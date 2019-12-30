«Свинья антисемитская». Еврейский вопрос и «план Мадагаскар» в межвоенной Польше

Владимир Путин на днях назвал посла Польши в Германии в период 30-х годов прошлого века Юзефа Липского «антисемитской свиньёй». Такую характеристику пан Липский от российского главы получил за то, что горячо приветствовал инициативу Адольфа Гитлера выслать немецких и польских евреев в Африку, а точнее, на остров Мадагаскар

Больше того, Липский заявлял, что если план будет реализован, то «мы поставим ему (Гитлеру) прекрасный памятник в Варшаве».

Полякам по понятным причинам очень не хочется вспоминать эту историю, потому что если говорить о ней в подробностях, то окажется, что именно Польша была первым государством, заключившим с гитлеровской Германией пакт о ненападении. Черта оседлости. Украинские евреи и Российская империя © commons.wikimedia.org, Public Domain/репродукция картины Ю. М. Пэна

Ну и еще придется вспомнить о том, что такое был авторитарный и по сути фашистский политический режим Юзефа Пилсудского (который в Польше считается одним из отцов-основателей современной польской нации и того польского государства, которое мы сейчас знаем). Равно, как придется вспомнить, что именно поляки были одними из первых строителей концентрационных лагерей. Освенцим — это польский топоним. Да и концентрационный лагерь в Берёзе-Картузской строили вовсе даже не немцы.

Но начать, пожалуй, стоит с того, что Европа в начале прошлого века активно решала «еврейский вопрос» и все больше в решении этого вопроса смотрела в сторону Африки. Был, например, британский план «Уганда» от 1903 года, который предполагал создание еврейского государства с таким названием.

Был польский лозунг «евреев на Мадагаскар!», ходивший на государственном уровне вполне официально. Больше того, на африканский остров даже выезжала польская комиссия, чтобы проверить, сколько можно туда выслать евреев.

Германский «план Мадагаскар» был по сути немецким продолжением польских инициатив. Только немцы доработали еще и политическую нагрузку этой программы переселения. По мнению ряда немецких дипломатов, создав еврейское «супергетто», можно было бы держать мадагаскарских евреев в своеобразных заложниках, шантажируя еврейскую диаспору США. Примечательно, что управлять этим «супергетто» должны были функционеры СС. День в истории. 28 октября: в Киеве завершилось дело о «ритуальном убийстве», ставшее символом антисемитизма © Public domain

Если же смотреть на еще более раннюю историю, то первым сформулировал идею массовой депортации евреев в Африку немецкий ученый-востоковед Пауль де Лагард еще в 1885 году в статье «О первоочередных обязанностях немецкой политики».

И идея эта в период после Первой мировой войны стала популярна среди многих европейских политических режимов. В первую очередь тех из них, что отходили от идей либеральной парламентской демократии, и все больше шли в сторону авторитарной политики. И в этом ряду Польша была не исключением, а скорее даже типичным примером.

Лицом польского государственного национализма был Юзеф Пилсудский. На первый взгляд это удивительно, ведь начинал он как социалист и народоволец. Но вообще, в каких бы партиях и политических объединениях ни состоял Пилсудский, вся биография этого человека говорила об основной идее, которой он придерживался всю жизнь. Это была активная и горячая русофобия. Это была ненависть и к царской России, и к Советскому Союзу.

Именно Пилсудскому принадлежит идея создания «Междумория» — конгломерации территорий и народов на землях бывшей Речи Посполитой с целью постоянного давления на Россию и её ослабления. Именно Пилсудский и его товарищи активно сотрудничали с Японией во время Русско-японской войны, да и сами, придя к власти, давили на Россию, сражаясь с нашей страной за белорусские и украинские территории. Польские паны и «еврейский заговор». Кто жил в городах Правобережной Украины в начале XIX в. © commons.wikimedia.org, Public Domain/репродукция картины Ю. М. Пэна

Сам Пилсудский, кстати, довольно прямо заявлял о своих взглядах по поводу и социализма, и иных идеологий. Когда 12 ноября 1918 года, после заключения немцами в Магдебурге, он триумфально вернулся в Варшаву, то заявил своим соратникам по социалистическому подполью: «Товарищи, я ехал красным трамваем социализма до остановки „Независимость", но на ней я сошёл. Вы же можете ехать до конечной остановки, если вам это удастся, но теперь давайте перейдём на „Вы"».

Вторым «отцом-основателем» польского национального государства считается Роман Дмовский. Политический оппонент Пилсудского, идеи которого легли в основу Национальной партии. Дмовский по сути и был одним из первых и явных идеологов массового переселения евреев, да и вообще неполяков с территории Польши. Он видел в этом залог политической стабильности и дальнейшего экономического роста через сокращение взрывного роста населения Польши после Первой мировой войны.

К слову, на момент начала 30-х евреев в Польше проживало около 3 миллионов, и это было примерно 10% всего населения страны.

Дальнейший путь во власть и установление личной диктатуры Пилсудского в Польше и его конкуренция с Дмовским — это все же отдельная история. Нам же важно, что польский антисемитизм тех лет продолжался и после смерти Пилсудского в 1935 году.

Власть в стране перешла людям из политической группы «Правая санация» и движущей силе этой группы «Лагерь национального объединения». Это были такие милитаристы-патриоты, которые не чурались идей ксенофобии и антисемитизма, а также хотели видеть польскую нацию единой, великой и по возможности «чистой». Очередное свинство в Киеве, на сей раз в еврейской библиотеке © Facebook, Eduard Dolinsky | Перейти в фотобанк

Чтобы понять, насколько в польском обществе укоренилась юдофобия, достаточно вспомнить события восстания в концентрационном лагере «Собибор».

В 1943 году из лагеря бежало несколько сотен человек. А потом, в течение года 90 сбежавших было выдано немцам «местным населением». Какой национальности было «местное население», в очень многих открытых источниках стыдливо умалчивается. Но, думается, с этим и так все понятно.

Поэтому в общем-то, когда Липский с Гитлером в 1938 году обсуждали «африканский проект», ничего такого особенно шокирующего в этом вопросе не видели ни тот, ни другой. И обе стороны прекрасно представляли, что ничего хорошего евреев на Мадагаскаре не ждёт. А ждет, скорее всего, медленная и мучительная смерть.

Потому что обсуждать мадагаскарский план поляки начали еще в 1926 году, и не с немцами, а с французами, поскольку остров входил тогда в колониальную систему именно Франции. Со стороны Польши тогда выступал посол граф Хлоповский. Именно он просил Францию разрешить депортировать несколько тысяч польских евреев на остров.

Французы, однако, были шокированы таким предложением и заявили, что переселенцы на острове попросту не выживут без медицинской, материальной и финансовой поддержки, поскольку умирает там и довольно активно даже местное население. День в истории. 1 июля: украинские националисты организовали еврейский погром во Львове © из открытых источников

Понятно, что никакой поддержки Польша евреям оказывать не собиралась ни в 1926, ни уж тем более в 1938, когда весь мир ощутил на себе последствия американской Великой депрессии, которая вылилась в мировой финансовый кризис. А экономика Польши и без кризисов была в то время в весьма плачевном состоянии.

Кстати, одним из факторов, подогревающим антисемитскую политику, был именно экономический. Еврейское городское население, частично переселенное из сельской местности, довольно скоро заняло положение этакого «среднего класса», что вызвало массовое возмущение уже поляков. Которые зачастую видели, что евреи живут лучше, чем поляки, в номинально польском национальном государстве.

Это вылилось в том числе и в торговый бойкот евреев, который поддержало польское правительство. Но этих мер польским властям было мало, а потому ими и вынашивался «мадагаскарский план».

И, кстати, здесь можно вспомнить еще одного польского политического деятеля, который вполне подпадает под определение Путина, данное послу Липскому.

После смерти Пилсудского польскую внешнюю политику практически всецело определял министр иностранных дел Польши Юзеф Бек. Именно он в 1936-37 на базе Лиги Наций продвигал идею массовой депортации польских евреев, ища сочувствия и понимания у Франции, Британии и США. Холокост в Польше и Варшавское восстание. Три разные правды © РИА Новости, Борис Игнатович | Перейти в фотобанк

Понятно, что «мадагаскарский план» в итоге не удался. Но вся эта польская политика в итоге привела к тому, что уже с 1935 года на законодательном уровне евреи стали лишаться ряда гражданских прав. К 1938-39 в Польше эти законы были официально приняты и уже работали, а за основу поляки взяли «Нюрнбергские законы» гитлеровской Германии.

И в целом об антисемитских инициативах на уровне польской государственной и партийной политики можно рассказывать еще очень много и долго. Посол Юзеф Липский был в этом плане плотью от плоти польской национальной политики.

И Владимир Путин, по большому счету, еще очень корректен, характеризуя в негативных тонах только одного этого польского государственного деятеля. Потому что в принципе весь польский государственный аппарат периода 20-30-х годов, можно назвать одной большой и коллективной «антисемитской свиньёй». Но поляки, понятное дело, очень не любят углубляться в эти аспекты своей политической истории.