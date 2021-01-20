В этот день в 1661 году король Польши Ян Казимир поднял статус иезуитского коллегиума во Львове до уровня академии и предоставил ему титул университета, который в 1919-1939 годах носил имя этого монарха

Русские летописи не зафиксировали конкретной информации относительно образовательных учреждений во Львове времён Галицко-Волынского государства.

Очевидно, что различные школы существовали при всех храмах и монастырях, построенных в этом городе в годы правления короля Даниила Романовича, его сына Льва и их наследников — церквях Иоанна Крестителя, Святого Николая и Святой Параскевы Пятницы, костёле Марии Снежной и монастыре Святого Онуфрия. Однако сведения об их деятельности появляются позже, когда Львов и Галичина (в качестве Королевства Русского) вошли в состав Речи Посполитой. Был ли Даниил Галицкий первым украинским королём © credo.pro | credo.pro | Перейти в фотобанк

Так, в XV веке во Львове престижные школы существовали при Латинском кафедральном соборе и монастыре бенедиктинок (католические), при Успенском и Благовещенском братствах, а также при кафедральном соборе Святого Юра (православные), при армянском соборе и синагоге.

В большинстве этих школ детей шляхты и мещан учили молитвам, чтению и письму, а девушек — ещё и рукоделию. В католической кафедральной школе дополнительно преподавали историю, теологию и философию. Уровень преподавания в последней резко повысился в 1451-1477 годах, когда архиепископом Львова стал Гжегож Саноцкий, который активно боролся с предубеждениями католического клира. Под конец своего епископского служения иерарх добился от короля Польши Казимира IV специальной привилегии для львовской кафедральной школы, которая получила статус филиала Краковского университета.

XVI век стал периодом расцвета просветительской деятельности львовского православного монастыря Святого Онуфрия.

В те годы его финансово поддерживал могущественный князь Константин Острожский. В 1572-1575 годах в этом монастыре работал русский первопечатник Иван Фёдоров — кстати, бакалавр Краковского университета. Именно в монастыре Св. Онуфрия им были напечатаны «Апостол» и «Букварь», составленный по греческим и болгарским образцам.

А в 1586 году при Успенском братстве была основана «школа грецкая и русская», по примеру которой позже было открыто множество братских школ на всей территории нынешней Украины, тогда входившей в состав Речи Посполитой. Во Львовской братской школе изучали языки (церковнославянский, греческий (до 1680-х годов), латинский (с 1604-го) и польский), богословие, философию, грамматику, риторику, поэтику, диалектику, математику, астрономию и музыку. Как армяне казаков встречали. Восстание Хмельницкого и диаспора © commons.wikimedia.org, Public Domain

Католический орден иезуитов, который действовал на польских землях с 1564 года и сразу же создал широкую сеть образовательных учреждений — коллегиумов, на протяжении многих лет стремился открыть такой коллегиум во Львове.

Но первые шаги в этом направлении удалось сделать лишь после того, как в 1583 году католическим архиепископом Львова стал Димитр Соликовский, благоволивший «ордену Иисуса». В 1589-м он подарил иезуитам земельный участок, где те сразу же построили дом и часовню. Официально львовская резиденция иезуитов была открыта 29 сентября 1590 года.

В 1596 году во время конгрегации польской провинции ордена обсуждался вопрос открытия коллегиума иезуитов во Львове. Подчеркивалось, что это может столкнуться с трудностями, поскольку в городе было много влиятельных выпускников Краковского университета, которые могли эффективно противодействовать открытию иезуитского учебного заведения.

Более того, в случае открытия коллегиума во Львове могли возникнуть волнения учеников Латинской кафедральной школы, поддержанные местными властями и расквартированными в городе войсками.

С другой стороны, были важные аргументы в пользу открытия коллегиума: на территории обширной Львовской католической архиепархии было много последователей греческого и армянского обрядов, и школы были лучшим инструментом противодействия инакомыслию и католизации русских земель. Наконец, в этой части Речи Посполитой ощущалась острая нехватка учебных заведений, что позволяло рассчитывать на большой приток студентов в иезуитский коллегиум.

На протяжении многих лет созданием коллегиума иезуитов во Львове занимался ксёндз Станислав Радзимский, который к 1608 году завершил приготовления к открытию первых классов. День в истории. 12 ноября: убит знаменитый проповедник церковной унии © commons.wikimedia.org, Aleksander Tarasowicz (1640-1727)

20 июня 1608 года в Краков прибыла комиссия из города Львова, которая подписала с польской провинцией ордена иезуитов договор из восьми пунктов (modus vivendi). В шестом пункте иезуиты гарантировали городу покой и безопасность от студенческих волнений. Ректор и префект коллегиума должны были вместе с городским судом наказывать студентов за возможные выходки.

23 июля 1608 года состоялись заключительные переговоры между иезуитами и властями Львова, которые прошли под председательством гетмана Станислава Жолкевского. После них ордену были переданы здания под школу и баню, а также часть улицы и калитка в городской стене, о чём был подписан официальный акт. Позже Жолкевский получил королевское одобрение этой передачи на Сейме в 1609 году.

А 2 октября 1608 года, в день открытия коллегиума, иезуиты также подписали договор с кафедральной школой Львова. Оба заведения обязались не мешать друг другу и согласовали условия для перехода студентов между ними.

В 1608/09 учебном году коллегиум насчитывал 28 студентов. В нём работали 6 преподавателей-иезуитов (школьный префект, профессора морального богословия, полемического богословия, поэтики, синтаксиса, грамматики), ещё 9 священников-иезуитов находились в пастырском служении и управлении, а 5 монахов работали в администрации коллегиума.

В 1609 году во Львовском коллегиуме был открыт высший класс гуманитарной школы — риторика, в 1612-м — курс философии, а в 1613 году — курс математики. Уже в первые годы работы в коллегиум подали заявки более 200 юношей из Русского воеводства и самого Львова, и через несколько лет количество учеников и студентов коллегиума увеличилось до 550. День в Истории. Речь Посполитая и Османская империя заключили перемирие под Хотином © Public domain

Среди них — правда, в разное время, — были два в будущем непримиримых врага: Богдан Хмельницкий и Иеремия Вишневецкий.

Поначалу иезуиты жили и преподавали в деревянных зданиях, построенных на участке, переданном им в 1589 году. Новое здание коллегиума, в основном из-за нехватки достаточного пространства в стенах старого города, строилось долго и медленно. Хотя ещё в 1608 году королевская комиссия определила земельный участок во Львове, который иезуиты могли купить для будущего здания коллегиума, но выкуп земли и зданий на нём продлился до 1614 года.

Позже, благодаря посредничеству короля Сигизмунда III, город согласился предоставить иезуитам болотистое место за городскими стенами и башнями — это произошло в 1631 году. Кроме того, в первые годы работы коллегиума иезуиты главные усилия прилагали к строительству своего храма Святых Апостолов Петра и Павла, который был освящён в 1640 году.

Только после этого иезуиты начали подготовку к строительству каменного здания коллегиума.

В 1645 году был составлен проект, который одобрил архитектор ордена в Риме. В том же году начались строительные работы, но из-за отсутствия материалов, болотистой местности, которую нужно было осушить и укрепить, стены здания росли очень медленно. Во время строительства выяснилось, что площадка слишком узкая, и негде разместить необходимые хозяйственные постройки. В 1646 году была завершена только часть здания коллегиума, куда ректор Адам Зборовский перевёл среднюю школу, а также кафедры философии и морального богословия. День в истории. 8 ноября: русские войска прекратили осаду Львова © commons.wikimedia.org, Артур Орльонов

В 1647 году под давлением канцлера Польши Ежи Оссолинского власти Львова согласились передать иезуитам земельный участок за пределами городских стен — при условии, что орден возведёт новый участок стены с укреплениями и рвом. Соответствующий договор утвердили генерал ордена иезуитов Винченцо Карафа и король Польши Владислав IV.

Однако начатые в том же году строительные работы были вскоре прерваны в связи с восстаниями казаков и войной со Швецией.

Кстати, когда в 1648 году войска Хмельницкого обложили Львов, то в делегацию мещан специально включили его бывшего преподавателя синтаксиса и поэтики в коллегиуме иезуитов — Анджея Мокрского. Считается, что именно последний убедил Хмельницкого поддержать кандидатуру Яна Казимира на польский престол. По крайней мере, Мокрский стал посланником Хмельницкого, сначала передав его послание осажденным защитникам Замостья, а потом и членам Сената.

Ставший в 1648 году королём Польши Ян Казимир II Ваза благоволил иезуитам, поскольку ранее сам принадлежал к их числу — в 1643-1645 годах. Монарх окружил себя иезуитами и открыто поддерживал орден. Одним из приближённых к королю иезуитов был отец Енджей Сикорский, который и взял на себя работу по поддержке усилий ректора Львовского коллегиума — преобразовать его в академию со всеми соответствующими академическими правами.

Ведь после Гадячской унии 1658 года между Польшей и казаками гетмана Выговского, предусматривавшей учреждение двух академий восточного обряда, иезуиты активизировали свои усилия по формальному преобразованию Львовского коллегиума в академию. Они опасались, что реализация положений упомянутой унии приведёт к созданию Православной академии во Львове. Как поляки потеряли последний шанс вернуть себе Украину © commons.wikimedia.org,

В конце концов усилия иезуитов увенчались успехом.

20 января 1661 года с подачи Сикорского король Ян Казимир подписал специальный декрет, в котором было сказано:

«Мы легко и охотно приняли решение о присвоении Львовскому иезуитскому коллегиуму статуса академии и титула университета. И мы позволяем учредить обучение на всех разрешенных факультетах, то есть схоластического и морального богословия, философии, математики, права канонического и гражданского, медицины, гуманитарных и общих наук, в соответствии с обычаями и практикой, принятой в академии и университете. И под названием университета, академии, устанавливаем это во веки веков».

После этого король в сопровождении Сикорского отправился в Ченстохову, где на декрет была поставлена большая государственная печать, а сам он записан в книгу Метрики Коронной — то есть государственных актов. Собственно, именно благодаря этой книге текст декрета известен, поскольку оригинал документа не сохранился.

Подписание декрета вызвало в Польше громкий скандал.

Об этом сразу же узнали в Краковском университете, куда передали информацию монахи-паулины из Ченстоховы, ненавидевшие иезуитов. Выпускники Краковского университета, которые занимали множество важных государственных постов в Польше, обвинили иезуитов в том, что они обманом убедили короля подписать документ о присвоении статуса университета Львовскому коллегиуму. «По национальности вкраиненсис»: первый патентованный представитель украинской нации © из открытых источников

Дело в том, что согласно тогдашнему польскому праву для создания академии, кроме королевского декрета, нужно было решение Сейма и позволение папы римского.

Поначалу казалось, что иезуитам удастся этого добиться.

Весной 1661 года король Ян Казимир направил папе Александру VII письмо, в котором просил утвердить создание Львовской академии и даровать ей апостольское благословение.

В то же время отец Сикорский опубликовал в Варшаве брошюру, в которой отстаивал позицию острой необходимости академии во Львове. Её получили и депутаты Сейма, начавшегося 2 мая 1661 года. На нём иезуитов поддерживали не только король, но и значительная часть депутатов, например Верховный маршалек коронный, граф Ежи Любомирский, который отвечал недовольным представителям Краковского университета: «Вы не имеете права мешать, величие Польши требует больше академий».

И тогда краковские профессора начали действовать воистину по-иезуитски.

Через своих выпускников, которые были депутатами Сейма от разных частей Польши, они организовали протест при попытке обсуждения вопроса об утверждении королевского декрета.

Кроме того, фактически была нейтрализована группа депутатов Сейма от Львова, которая, как и бургомистр города Марцин Анчевский, поддерживала создание университета во Львове. Львовских депутатов обвинили в том, что они собираются голосовать по этому вопросу без решения городского совета, где были сильны позиции выпускников Краковского университета. Можно ли сохранить идентичность без элиты. Как жилось православным в Речи Посполитой © commons.wikimedia.org, Neovitaha777

В результате иезуиты сами попросили канцлера снять вопрос с голосования, надеясь провести его в следующем году.

Однако перед заседанием Сейма в 1662-м представителям Краковского университета удалось перетянуть на свою сторону ещё больше депутатов.

Кроме того, против создания университета во Львове выступали представители и выпускники академий (университетов) в Вильне и Замостье. Тридцать один депутат Сейма публично выступил против королевского декрета о предоставлении Львовскому коллегиуму статуса университета, как принятому ad male narrata, то есть «по злому совету».

До голосования опять не дошло.

В следующем году перед папой Александром VII состоялся диспут, на который Краковский университет прислал своего лучшего богослова, отца Марцина Винклера.

Папа предложил иезуитам довольствоваться присуждением докторских степеней в области теологии и философии и отказаться от права и медицины. Иезуиты не приняли это предложение, заявив, что «королевская воля не должна ограничиваться», отметив, что все иезуитские коллегиумы уже и так имеют право присуждать докторские степени по философии и теологии — согласно булле папы римского Юлия III от 1552 года.

1664 год стал позорным для истории Львова.

В городе произошли еврейские погромы, было убито около 100 евреев. В беспорядках участвовали и студенты Львовского коллегиума, что испортило мнение горожан о них и иезуитах целом. До того во Львове подобных инцидентов не было — в отличие от Кракова, где студенты местного университета часто безнаказанно совершали в городе различные преступления. Как галичанин спасал Вену от турок и учил ее пить кофе © Public domain

А роспуск Сейма в 1665 году и отсутствие каких-либо перспектив для утверждения декрета Яна Казимира способствовали тому, что иезуиты отказались от дальнейших усилий в этом направлении. Они решили «заниматься своим делом», то есть давать образование на университетском уровне, но без присвоения учёного звания.

При этом лишь в 1673 году генерал ордена утвердил для Львовского коллегиума право присуждать докторские степени по теологии.

С 1680 года иезуиты собирали средства на постройку новых зданий коллегиума, фундамент одного из них заложили в 1693-м, при этом в 1694-м строительство осматривал лично король Польши Ян Собеский. Объекты сдавали по частям начиная с 1697 года, а близкий к нынешнему вид здания коллегиума обрели только к 1723-му. Сегодня в них находится часть средней школы № 62 (современный адрес — улица Театральная, 13).

Шли годы, и, хотя Львовский коллегиум воспринимался в общественном сознании как университет, иезуиты не отказались от идеи урегулирования его правового статуса. Как только появилась такая возможность — на этот раз во время правления короля Августа III — они потребовали того, что им когда-то было дано, то есть подтвердить декрет Яна Казимира.

Иезуиты при поддержке львовского архиепископа Вацлава Иеронима Сераковского добились того, что 18 апреля 1758 года декрет Яна II Казимира был подтверждён королем Августом III. Он также был утвержден буллой папы Климента XIII от 24 марта 1759 года, и с этого момента Львовский коллегиум в статусе академии мог присуждать ученые степени, но только по теологии и философии.

При этом отец Гуго Коллонтай в своём фундаментальном труде «Состояние просвещения в Польше в 1750-1764 годах» писал, что Львовский коллегиум по уровню образования в нем можно было рассматривать как университет, «и фактически он всеми считался таковым». Чему научился в Малороссии Михайло Ломоносов © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

В 1761 году (т.е. через 100 лет после начала скандала) академии (университеты) в Кракове и Замостье подали в суд на Львовскую академию, однако никакого решения по этому вопросу не было принято и в суде.

В 1764 году на коронационном Сейме новый король Польши Станислав Август Понятовский утвердил конституцию, в которой подтверждались привилегии академий (университетов) в Кракове, Вильнюсе и Замостье, а о Львовской не упоминалось.

Правда, иезуиты на это внимания не обращали и продолжали работать в формате университета, преподавать и присваивать учёные звания, которые высоко котировались в мире.

Однако в 1773 году, после первого раздела Польши, австрийские власти распустили орден иезуитов, управлявший Львовской академией.

Сама академия была преобразована в среднюю школу, где упор делался на преподавание философии и права. Кроме того, на базе академии были учреждены Медицинский коллегиум (Collegium Medicum) для «подготовки хирургов и их помощников» и Коллегиум католического богословия (так называемая Государственная академия) — для знатной молодёжи.

Но уже 21 октября 1784 года император Австрии Иосиф II подписал декрет об основании светского университета во Львове, который стали называть «Университет Йозефинский». В университет прибыло много немецких профессоров, с чего началась его германизация. Основным языком обучения был латинский, вспомогательными — польский и немецкий. Задачей университета было обучать немцев, поляков и русинов из разных сословий (духовенство, дворянство, горожане), в основном для потребностей государственного управления. День в истории. 4 октября: Галичина стала австрийской © Public domain

Однако в 1805 году в связи с официальным включением Кракова в состав Австрии Львовский университет был объединён с Краковским, куда и переехало большинство преподавателей, а во Львове был создан лицей с отделами права, философии, теологии и хирургии.

Но после Венского конгресса Краков стал «вольным городом» и был формально выведен из состава Австрии, потому Вена решила восстановить университет во Львове. Сделал это своим декретом император Франц в 1817 году, и Львовский университет получил его имя.

Хотя университет был призван германизировать Львов и Галичину, он сам с каждым годом всё более полонизировался.

К примеру, власти Львовского университета заказали скипетры ректора и деканов в 1861 году, то есть к 200-летию со дня декрета Яна Казимира. А когда в 1911-1912 годах состоялись грандиозные торжества по поводу 250-летия Львовского университета, большинство его преподавателей и студентов были поляками и публично называли университет именем короля Яна Казимира.

В те годы университет во Львове, столице коронной земли Галиция и Лодомерия (Владимерия, т.е. Волынь), наконец затмил своего вечного конкурента в Кракове.

В 1919 году, после восстановления независимости Польши и победы поляков в войне с украинцами за Галичину, Львовский университет получил имя Яна Казимира уже официально. «Москвофильский социализм» в Галичине. От студенческого кружка до Советской Украины © НБУ им. Вернадского

Но после присоединения Восточной Галичины и Волыни к УССР Львовский университет вновь сменил название: 1 декабря 1939 года он стал Львовским государственным университетом имени Ивана Франко.

Примечательно, что сам Иван Франко, который отучился в этом университете семь семестров в 1875-1879 годах, так его и не закончил, будучи четыре раза осуждён австрийскими властями за «социалистическую пропаганду». Полное высшее образование — необходимый восьмой семестр — он получил только в 1890-1891 годах в Черновицком университете.

На протяжении десятилетий о декрете короля Яна Казимира упоминать было не принято, датой создания Львовского университета считался то 1817-й, то 1784 год.

При этом в ненависти к польскому монарху советские коммунисты и украинские националисты были едины. Так, изданная в 1960-1980-х в диаспоре «Энциклопедия украиноведения» настаивала на том, что в 1661 году университет во Львове создан не был, поскольку соответствующее решение короля не утвердил Сейм, и вообще поляки стали раскручивать эту дату только «с начала ХХ века», чтобы подчеркнуть «польскость» Львовского университета.

Многие «профессиональные патриоты» до сих пор готовы пожертвовать веками истории пока ещё одного из лучших университетов Украины, лишь бы не признавать его польские корни.

Частичное возвращение к здравому смыслу пришло лишь во времена Виктора Ющенко. Именно тогда на фронтоне главного корпуса Львовского университета, бывшего здания Галицкого сейма, появилась надпись "Universitas Leopoliensis 1661", а 2011-й был объявлен Годом 350-летия университета, причём празднование началось именно 20 января. День в истории. 1 июля: во Львове поляками убит украинский студент © commons.wikimedia.org, ЯдвигаВереск

В 2021 году в связи с пандемией коронавируса никаких торжественных мероприятий не запланировано, но за несколько дней до 360-летнего юбилея на одном из львовских сайтов ожидаемо появился текст о том, что в 1661 году во Львове была создана «полуакадемия», именно потому её в 1773-м закрыли австрийцы.

А главной причиной подписания декрета короля Яна Казимира, мол, была боязнь того, что русины потребуют поднять до статуса академии Успенскую братскую школу, которая в фантазиях автора была тогда солиднее Львовского иезуитского коллегиума.

В общем, на украинском историческом фронте без перемен.