20 марта 1921 года почти 60% жителей Верхней Силезии проголосовали за то, чтобы их край остался в составе Германии. Несмотря на результаты волеизъявления, Антанта передала регион Польше

История Силезии сильно отличается от истории других польских регионов, ведь она вошла в состав Польши лишь после окончания Первой мировой войны.

Две части одной земли

До начала V столетия н.э. эти земли населяли в основном кельтские и германские племена. Позже здесь появились славяне, в частности белые сербы, чьи потомки — лужицкие сербы или лужичане — сегодня проживают в Германии. Поляки и чехи появились на территории Силезии еще до того, как в конце Х века эти земли вошли в состав Польши.

В 1335 году польский король Казимир III отдал Силезию королевству Богемия, которое, в свою очередь, в 1526 году попало под власть австрийских Габсбургов. В 1748 году в результате Войны за австрийское наследство Силезию захватила Пруссия. Прусская провинция Силезия позже стала частью Германской империи. Как Галичина чуть не завладела Австрией. Четыре версии мотивов князя Даниила Перейти в фотобанк

В 1847 году польский писатель Юзеф Ломпа так описал Силезию в своей книге «Краткий очерк географии Силезии для начальных классов»:

«Посреди Силезской долины течет Одра, главная река, которая делит эти земли на две неравные части. В левой части живут главным образом немцы, а в правой части большинство жителей говорят по-польски».

Эти слова можно истолковать и как метафору, поскольку немецкое население Силезии всегда было богаче польского. Польский язык в Силезии сильно отличался от литературного стандарта, коренные силезцы до сих пор считают свой язык не польским, а отдельным силезским языком. Действительно, в результате контактов с немецким и чешским в языке Силезии появилось много специфических особенностей, отличающих его от литературного польского.

По состоянию на начало ХХ века часть Силезии к востоку от Одера была населена преимущественно этническими поляками, большинство из которых принадлежало к низшему социальному сословию. Значительная часть жителей говорила на польском диалекте, многие другие относили себя к славянской этнической группе — силезцам.

В то же время местная элита, землевладельцы, коммерсанты, фабриканты, представители органов власти, полицейские и католическое духовенство — в большинстве своём были немцами. Стоит отметить, что в этом регионе находились важнейшие германские промышленные центры, сердцем промышленного района был треугольник Бойтен-Каттовиц-Гляйвиц (ныне польские города Бытом, Катовице и Гливице). В вышиванке и женском платье. «Король Украины» Вильгельм фон Габсбург © Public domain

Почвой для дополнительных конфликтов между немецкой и польской общинами в Силезии служила религия: почти все немцы, живущие в Силезии, были протестантами, тогда как подавляющее большинство поляков — католиками.

Согласно германской переписи населения 1900 года, 65% населения в восточной части Силезии были польскоговорящими, к 1910 году эта цифра снизилась до 57%. Это было следствием политики усиленной германизации, в рамках которой была выделена категория «двуязычных жителей», влиявшая на показания переписи и уменьшавшая численность польскоязычных силезцев.

1919. Первое восстание.

Когда на Версальской мирной конференции государства-победители в Первой мировой войне приняли решение о воссоздании Польского государства, то встал вопрос о его границах.

Власти Польши претендовали на часть Силезии, лежащую на восточном берегу Одера и населённую преимущественно поляками. В свою очередь, власти веймарской Германии заявили, что без Верхней Силезии они будут не в состоянии выполнять свои обязательства по выплате репараций союзникам. «Глобус Украины». Карты, интриги и провал на Парижской мирной конференции © youtube.com | Перейти в фотобанк

Версальский мирный договор, подписанный 28 июня 1919 года, среди прочего, предписывал провести в Верхней Силезии референдум с целью определить, кому должна отойти эта территория — Германии или Польше.

Союзники назначили дату Верхнесилезского плебисцита на 20 марта 1921 года. До этого времени органы германской администрации и полиция оставались на своих местах, однако поляки ещё до окончания мирных переговоров попытались захватить регион и поставить мир перед свершившимся фактом.

В феврале 1919 года Польская военная организация открыла в Верхней Силезии своё представительство, и начала готовить восстание.

В августе 1919-го, в связи с задержками выплат заработной платы, польские шахтёры и металлурги организовали массовые забастовки по всей Верхней Силезии, в стачке приняло участие 140 тысяч человек. Среди требований, кроме выплаты задолженностей и повышения заработной платы, были и чисто политические: исключение из рабочих коллективов членов немецкого фрайкора, обеспечение присутствия поляков в полиции и органах местной власти.

15 августа 1919 года трёхтысячная толпа шахтёров шахты Мысловице, с женами и детьми, явилась к руководству предприятия с требованиями погасить задолженность по зарплате. После того как немецкое руководство очередной раз перенесло выплату, толпа попыталась прорваться на шахтный двор, вследствие чего немецкая пограничная охрана жёстко подавила выступление рабочих. Десять человек погибло, среди них две женщины и 13-летний ребёнок.

Это стало поводом для Первого силезского восстания, которое охватило районы Катовице, Люблинца, Плеса, Рыбника, Тарновца и части Ратибора. День в истории. 13 августа: польские войска заняли Ровно и почти всю Волынь © szukajwarchiwach.gov.pl

Около 21 000 солдат Временной армии Веймарской республики, при содействии 40-тысячного резерва, быстро подавили мятеж. Опасаясь мести со стороны немецких властей, на территорию Польской республики бежало 9,000 польских повстанцев и политических активистов, вместе с ними отправились тысячи членов их семей. Общее количество беженцев составляло около 22,000 человек.

Польские власти обвинили Германию в проведении карательных акций против поляков Верхней Силезии, и призвали на помощь союзников. В результате регион был фактически оккупирован войсками стран Антанты под предлогом восстановления порядка. По соглашению с немецким правительством от 1 октября 1919 года, всем польским беженцам было позволено вернуться в регион.

На период подготовки и проведения плебисцита управление территорией взяла на себя Межсоюзническая комиссия по управлению и проведению плебисцита в Верхней Силезии, составленная из представителей Франции, Великобритании и Италии, председателем которой был французский дивизионный генерал Анри Ле Рон.

1920. Второе восстание

В феврале 1920 года комиссия прибыла в регион, сопровождавшие её войска в большинстве своём были укомплектованы французскими военнослужащими, с небольшими контингентами из Италии и Великобритании. К маю 1920 года общее число союзных войск достигло 10 300 человек, из которых французский контингент из 7 650 человек занимал промышленный район Силезии, 2 650 итальянцев были расквартированы в юго-западных населённых пунктах, 2 300 британцев прибыло позднее, в марте и мае 1921 года. День в истории. 7 мая: польские войска захватили Киев © Public domain

Вскоре выяснилось, что такого количества войск было явно недостаточно для поддержания порядка и предотвращения продолжающихся конфликтов между немецким и польским населением. Более того, комиссия страдала от недостатка единодушия: британцы и итальянцы благоволили немцам, тогда как французы поддерживали поляков.

В августе 1920 года одна из немецких газет Верхней Силезии опубликовала ошибочную информацию о падении Варшавы под ударами Красной Армии в советско-польской войне. Немецкая община края, для которого это отождествлялось с концом независимого польского государства, отметила это сообщение празднованиями. Народные гулянья быстро переросли в столкновения с поляками, которые продолжились даже после опровержения слухов о взятии Варшавы.

Эти вспышки насилия привели ко Второму силезскому восстанию, начавшемуся 19 августа 1920 года.

Вскоре под контроль поляков перешли правительственные учреждения в районах Каттовиц (Катовице) и Бойтен (Бытом). С 20 по 25 августа бунт распространился на всю территорию промышленного района Силезии, включая города Кёнигсхютте-Обершлезен, Люблинец, Рыбник, Тарновец и Грос-Стрелиц.

Союзническая комиссия объявила о своём намерении восстановить порядок, но внутренние расхождения во мнениях препятствовали осуществлению этих планов. Британские представители возложили на французов ответственность за быстрое распространение восстания. Напомню, что Франция последовательно поддерживала расширение границ Польши. Именно сформированная за французские деньги армия генерала Галлера решила исход польско-украинской войны за Галичину в 1918-1919 годах. День в истории. 19 сентября: польские войска заняли столицу Галицкой ССР © Public Domain | Public Domain | Перейти в фотобанк

К концу сентября 1920 года, в результате комбинации военных действий и переговорных процессов между противоборствующими сторонами, восстание постепенно сошло на нет.

Поляки добились роспуска существовавших полицейских частей и создания новой совместной полиции, которая состояла на 50% из поляков. Им также удалось добиться своего присутствия в органах местной администрации. Польская военная организация в Верхней Силезии формально распускалась, хотя на практике этого не произошло.

1921. Референдум

Немецкая пропаганда утверждала, что переход Верхней Силезии под польское управление повлечёт за собой резкое снижение достатка населения, потерю рабочих мест и утрату пенсионного обеспечения.

В свою очередь, поляки утверждали, что в случае победы на референдуме жители Верхней Силезии перестанут ощущать себя людьми второго сорта, выплата пенсий сохранится в прежнем объёме, а регион в составе Польши получит автономный статус. День в истории. 18 марта: Большевики отдают Западную Украину и Западную Белоруссию Польше © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Польский плебисцитный комиссариат разместился в Бойтене (ныне Бытом), его возглавил Войцех Корфанты, а Немецкий комитет по плебисциту возглавил бургомистр Россберга Курт Урбанек.

В итоге в голосовании 20 марта 1921 года приняло участие 1 190 846 человек, из которых 40,4% высказалось за вхождение Верхней Силезии в состав Польши, а 59,5% — за её сохранение в составе Германии.

После подведения итогов плебисцита встал вопрос об их трактовке.

В связи с тем, что Германия заявила о невозможности выплаты репараций в случае, если её лишат Силезского промышленного района, Великобритания и Италия предлагали оставить наиболее промышленно развитые части Верхней Силезии в составе Германии.

Ещё 1 марта 1921 года министр иностранных дел Германии Симонс вручил в Лондоне делегатам от Антанты предложения по репарационному вопросу: Германия выплачивает репарации в размере 30 миллиардов золотых марок при условии сохранения за ней Верхней Силезии и восстановлении германской международной торговли.

Франция же, стремясь ослабить своего извечного врага, хотела передать эти территории Польше. День в истории. 4 ноября: началась последняя военная операция петлюровцев © mikhael-mark.livejournal.com | mikhael-mark.livejournal.com | Перейти в фотобанк

Опасаясь, что возобладает британско-итальянская точка зрения, поляки подняли Третье силезское восстание.

Оно было тщательно спланировано и подготовлено. Идейным руководителем и координатором действий поляков выступал Войцех Корфанты. Подготовка к выступлению велась при тесном сотрудничестве с командованием приграничных польских военных округов.

Восстание началось с забастовки 190 тысяч польских рабочих, у 60 тысяч, из которых сразу же оказалось оружие. Восставшие, овладев рядом уездов Верхней Силезии, провозгласили Корфанты «диктатором», создали Верховную власть, Исполнительный комитет, состоявший из представителей Польской социалистической партии, Национального рабочего союза и других группировок, а также Главное командование.

Без сомнения, даже слабые войска Веймарской Германии подавили бы восстание, и третье силезское восстание ожидала бы судьба двух предыдущих. Однако по требованию Антанты, подкреплённому находящимися в крае войсками, с середины июня началась эвакуация с территории Верхней Силезии подразделений польских повстанцев и германской армии, закончившаяся 5 июля 1921 года. День в истории. 29 декабря: Румыния аннексировала Буковину © commons.wikimedia.org, otisarchives2 | Перейти в фотобанк

В отличие от захвата Вильнюса и значительной части территории Литовской республики, когда польские «повстанцы» справились с задачей сами, тут Варшаве удалось удержать занятые территории только благодаря прямому военному вмешательству союзников.

12 августа Верховный Совет Антанты принял решение передать вопрос о статусе Верхней Силезии на рассмотрение Лиги Наций.

Польская победа

12 октября 1921 года в Женеве подкомиссии Лиги Наций (представители Бельгии, Испании, Бразилии и Китая) приняла решение о передаче части германской Верхней Силезии в состав Польши. Хотя этому государству формально передавалось 29% территории края, там проживало 46% населения, а также находились 50% металлургических предприятий и 76% угольных шахт.

17 октября это решение утвердил Верховный Совет Антанты в Париже. Главный польский антисемит. «Поляк его величества» Роман Дмовский © Public domain

Уже 25 октября 1921 года польская администрация взяла под контроль переданную ей по решению Лиги Наций территорию. Началась массовая эвакуация немецкого населения Верхней Силезии в Германию. 10 ноября 1921-го, за день до третьей годовщины восстановления независимости Польши, передача Верхней Силезии под контроль Варшавы была фактически завершена.

Германия официально отказалась от части Верхней Силезии в пользу Польши 15 мая 1922 года.

Подчинённая Лиге Наций Межсоюзническая комиссия, центр которой находился в верхнесилезском Ополе, 15 июня 1922 года проинформировала польское и немецкое правительства о том, что в течение месяца они должны занять свои части Верхней Силезии. 17 июня 1922 года в Катовице была расформирована совместная полиция, и в город с территории Польши вошли части польской пешей и конной полиции.

19 июня в центре Катовице состоялся прощальный марш французских войск, французское командование подписало акт о передаче территории полякам, и передала их подразделениям новую границу Польши и Германии. 20 июня в Верхнюю Силезию вошли части Войска Польского под командованием генерала Станислава Шептицкого. В Катовице у триумфальной арки их встретил Войцех Корфанты, всего же в регионе поляки установили более 200 триумфальных арок.

Официально Верхняя Силезия стала частью Польской республики 16 июля 1922 года, когда был подписан соответствующий акт. Никакой ранее обещанной автономии регион так и не получил.

Недолгий немецкий реванш

Разочарование немцев в демократии и рост тоталитарных настроений в Германии в 1920-х многие исследователи связывают именно с игнорированием со стороны «цивилизованного Запада» результатов волеизъявления в Верхней Силезии.

В сентябре 1939 года Верхняя Силезия была занята гитлеровскими войсками, а 18 января 1941 года этот регион был официально включён в состав Третьего Рейха.

Во время переписи населения Верхней Силезии в те годы большинство населения (в том числе поляки) назвали себя немцами, и были призваны на военную службу в немецкую армию. По подсчётам экспертов, всего под нацистскими знамёнами воевало не менее полумиллиона поляков, в основном выходцев из Верхней Силезии. «Концлагеря перешли под управление новых хозяев». Как Польша окончательно решила немецкий вопрос © commons.wikimedia.org, German Federal Archives

Неудивительно, что после окончания Второй мировой войны коммунистические власти Польши зачастую не разделяли силезцев на поляков и немцев — для них все они были пособниками нацистов. При этом большинство немецкого населения Верхней Силезии было насильно депортировано в Германию после 1945 года, их место заняли поляки из других регионов страны.

Отныне в крае запрещалось говорить по-немецки, Варшава стремилась насадить в крае исключительно польскую идентичность. К коренным жителям Верхней Силезии в «народной Польше» относились как к гражданам второго сорта.

Запрет на использование немецкого языка в Верхней Силезии был отменен лишь в 1991 году. Ныне немцы признаны в Польше национальным меньшинством — в отличие от силезцев. Последним отказано даже в статусе этнической группы — причём как Верховным Судом Польши, так и Европейским судом по правам человека. Силезская региональная партия, которая в 1990-х — начале 2000-х годов имела нескольких депутатов в местных органах власти Польши, ныне ни в одном из них не представлена.

Таким образом, из меньшинства, что зафиксировано данными плебисцита 20 мая 1921 года, поляки стали в регионе подавляющим большинством.

Силезский урок

Через 80 лет после событий в Силезии войска НАТО оккупировали Косово — автономный регион Югославии, как когда-то силы Антанты были введены в Силезию, под предлогом обеспечения порядка и безопасности.

Правда, тогда «западная демократия» ещё не была так «совершенна», как в конце ХХ века: по соглашению Антанты с немецким правительством от 1 октября 1919 года всем польским беженцам было позволено вернуться в регион, а вот сербы в Косово так и не вернулись. При этом никакого референдума в Косово никто не проводил. Здесь целиком полагались на силу оружия. День в истории. 26 января: подписан «пакт Пилсудского-Гитлера» © Public Domain/pl.wikipedia.org

Если Силезия, учитывая промышленный потенциал региона играла для Германии прежде всего экономическую роль, то Косово для Сербии — столь же важную гуманитарную. И в этом плане напрашивается еще одна, более близкая нам аналогия.

Силезию вполне можно сравнить с промышленным Донбассом и его ролью для экономики всей России. Весной 2014 года киевские власти прекрасно понимали, каким будет результат референдумов в Донецкой и Луганской областях, и поставили не на демократию, а на силу оружия. Однако силовой сценарий был бы невозможен без солидарной поддержки со стороны Запада.

Пример Силезии показал немцам и всему миру, что декларируемые победителями в Первой мировой войне принципы «демократии» и «права наций на самоопределение» являются лишь инструментами защиты экономических и политических интересов. И в том, что ныне Запад признаёт Косово, где не было референдума о независимости, и игнорирует волю жителей Крыма о присоединении к России, по большому счёту, нет ничего нового.