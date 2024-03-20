https://ukraina.ru/20240320/1027090384.html

Чья Силезия? Как три восстания, один референдум и международные посредники решали судьбу спорного региона

Чья Силезия? Как три восстания, один референдум и международные посредники решали судьбу спорного региона - 20.03.2024 Украина.ру

Чья Силезия? Как три восстания, один референдум и международные посредники решали судьбу спорного региона

На этой неделе сразу несколько дат, связанных с референдумами. Тут и крымский референдум 2014 года, и союзный – 1991 и референдума 20 марта 1921 года в Верхней Силезии, на котором почти 60% жителей проголосовали за то, чтобы их край остался в составе Германии. Несмотря на результаты волеизъявления, Антанта передала регион Польше

2024-03-20T16:00

2024-03-20T16:00

2024-03-20T16:00

история

польша

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История Силезии сильно отличается от истории других польских регионов, ведь она вошла в состав Польши лишь после окончания Первой мировой войны.До начала V столетия н.э. эти земли населяли в основном кельтские и германские племена. Позже здесь появились славяне, в частности белые сербы, чьи потомки — лужицкие сербы или лужичане — сегодня проживают в Германии. Поляки и чехи появились на территории Силезии ещё до того, как в конце Х века эти земли вошли в состав Польши.В 1335 году польский король Казимир III отдал Силезию королевству Богемия, которое, в свою очередь, в 1526 году попало под власть австрийских Габсбургов. В 1748 году в результате Войны за австрийское наследство Силезию захватила Пруссия. Прусская провинция Силезия позже стала частью Германской империи.Немецкое население Силезии всегда было богаче польского. Польский язык в Силезии сильно отличался от литературного стандарта, коренные силезцы до сих пор считают свой язык не польским, а отдельным силезским языком.По состоянию на начало ХХ века часть Силезии к востоку от Одера была населена преимущественно этническими поляками, большинство из которых принадлежало к низшему социальному сословию. Значительная часть жителей говорила на польском диалекте, многие другие относили себя к славянской этнической группе — силезцам.В то же время местная элита в большинстве своём была немецкой. Стоит отметить, что в этом регионе находились важнейшие германские промышленные центры, сердцем промышленного района был треугольник Бойтен-Каттовиц-Гляйвиц (ныне польские города Бытом, Катовице и Гливице).Почвой для дополнительных конфликтов между немецкой и польской общинами в Силезии служила религия: почти все немцы, живущие в Силезии, были протестантами, тогда как подавляющее большинство поляков — католиками.Согласно германской переписи населения 1900 года, 65% населения в восточной части Силезии были польскоговорящими, к 1910 году эта цифра снизилась до 57%.Когда на Версальской мирной конференции государства-победители приняли решение о воссоздании Польского государства, то встал вопрос о его границах.Власти Польши претендовали на часть Силезии, лежащую на восточном берегу Одера и населённую преимущественно поляками. В свою очередь, власти веймарской Германии заявили, что без Верхней Силезии они будут не в состоянии выполнять свои обязательства по выплате репараций союзникам.Версальский мирный договор, подписанный 28 июня 1919 года, среди прочего, предписывал провести в Верхней Силезии референдум с целью определить, кому должна отойти эта территория.Союзники назначили дату Верхнесилезского плебисцита на 20 марта 1921 года. До этого времени органы германской администрации и полиция оставались на своих местах, однако поляки ещё до окончания мирных переговоров попытались захватить регион и поставить мир перед свершившимся фактом.В феврале 1919 года Польская военная организация открыла в Верхней Силезии своё представительство, и начала готовить восстание.В августе 1919-го, в связи с задержками выплат заработной платы, польские шахтёры и металлурги организовали массовые забастовки по всей Верхней Силезии, в стачке приняло участие 140 тысяч человек. Среди требований, кроме выплаты задолженностей и повышения заработной платы, были и чисто политические: исключение из рабочих коллективов членов немецкого фрайкора, обеспечение присутствия поляков в полиции и органах местной власти.15 августа 1919 года трёхтысячная толпа шахтёров шахты Мысловице, с женами и детьми, явилась к руководству предприятия с требованиями погасить задолженность по зарплате. После того как немецкое руководство очередной раз перенесло выплату, толпа попыталась прорваться на шахтный двор, вследствие чего немецкая пограничная охрана жёстко подавила выступление рабочих. Десять человек погибло, среди них две женщины и 13-летний ребёнок.Это стало поводом для Первого силезского восстания, которое охватило районы Катовице, Люблинца, Плеса, Рыбника, Тарновца и части Ратибора.Около 21 000 солдат Временной армии Веймарской республики, при содействии 40-тысячного резерва, быстро подавили мятеж. Опасаясь мести со стороны немецких властей, на территорию Польской республики бежало 9 000 польских повстанцев и политических активистов, вместе с ними отправились тысячи членов их семей. Общее количество беженцев составляло около 22 000 человек.Польские власти обвинили Германию в проведении карательных акций против поляков Верхней Силезии, и призвали на помощь союзников. В результате регион был фактически оккупирован войсками стран Антанты под предлогом восстановления порядка. Польским беженцам было позволено вернуться в регион.На период подготовки и проведения плебисцита управление территорией взяла на себя Межсоюзническая комиссия по управлению и проведению плебисцита в Верхней Силезии, составленная из представителей Франции, Великобритании и Италии, председателем которой был французский дивизионный генерал Анри Ле Рон.В феврале 1920 года комиссия прибыла в регион, сопровождавшие её войска в большинстве своём были укомплектованы французскими военнослужащими, с небольшими контингентами из Италии и Великобритании.В августе 1920 года одна из немецких газет Верхней Силезии опубликовала ошибочную информацию о падении Варшавы под ударами Красной Армии в советско-польской войне. Немецкая община края, для которого это отождествлялось с концом независимого польского государства, отметила это сообщение празднованиями. Народные гулянья быстро переросли в столкновения с поляками, которые продолжились даже после опровержения слухов о взятии Варшавы.Эти вспышки насилия привели ко Второму силезскому восстанию, начавшемуся 19 августа 1920 года.Вскоре под контроль поляков перешли правительственные учреждения в районах Каттовиц (Катовице) и Бойтен (Бытом). С 20 по 25 августа бунт распространился на всю территорию промышленного района Силезии.К концу сентября 1920 года, в результате комбинации военных действий и переговорных процессов между противоборствующими сторонами, восстание постепенно сошло на нет.Поляки добились роспуска существовавших полицейских частей и создания новой совместной полиции, которая состояла на 50% из поляков. Им также удалось добиться своего присутствия в органах местной администрации. Польская военная организация в Верхней Силезии формально распускалась, хотя на практике этого не произошло.В голосовании 20 марта 1921 года приняло участие 1 190 846 человек, из которых 40,4% высказалось за вхождение Верхней Силезии в состав Польши, а 59,5% — за её сохранение в составе Германии.В связи с тем, что Германия заявила о невозможности выплаты репараций в случае, если её лишат Силезского промышленного района, Великобритания и Италия предлагали оставить наиболее промышленно развитые части Верхней Силезии в составе Германии.Франция же, стремясь ослабить своего извечного врага, хотела передать эти территории Польше.Опасаясь, что возобладает британско-итальянская точка зрения, поляки подняли Третье силезское восстание.Оно было тщательно спланировано и подготовлено. Идейным руководителем и координатором действий поляков выступал Войцех Корфанты. Подготовка к выступлению велась при тесном сотрудничестве с командованием приграничных польских военных округов.Восстание началось с забастовки 190 тысяч польских рабочих, у 60 тысяч, из которых сразу же оказалось оружие. Восставшие, овладев рядом уездов Верхней Силезии, провозгласили Корфанты "диктатором", создали Верховную власть, Исполнительный комитет, состоявший из представителей Польской социалистической партии, Национального рабочего союза и других группировок, а также Главное командование.Даже слабые войска Веймарской Германии подавили бы восстание, и третье силезское восстание ожидала бы судьба двух предыдущих. Однако по требованию Антанты, подкреплённому находящимися в крае войсками, с середины июня началась эвакуация с территории Верхней Силезии подразделений польских повстанцев и германской армии, закончившаяся 5 июля 1921 года.12 августа Верховный Совет Антанты принял решение передать вопрос о статусе Верхней Силезии на рассмотрение Лиги Наций.12 октября 1921 года в Женеве подкомиссии Лиги Наций (представители Бельгии, Испании, Бразилии и Китая) приняла решение о передаче части германской Верхней Силезии в состав Польши. Хотя этому государству формально передавалось 29% территории края, там проживало 46% населения, а также находились 50% металлургических предприятий и 76% угольных шахт.17 октября это решение утвердил Верховный Совет Антанты в Париже.Уже 25 октября 1921 года польская администрация взяла под контроль переданную ей по решению Лиги Наций территорию. Началась массовая эвакуация немецкого населения Верхней Силезии в Германию. 10 ноября 1921-го, за день до третьей годовщины восстановления независимости Польши, передача Верхней Силезии под контроль Варшавы была фактически завершена.Германия официально отказалась от части Верхней Силезии в пользу Польши 15 мая 1922 года.Официально Верхняя Силезия стала частью Польской республики 16 июля 1922 года, когда был подписан соответствующий акт. Никакой ранее обещанной автономии регион так и не получил.В сентябре 1939 года Верхняя Силезия была занята гитлеровскими войсками, а 18 января 1941 года этот регион был официально включён в состав Третьего Рейха.Во время переписи населения Верхней Силезии в те годы большинство населения (в том числе поляки) назвали себя немцами, и были призваны на военную службу в немецкую армию. По подсчётам экспертов, всего под нацистскими знамёнами воевало не менее полумиллиона поляков.Неудивительно, что после окончания Второй мировой войны коммунистические власти Польши зачастую не разделяли силезцев на поляков и немцев — для них все они были пособниками нацистов. При этом большинство немецкого населения Верхней Силезии было насильно депортировано в Германию после 1945 года, их место заняли поляки из других регионов страны.Запрет на использование немецкого языка в Верхней Силезии был отменен лишь в 1991 году. Ныне немцы признаны в Польше национальным меньшинством — в отличие от силезцев. Последним отказано даже в статусе этнической группы.Пример Силезии показал немцам и всему миру, что декларируемые победителями в Первой мировой войне принципы "демократии" и "права наций на самоопределение" являются лишь инструментами защиты экономических и политических интересов. И в том, что ныне Запад признаёт Косово, где не было референдума о независимости, и игнорирует волю жителей Крыма о присоединении к России, по большому счёту, нет ничего нового.

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Олег Хавич

история, польша, 1919 г, 1920-е, 1920, 1921 г, германия, референдум