаса. По сравнению с орущим и фонтанирующим идеями Хрущевым он был устраивающей всех фигурой.

Постепенно Брежнев расставил на всех ключевых постах своих доверенных людей, избавившись от наиболее сильных («комсомолец» Шелепин) конкурентов.

Так начался расцвет днепропетровского клана. Свое название клан получил из-за того, что его основу составляли старые приятели и коллеги Брежнева по Днепропетровску и Днепродзержинску.

В одном только Политбюро насчитывалось сразу трое старых приятелей Брежнева и его земляков: Тихонов, Щербицкий и Кириленко. Министр внутренних дел Щелоков подружился с Брежневым еще в довоенном Днепропетровске. Руководитель секретариата Брежнева Цуканов, вице-премьер Новиков, первый заместитель председателя КГБ Цинев, управляющий делами ЦК Павлов и помощник Брежнева Блатов также были днепропетровцами. Старый приятель Грушевой возглавлял политическое управление московского военного округа — ключевого для сохранения контроля над армией. Как украинцы управляли Советской Молдавией © commons.wikimedia.org, Ion Chibzii

Кроме того, в Днепропетровский клан часто включают и сослуживцев Брежнева по Молдавии (Черненко и Цвигуна), которые работали под его началом в Кишиневе. Председателем президиума Верховного совета стал Николай Подгорный, который, хотя и не входил в днепропетровский клан, также был выходцем из УССР (несколько лет возглавлял КПУ).

Глава московского обкома Гришин позднее свидетельствовал в мемуарах: «За время работы он перевел в Москву и расставил на руководящие посты много знакомых, сослуживцев по прежней работе. В Москву перебралось множество днепропетровцев».

Фактически самостоятельными от Брежнева людьми, если говорить о крупных фигурах, остались только Косыгин, Суслов, Устинов, Громыко и Андропов. Часть из них находилась под своеобразным контролем, к ним в заместители назначался человек из днепропетровских (к Косыгину — Новиков, к Андропову — Цинев, Чебриков и Цвигун).

Еще более основательными были позиции днепропетровских в УССР.

С назначением на пост руководителя КПУ Щербицкого выходцы из Днепропетровска получили особое влияние в союзной республике и укрепились так, что, когда Андропов затеял чистку брежневских выдвиженцев, Щербицкого он тронуть не смог или не посмел. Только Горбачев уже на излете Перестройки смог добиться отставки могущественного руководителя. День в истории. 18 февраля: в селе под Полтавой родился будущий «президент» СССР © РИА Новости, Владимир Акимов | Перейти в фотобанк

Но даже после этого днепропетровские остались самой могущественной силой в республике и уже в постсоветское время долгое время доминировали в политической жизни независимой Украины. Кучма, Лазаренко, Тимошенко, Турчинов, Коломойский, Пинчук, Тигипко, Вилкул — все они так или иначе связаны с днепропетровским кланом.

По традиции каждый советский генсек стремился облагодетельствовать родные места. Днепропетровск получил метро, причем за счет союзного бюджета, тогда как обычно строительство метрополитена велось либо за счет местных бюджетов, либо республиканских.

Популярна версия, что Брежнев в последние месяцы своего правления намеревался уйти в отставку по состоянию здоровья, а своим преемником сделать Щербицкого. И что он даже собирался объявить об этом на Пленуме, но не дожил.

Трудно сказать, насколько это соответствует действительности, но Щербицкий на самом деле входил в тройку наиболее вероятных преемников наряду с Андроповым и Черненко.

Однако взять власть Щербицкому можно было только в случае передачи ее при живом Брежневе. В противном случае Щербицкий из Киева не мог вмешаться в борьбу за власть в ближайшем окружении, тем более что в Москве явно не испытывали восторга от того, что вся киевско-днепропетровская номенклатура организованно переедет вместе с Щербицким в советскую столицу (а так бы оно и произошло, достаточно посмотреть на то, как основательно укрепился в УССР Щербицкий). Когда кончилось лекарство от национализма: трагедия Украины начиналась с отставки Щербицкого © РИА Новости, Юрий Абрамочкин | Перейти в фотобанк

Брежневу удалось совершить уникальное достижение.

Он единственный из всех советских и российских политиков ХХ века, кому удалось создать политический клан, разные поколения которого играли значительную роль в политической жизни на протяжении более чем полувека.

Если в РСФСР днепропетровские потеряли влияние практически сразу после смерти патрона, то в независимой Украине днепропетровский клан по-прежнему остается одной из наиболее влиятельных политических сил в стране.