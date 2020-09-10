Среди прочих географических названий Донбасса особняком стоит Саур-Могила. У этого природного образования судьба, возводящая его, без сомнения, в ранг священных мест. Каждый год в годовщину освобождения Донбасса это место собирает тысячи людей, объединенных памятью о подвиге. И сегодня эта память стала еще актуальнее

От древней седины до наших дней

У Саур-Могилы не очень большой век почитания. До Великой Отечественной войны, если и знал кто-то твердо, что она собой представляет, то только географы, которые могли бы сказать вам, что это точка в Донецком кряже. Одна из высших.

Но кряж и сам невысок, поэтому и Саур-Могила — всего лишь 277,9 метра над уровнем моря. Причем, как утверждают археологи, несколько метров насыпали в свое время древние люди одной из культур, ушедших в надежное небытие истории. До Джона Юза: украинская версия основания Донецка с последующим разоблачением © commons.wikimedia.org, Дядя Саша

Жители окрестных деревень и поселков в старые времена просто пожали бы плечами — ну, могила и могила. Могилами, то есть степными курганами, большую часть которых насыпали на погребения кочевников в седые времена, на Юге России никого не удивишь. Совсем рядом, на Луганщине, например, — Острая Могила. А уникальный заповедник на границе с Запорожской областью — Каменные Могилы.

Любопытно, что и Саур-Могила — название не уникальное. Донбасскому кургану скорее всего его прилепили крестьяне-переселенцы из малороссийских губерний, где была своя Саур-Могила — на Полтавщине. Во всяком случае донецкий историк Дмитрий Корнилов в свое время приводил свидетельство тому.

Принято считать, что на кургане этом испокон веку располагались сторожевые посты разных народов и войск — посреди ровной, как стол степи, такое подспорье никому лишним не будет в военной практике. Собственно, это географическое преимущество Саур-Могилы и привело ее в учебники по истории Великой Отечественной и непризнанной Донецкой Народной Республики.

Рождение «Миус-фронта»

В начале войны Красная армия из Донбасса уходила в два этапа.

Сначала в октябре 1941 года была занята Сталинская (Донецкая) область, и фронт на несколько месяцев стабилизировался в этом районе по линии Дебальцево-Чистяково-Дьяково.

Чистяково — это нынешний Торез. От него до Саур-Могилы по прямой всего 15 км. Поэтому, когда немец попер в ноябре сорок первого на Ростов, курган как большую часть Восточного Донбасса оставляли без упорных боев. Сражение за Киев. «Роковое решение», определившее исход войны © commons.wikimedia.org, Bundesarchiv, Bild 183-L20208 / Schmidt

К тому не располагала и местность. Саур-мМгила, равно, как весь Донецкий кряж, круто обрывается как раз в этих местах по направлению к Приазовской низменности — Таганрогу, Ростову.

А вот немцам удобно было строить здесь в течение более года мощную оборонительную линию, которая в истории получила название «Миус-фронта».

Опираясь на множество высот на левом берегу степной речки Миус, глубоко эшелонированная немецкая оборона, прекрасно оборудованная полевыми фортификационными сооружениями, легко отразила первую попытку Красной армии прорвать ее в декабре 1941 года.

Затем был жуткий Сталинград и наше контрнаступление.

В ожидании грандиозной битвы под Курском немецкое командование на всякий случай продолжало строительство «Миус-фронта». И хотя бывали в истории той Великой войны линии обороны и масштабней, но и та, что гитлеровцы выстроили в степях Донбасса, поражала воображение.

Глубина укреплений линии местами доходила до 11 километров. Всего для обороны было задействовано почти 800 населённых пунктов в полосе шириной 45-50 километров. Вторая линия обороны проходила по правым берегам рек Крынка и Мокрый Еланчик и через населённые пункты Красный Кут, Мануйловка, Андреевка. Третья линия обороны проходила по правому берегу реки Кальмиус, к востоку от Сталино, Макеевки и Горловки. Эти укрепления в боях задействованы не были, но и по сей день кое-где можно наткнуться на них — стоят! День в истории. 1 августа:в небе Донбасса пала смертью храбрых лучшая женщина-ас советских ВВС © РИА Новости | РИА Новости | Перейти в фотобанк

«Миус-фронт» надежно защищал южный фланг германской обороны на Восточном фронте. Когда в июле 1943 года почти одновременно с Курской битвой началась Донбасская наступательная операция Красной армии, вермахт вынужден был считаться с возможностью потерять «Маленький Сталинград», как немцы называли свой оборонительный рубеж на Миусе.

Для сооружения укреплений использовались рельсы, лес со складов на шахтах, разбирались дома местных жителей. По утверждениям историков, в работах участвовало гражданское население, включая женщин, детей и стариков, — обычная нацистская практика.

Были сооружены цепи дотов и дзотов, пулемётные гнёзда и артиллерийские позиции. Были заминированы поля, прорыты траншеи, противотанковые рвы и выставлены проволочные заграждения. Ширина минных полей была не менее 200 метров. Плотность дотов и дзотов доходила до 20-30 на квадратный километр.

Неудивительно, что Красная армия с первой попытки взять эту жуть не смогла.

Шах и мат летом сорок третьего

Эта попытка длилась с 17 по 31 июля 1943-го.

За годы войны советские военачальники многому научились у своих противников. В том числе и умению прорывать оборону в одном месте сверхмощным бронированным кулаком. «Миус-фронт» был взломан примерно в тех местах, где нынче граждане ДНР пересекают границу между своей республикой и РФ. То есть неподалеку от Саур-Могилы, сел Степановка и Мариновка. Курган тоже был захвачен и стал частью плацдарма, который за две недели боев расширить не удалось. Битва за Донбасс. Как освобождали край угля и железа © РИА Новости, Олег Кнорринг | Перейти в фотобанк

Немцы перебросили из-под Курска несколько элитных танковых подразделений и авиацию и контратаками выбили советских солдат с Саур-Могилы и остановили советское наступление.

Две недели подготовки, и все по новой.

С 18 по 31 августа в районе степного кургана на штурм шли три полка 5-й ударной армии. Неся потери даже большие, чем ожидаемые при штурме укрепленных высот (6 к 1), советские войска стремились овладеть стратегически важной высотой.

30 августа, обойдя немецкие боевые порядки в окрестностях высоты, советские разведчики установили на вершине Саур-Могилы красный флаг. А на следующий день командующий южным флангом немецкого Восточного фронта Манштейн отдал приказ отходить на новую линию обороны — на реке Волчьей, что на границе с Запорожской областью. Иначе его группировка неминуемо превратилась бы из «Маленького Сталинграда», в «Донбасский Сталинград», то есть в котел.

Обильно политая кровью высота на «Миус-фронте» отдыхала от боев. А потом пришло время памяти.

Дань подвигу

Сразу после войны на месте боев поставили скромный обелиск. А в 1960 году был объявлен всесоюзный конкурс на мемориальный комплекс «Саур-Могила». По итогам творческого соревнования заказ на возведение комплекса достался киевским скульпторам Флориану Коцюбинскому, Ксанфию Кузнецову и Ивану Горовому.

Строили споро, хотя к 20-летию победы, как мечтал первый секретарь Донецкого обкома КПСС Владимир Дегтярев, не успели. Открытие произошло на два с лишним года позже — 19 сентября 1967 года. Кстати, эта дата опровергает расхожее в современной либеральной среде мнение, что в СССР всякое торжественное событие обязательно подводили к той или иной дате. День освобождения Сталино © wwii.space | wwii.space | Перейти в фотобанк

Автор этих строк был на Саур-Могиле в этот день с родителями. В жизни это осталось как самое сильное воспоминание раннего детства. 300 тысяч человек, ступени на вершину кургана к памятной стеле и гигантской фигуре солдата с автоматом, а по бокам — 4 огромных пилона, каждый из которых живописал подвиги одного из родов войск — летчиков, танкистов, пехотинцев и артиллерии. И танки, пушки, «катюши» — какого мальчишку не впечатлит такое?

Кстати, все скульптурные композиции, горельефы и надписи, изготовленные для комплекса, основаны на реальных событиях. На боках пилонов высечены наименования войсковых частей и соединений, которые принимали участие в освобождении Донбасса.

С того дня комплекс на Саур-Могиле стал ассоциироваться с нашей Великой Победой, с войной, с подвигом дедов. Он даже попал на флаг Шахтерского района Донецкой области как самая яркая местная достопримечательность.

Посещение Саур-Могилы 9 мая на День Победы и 8 сентября на День Освобождения Донбасса разного рода делегациями, не говоря уже о жителях близко к ней расположенных Тореза, Снежного, Шахтерска, Амвросиевки, стало делом просто обязательным. Очень любили здесь фотографироваться молодожены.

Кто ж мог предположить, что эта многострадальная высота снова увидит отражение нацистского отребья, подвиг донбассовцев, бьющихся за родную землю, а памятник подвигу советского солдата будет разбит артиллерией современных сражений.

И тогда на их пути встал «Восток»

Новая страница в истории главной степной достопримечательности Донбасса была написана летом 2014 года. Освобождение Донбасса от нацистов. Как советские полководцы своротили скулу Манштейну © РИА Новости, Ольга Ландер | Перейти в фотобанк

Тогда, пытаясь отрезать южную и восточную часть только-только провозглашенной Донецкой Народной Республики от ее северо-западной части, луганских братьев, и России, украинские вояки наступали с востока, от границы с РФ, до которой тут рукой подать.

Признаться, разобраться в том, кто, где в те недели находился, было затруднительно, потому что расположение противоборствующих сил часто выглядело просто этакой чересполосицей. Саур-Могила как наблюдательный пункт и огневая позиция вновь, как и в Великую Отечественную, приобрел огромное значение для противоборствующих сторон. Кто владел этим курганом — тот владел дорогой на юг и восток.

Бои за него начались уже в июне, но самые упорные развернулись в июле и продолжились с разной периодичностью в августе. Тогда дорогу боевикам ВСУ заступили бойцы батальона «Восток». То, что они сотворили в том июле, полностью укладывается в понятие подвига, хоть в советском, хоть в каком понимании.

Немного разъяснений. После того как 5-6 июля пал Славянск, а вслед за ним — Краматорск, Дружковка, Константиновка, Артемовск, а ВСУ подошли к Донецку с запада на расстояние залпа из установок «Град», основные украинские силы в неоккупированной еще части ДНР были брошены на восточный регион. Тут и возникла в планах украинского командования «заноза» Саур-Могилы. С середины примерно июля «востоковцы» бились на высоте в полуокружении, а затем и почти в полном окружении.

Командир «Востока» Александр Ходаковский рассказывал чуть позже: 10 сентября. Освобождение Мариуполя © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

«Небольшой по территории и относительно мало значимый с тактической точки зрения курган Саур-Могила удерживался нами на протяжении, ну, практически двух месяцев… это преобладающая высота, и размещение любой техники противника там, которая далеко стреляет, позволило бы противнику обрабатывать наши позиции в любом направлении на любые дистанции. Прорабатывать и в глубину обороны.

Соответственно с нашей точки зрения считалось важным удерживать ее под своим контролем и не отдавать в руки противника. Нужно отдать должно упорству украинской армии, которая положила большое количество жизней для того, чтобы овладеть этим курганом. Я так понимаю, что овладение этим курганом стало для украинской армии принципиальным моментом».

«Вызываю огонь на себя»

По словам Ходаковского, на Саур-Могиле никогда не было одновременно больше 32 его бойцов. Но высоту удалось хорошо подготовить к боям, устроить множество огневых точек, подтянуть артиллерию, в том числе и противотанковую, потому что украинские боевики пытались взять курган и при помощи танков. Иногда в атаки ходило от 10 до 15 танков одновременно.

Ходаковский в те дни говорил: «15 танков пытались атаковать наши позиции. Мы понесли ощутимые потери. У нас погибло 4 человека, и 18 человек было ранено. В течение суток без доврачебной медицинской помощи скончалось еще 2 человека. От потери крови и от болевого шока. На Саур-Могиле боеспособными осталось всего пять человек, которые и продолжали держать оборону… они трижды вызывали на себя огонь нашей артиллерии». Даже видавшие виды бойцы, которые видели не одну смерть, на самом деле вздрогнули от того количества украинских солдат, которые лежали на склонах Саур-Могилы и в прилегающей лесополосе.

Ребята из «Востока», как уже было сказано, неоднократно вызывали огонь артиллерии на себя. СМИ: Российские космонавты взяли землю с Саур-Могилы в космос © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Александр Ходаковский вспоминал: «После прямого попадания нашей артиллерии, они трижды вызывали только за ночь бомбардировки на себя, один из бойцов говорит: «Вот удачно. Удачно попали. Прямо по нашим головам. Сейчас отроюсь и буду дальше корректировать». Вот это происходило практически всю ночь. Мы бомбили своей собственной артиллерией своих собственных бойцов для того, чтобы отбить атаки украинской армии. И так продолжалось на протяжении нескольких дней. Я, честно говоря, могу только низко склонить голову в знак своего почтения и своей признательности в отношении этих людей, которые там совершали, молча, без какого-либо лишнего пафоса свой солдатский подвиг».

Украинских военных вместо подвига подвигли на самоубийство. Ополченцы уверены — украинские солдаты не совсем с ясным сознанием штурмовали этот курган. «Потому что в том состоянии, в котором они находились, и те бойцы, которых нам удавалось там брать в плен, ну явно свидетельствовали о том, что они находились под медикаментозным воздействием», — говорит Ходаковский.

И после вызывания огня на себя бойцы «Востока» ухитрились продержаться на высоте еще 10 дней. Только после этого украинские войска доложили в Киев о «взятии» Саур-Могилы.

Но не тут-то было, весь август четырнадцатого за курган шли бои. 26 августа, после образования Иловайского и Должанского «котлов», ВСУ ушла из этого района.

Встреча времен

Сегодня над высотой снова реет донецкий триколор, а боевые друзья несут павшим цветы. Всех семерых ополченцев, погибших при обороне Саур-Могилы, похоронили на ней же. А у подножия со временем поставили часовню.

«На вершине Саур-Могилы похоронено семеро моих бойцов, погибших во время попыток ВСУ захватить курган. Эпопея защиты этой высоты была настолько драматичной, что я, нисколько не задумываясь, отдал распоряжение захоронить павших там, где они сложили головы», — заявил Александр Ходаковский. ДНР: Десятитысячный митинг на «Саур-Могиле» © Скриншот с видео Украина.ру

В День освобождения Донбасса сюда приходит много людей, и военных, и, главное, мирных. Они помолчат, чтя память двух поколений защитников Родины, отдавших ей свои молодые жизни в степных ковылях древнего кургана. И снова прочтут строки своего великого земляка Антона Чехова:

«Солнце ещё не взошло, но уже были видны все курганы и далекая, похожая на облако, Саур-Могила с остроконечной верхушкой. Если взобраться на эту Могилу, то с неё видна равнина, такая же ровная и безграничная, как небо, видны барские усадьбы, хутора немцев и молокан, деревни, а дальнозоркий калмык увидит даже город и поезда железных дорог.

Только отсюда и видно, что на этом свете, кроме молчаливой степи и вековых курганов, есть другая жизнь, которой нет дела до зарытого счастья и овечьих мыслей».