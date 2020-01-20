В этот день 105 лет назад началось Зимнее сражение в Карпатах с участием русской, австро-венгерской и немецкой армий, ставшее одним из крупнейших и тяжелейших сражений на Восточном фронте Первой мировой войны. Несмотря на большие потери, понесенные всеми сторонами, ни одной из них не удалось достичь значимых успехов

После того как 1914 год в Восточной Пруссии завершился неудачно для русской армии, командование решило перенести основной удар на Австро-Венгрию, как объективно более слабого противника, чем немцы. 5 сентября 1914 года. Начало работы русской администрации во Львове © commons.wikimedia.org,

Первоначальный замысел операции заключался в прорыве через Карпаты на Венгерскую равнину. Главной ударной силой Юго-Западного фронта должна была стать 8-я армия под командованием генерала Брусилова. Вспомогательная роль отводилась 3-й армии генерала Радко-Дмитриева.

Немцы, однако, маневр раскусили и успели перебросить на помощь союзникам Южную армию под командованием фон Линзингена. Они, помимо прочего, планировали успеть на помощь давно осажденной русскими войсками крепости Перемышль.

20 января 1915 года началось наступление 8-й армии Брусилова. Однако и австро-немецкие войска практически сразу же перешли в наступление в двух направлениях: на Самбор и Стрый (оба города ныне находятся в Львовской области Украины).

В первые дни русским войскам сопутствовал успех, к началу февраля удалось выйти на линию Конечна — Балигрод. Наступать приходилось в тяжелых и непривычных условиях: горная заснеженная местность, очень низкие температуры и холодные ветра. Вдобавок немцы и австрийцы постоянно контратаковали. Все эти факторы вели к большим потерям, и для успеха дальнейшего наступления необходимо было пополнение. День в истории. 4 июня: русские перешли в наступление на Западной Украине © Public domain

Вместе с тем на Мункачском направлении встречное наступление немцев теснило оборонявшиеся части 3-й армии к Днестру. Дабы не допустить прорыва немцев на помощь 3-й армии была переброшена 9-я армия генерала Лечицкого.

Весь март прошел в отчаянных атаках и контратаках, которые, однако, не приносили значимых дивидендов ни одной из сторон несмотря на огромные потери.

Наконец, 22 марта случился первый крупный успех русских. Перемышльская крепость капитулировала после неудачной попытки прорыва блокады. Свыше 120 тысяч солдат и офицеров австро-венгерской армии сдались в плен.

Высвободившуюся 11-ю армию, блокировавшую крепость, разделили и бросили на подмогу 3-й и 8-й армиям. К началу апреля русским войскам удалось укрепиться на Бескидском хребте. Однако дальнейшего продвижения не последовало. Войска были слишком измотаны и обескровлены постоянными боями, начал сказываться и снарядный голод. К середине апреля они перешли к обороне.

Прорваться через Карпаты в Венгрию не удалось. «Депутат-мародер» в вышиванке. Киевские «свинарчуки» за 100 лет до Порошенко © Public domain

Немцы также сумели захватить деревню Козево, которой они безуспешно пытались овладеть, начиная с февраля. Неподалеку от деревни в ходе последовавшей контратаки русских войск состоялась битва за гору Маковку, которая памятна тем, что там состоялось первое прямое столкновение украинских сечевых стрельцов в составе австро-венгерской армии и войск Юго-Западного фронта, в котором служило предостаточно людей мобилизованных в Малороссии.

Несмотря на то, что на стороне германцев сражалось совсем небольшое количество сечевиков (всего две сотни), это событие стало настоящим предметом культа среди украинской эмиграции между войнами, а затем и на постсоветской Украине.

В то время как в России и в советские времена, и сейчас ничего и не знают об этой битве, не имевшей сколько-нибудь большого значения в ходе кампании, в рядах сечевиков, затем УВО и ОУН, а затем и всех украинских националистов эта битва по статусу является едва ли не Сталинградской.

При Ющенко и Порошенко участие в сражении двухсот сечевиков (а помимо них еще немцев и австрийцев) праздновали на государственном уровне как грандиозную победу над русским империализмом. И это притом, что бой за Маковку вообще-то закончился поражением австрийцев и их союзников немцев (к слову, будущий создатель УВО и ОУН Коновалец попал в плен именно там).

Карпатская операция стала одной из крупнейших на Восточном фронте. День в истории. 19 июня: под Тернополем погиб «легендарный витязь неба» родом из Киева © feldgrau.info | feldgrau.info | Перейти в фотобанк

Обе стороны потеряли за три месяца боевых действий почти 2 миллиона человек убитыми, ранеными, пленными, пропавшими без вести, больными и обмороженными (последних было особенно много из-за боевых действий в зимних горах).

Ни одной из сторон не удалось достичь запланированных целей. Немцы уже готовили крупную наступательную операцию, позднее ставшую известной как Горлицкий прорыв, которая впоследствии приведет к Великому отступлению 1915 года.

Следствием этого отступления явились грандиозные события, изменившие ход истории.

Верховным главнокомандующим императорской армией станет Николай II. Эта мера поможет остановить отступление и в дальнейшем даже приведет к значимым успехам в ходе кампании 1916 года. Однако смена верховного главнокомандующего приведет к окончательному разрыву между царем, кабинетом министров и оппозицией. Что, в свою очередь, сыграет огромную роль в успехе Февральской революции 1917 года.