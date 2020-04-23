В этот день в 1891 году в селе Сонцовка Екатеринославской губернии родился один из величайших русских композиторов Сергей Прокофьев. Он появился на свет в имении приятеля своего отца, который там же и служил управляющим.

В Донбассе, но на свежем воздухе

Село с 1927 года именовалось Красное, три года назад украинские власти в рамках так называемой декоммунизации вернули ему прежнее имя. Здесь же в год столетия Прокофьева (1991) открыли музей композитора — филиал Донецкого областного (ныне республиканского) краеведческого музея. Эпидемии – шаг до скотства. Холерный бунт 1892 года в Юзовке © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

До Донецка оттуда всего полтора часа езды на поезде, но никто из Прокофьевых никогда не был в столице Донбасса — в годы их жизни в тех краях Юзовка (родовое имя Донецка) была грязным, дымным заштатным местечком без признаков культуры, единственной достопримечательностью которого были многочисленные шахты и заводы.

Сергей Прокофьев рос на свежем сельском воздухе, на приволье, впитывая всей душой звуки природы и звуки музыки, на которой его мать была буквально помешана. Даже будучи беременной, она играла своему ребенку по шести часов на фортепиано, надеясь, что это сделает дитя более музыкальным. Как в воду глядела.

Жили Прокофьевы в отданном им на попечение имении практически как в своём собственном. Композитор Глиэр, бывавший там, вспоминал позже «небольшой помещичий дом, окружённый весёлой зеленью сада, дворовые постройки, амбары, клумбы с цветами, аккуратно расчищенные дорожки», постоянную занятость сурового и замкнутого Сергея Алексеевича, поездки к соседям в имения всегда «за двадцать, тридцать километров от Сонцовки», отличных ездовых лошадей, «дальние прогулки верхом», которыми маленький Серёжа «очень увлекался».

Как и многих музыкальных гениев, способности к занятиям музыкой пробудились у Сергея Прокофьева-младшего поразительно рано. Его мать писал в своих воспоминаниях:

«Проиграв учительнице то, что я выучила, я знакомилась с новыми пьесами под её руководством и с этим запасом уезжала в деревню, где продолжала свои любимые занятия. «Старая Юзовка» стала новой: В Донецке переиздана знаковая книга © dnr-news.com | dnr-news.com | Перейти в фотобанк

Бывало, утром играю свои урочные часы. А крошка Сергуша из своей детской, за пять комнат от гостиной, бежит ко мне одетый в детское платьице, картавя, трёхлетний, говорит: "Эта песенка мне нлавится. Пусть она будет моей". И снова бежит в свою детскую продолжать свои забавы. Иногда, окончив пьесу, я, к удивлению, своему, вижу Серёжу сидящим спокойно в кресле и слушающим мою музыку».

Прокофьев начал создавать музыку, едва научившись писать. Короткие музыкальные пьесы сопровождают всего его ранее детство, а в отрочестве он уже был музыкальной диковинкой южной Руси, и ездил учится в Москву, Питер у знаменитых композиторов того времени.

Корни и крона

Жизнь и творчество великого композитора многократно описаны в сотнях книг и журнально-газетных публикаций, подробно разобраны его ранние годы и творчество, отъезд за границу в 1918 году, который в отличие от многих других побегов от голода и культурной пустоты кровавых лет революции, не стал эмиграцией.

Не менее тщательно биографы разбирают советский период Прокофьева и даже его матримониальные дела, одновременно формальное и фактическое двоежёнство, которое родило в советской юридической практике термин «казус Прокофьева». Двадцать три факта о Сергее Прокофьеве © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

К сожалению, не часто говорят о корнях авангардного начала музыки Прокофьева. Лишь у одного современного биографа попались такие строки:

«Соединение огромной человеческой и творческой дерзости с крепким стоянием на родной почве — качеств, в иных терминах, именуемых «авангардностью» и «патриотизмом», шло у Прокофьева именно от ранних лет, проведённых на самом краю Дикого поля».

Это настолько точно, что впору говорить о «Синдроме Прокофьева» в психологии донбасских жителей, для которых Прокофьев давно стал иконой. В самом хорошем смысле слова.

Вот, знаете, например, о чем грустит более всего в числе других потерь, так или иначе связанных с карантинными мерами последних недель, среднестатистический культурный обыватель Донецка? Помимо, разумеется социальных и экономических утрат.

Да о том, что Донецкая республиканская филармония отменила концерт «Прокофьев и его время», который должен был состоятся 22 апреля. Концерт традиционный, но пандемия внесла свои коррективы, вот и приходится вздыхать.

Край обожания Прокофьева

Сама филармония, кстати, носит имя Сергея Прокофьева. Причем, уже лет шестьдесят. Храм музыкального искусства знаменит тем, что в нем установлен был в 60-е еще годы уникальный старинный орган, на котором, говорят, в свои студенческие годы играл Чайковский. Не исключено, что и сам Прокофьев касался этих клавиш.

Хотя, нет — клавиши могли за несколько больших ремонтов, которые инструмент перенес за полторы сотни лет существования, и сменить. Как британские капиталисты разорили крестного брата Владимира Ленина © auction.ru

Принадлежность композитора к Донбассу, к краю, на окраине которого он рос, не сознавая, конечно, слишком уж очевидной близости к пролетариату и промышленным делам, всячески подчеркивается вот уже несколько десятилетий. С тех самых пор, как в Донецке и Луганске волею центральных властей был организована первая волна культурного преобразования региона.

С 1981 года в Донецке проводят музыкальный фестиваль «Прокофьевская весна».

О его уровне говорит то обстоятельство, что в разное время в фестивале участвовали такие знаменитые коллективы, как оркестр «Виртуозы Москвы» Владимира Спивакова, оркестр народных инструментов Николая Некрасова, оркестр московской филармонии «Московия», хор под управлением Владимира Минина, академическая капелла им. Александра Юрлова, Санкт-Петербургская хоровая капелла Владислава Чернушенко, хор имени Григория Верёвки, ансамбль песни и пляски Павла Вирского.

На донецкой сцене в рамках фестиваля пели всемирно известные певцы Борис Штоколов, Елена Образцова, Дмитрий Хворостовский, Иосиф Кобзон и многие другие.

Память подсовывает недавнее воспоминание: 2015 год, в городе слышна артиллерийская перестрелка, а на бигбордах весит реклама «Прокофьевской весны».

Украинские военные первым делом убили «Прокофьева»

Имя Сергея Прокофьева было присвоено в 2012 году новенькому, только выстроенному к чемпионату Европы по футболу международному аэропорту. Классический потрет композитора встречал всех, кто входил в центральный холл аэровокзала.

Суперсовременный аэропорт был разрушен в ходе боев с украинской армией, которая и свое вторжение в Донецк 26 мая 2014 года начала с варварского обстрела «Прокофьева» с вертолетов и самолетов. Ныне это чудо архитектуры лежит в руинах, в которых держат оборону военнослужащие республики.

Сам Сергей Сергеевич был человеком в целом аполитичным, в жизни его интересовала только музыка. Российский художник №1 родился под Харьковом © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

С другой стороны, он мог бы, как Шаляпин, как Рахманинов остаться на Западе, но не захотел. Он принадлежал к той породе русских людей, которым лучше живется в окружении русской речи, русской жизни, какого бы качества она не была. Истинный сын донецкой земли, он был склонен мифологизировать творчество в том же духе, в котором донецкие шахтеры придумывали байки о подземных духах или разыгрывали, выписанных из-за рубежа «немцев».

Во многих крупных произведениях Прокофьева можно услышать эти возвышенные, суровые ноты, перебиваемые временами сардоническими нотками. И, чего там, не так уж трудно представить «Марш рыцарей» из «Ромео и Джульеты» в подземных выработках донецкой земли.

Мощь и гармония природы вперемешку с сильными страстями людей делали и делают музыку уроженца донецкой деревни Сонцовки привлекательной и соблазнительной для огромного количества любителей музыки. Их очень много во всем мире, но, клянусь, нигде их нет в таком количестве, как в Донецке.

А его музыка на хор «Вставайте люди русские!» из знаменитой кинокартины «Александр Невский» могла бы стать настоящим гимном восставшего в 2014 г. Донбасса.

Прокофьев навсегда

Сергея Прокофьева всю его жизнь преследовали оригинальные обстоятельства личной жизни. Не пожелала быть иной и его кончина. Вышел в степь донецкую еврей-антисемит © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Он умер в один день с Иосифом Сталиным, который, кстати говоря, благоволил композитору и защищал его от чрезмерно рьяных советских культуртрегеров. В тени всенародной скорби по ушедшему вождю, уход из жизни композитора остался мало заметен. Говорят, даже похоронить было его проблемой в той обстановке потерянности в Москве.

Сегодня история отыграла обратный ход — такого уважительного отношения к земляку-композитору, которое показывает на протяжении полувека Донбасс, хватило бы на двух Прокофьевых.

В канун дня рождения композитора в Донецке устанавливали памятник другому уроженцу Екатеринославской губернии (в нее входила и Юзовка — будущий Донецк) — Антону Павловичу Чехову. Журналисты и культурная общественность, собравшаяся на это мероприятие, живо обсуждала проект еще одного памятника, который недурно было бы поставить у входа в республиканскую филармонию. Кому? Правильно — Сергею Сергеевичу Прокофьеву.